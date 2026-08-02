Giữ gìn bản sắc văn hóa biển từ Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết

Lễ hội không chỉ gửi gắm ước nguyện về những chuyến biển bình an mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng cư dân miền biển.

Sáng sớm, Cảng vận tải Phan Thiết đã nhộn nhịp. Các tàu cá, ghe lễ được trang hoàng cờ ngũ hành, hương án, chiêng, trống; các lão ngư trong áo dài, khăn đóng tập trung chuẩn bị cho lễ rước. Đúng 7 giờ, đoàn tàu rời cảng, hướng ra Hòn Lao thực hiện nghi lễ truyền thống, sau đó trở về cửa Cồn Chà. Từ đây, hàng trăm người tiếp tục rước bộ qua các tuyến đường ven sông Cà Ty, trước khi về Dinh Vạn Thủy Tú hoàn tất nghi thức.

Đoàn tàu, ghe lễ rực rỡ cờ hội tham gia Lễ rước Lệnh Ông Sanh trên sông Cà Ty, phường Phan Thiết.

Lễ rước Lệnh Ông Sanh gắn với tín ngưỡng thờ thần Nam Hải, hay cá Ông, của cư dân ven biển. Qua nghi lễ, ngư dân cầu mong quốc thái dân an, biển yên, gió thuận, tàu thuyền ra khơi an toàn, khai thác thuận lợi.

“Lễ hội này có ý nghĩa với ngư dân chúng tôi, là truyền thống từ xưa đến giờ. Đến ngày Lễ Cầu ngư, bà con cầu cho quốc thái dân an, làm ăn ổn định, đi biển bình yên vô sự, tấn tài tấn lộc, gặp nhiều may mắn”, ông Phạm Triều, ngư dân có hơn 45 năm gắn bó với biển chia sẻ.

Các tàu cá nối nhau hướng ra Hòn Lao thực hiện nghi lễ truyền thống trong Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết.

Cùng với lễ rước, phần lễ tại Dinh Vạn Thủy Tú còn có lễ tiên yết, giỗ sắc, tế âm linh, lễ bế hoàn và lễ phóng đăng trên sông Cà Ty. Phần hội có hát bả trạo, hát bội, hô bài chòi, múa lân – sư – rồng, trò chơi dân gian, văn nghệ đường phố, hội chợ thương mại và không gian ẩm thực đặc trưng Phan Thiết. Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu đời sống, tín ngưỡng và văn hóa của cư dân miền biển.

Đoàn hành lễ rước hương án từ Cảng vận tải Phan Thiết về Dinh Vạn Thủy Tú.

Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết, cho rằng việc bảo tồn lễ hội phải đặt cộng đồng ngư dân ở vị trí trung tâm, đồng thời gắn với du lịch một cách phù hợp.

Đoàn rước bộ với cờ hội và lực lượng thanh niên diễu hành qua các tuyến đường ven sông Cà Ty.

“Điều quan trọng nhất là lễ hội phải được tổ chức trên cơ sở tôn trọng phong tục, nghi lễ truyền thống và để chính cộng đồng ngư dân làm chủ thể. Việc gắn lễ hội với du lịch cũng được thực hiện có chọn lọc, bảo đảm vừa giới thiệu được bản sắc văn hóa biển Phan Thiết, vừa không làm mất đi tính trang nghiêm và giá trị nguyên gốc của lễ hội”, ông Đào Quang Thanh nói.

Tàu cá của một vạn chài treo cờ hội, tham gia Lễ rước Lệnh Ông Sanh trên biển Phan Thiết.

Giữa nhịp phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch biển của tỉnh Lâm Đồng, những vạn chài, Dinh Vạn Thủy Tú, tiếng hò bả trạo và đoàn rước trên sông Cà Ty vẫn nhắc nhớ về chiều sâu văn hóa của Phan Thiết. Lễ hội Cầu ngư vì thế không chỉ gìn giữ niềm tin của ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi, mà còn tiếp nối hồn cốt một miền biển, để những giá trị ấy được trao truyền, lan tỏa và góp phần làm giàu thêm bản sắc của Lâm Đồng trong không gian phát triển mới.