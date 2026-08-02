Kiến tạo cực tăng trưởng văn hóa mới của Thủ đô

Tháo gỡ “nút thắt” cơ chế và kiến tạo sản phẩm trải nghiệm độc đáo

Việc chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về Hà Nội quản lý mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, mở ra không gian phát triển mới cho thiết chế này trong tổng thể quy hoạch văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Định hướng phát triển này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ cũng như nguồn lực của cả nước, phát triển bền vững theo định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết, việc chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về thành phố Hà Nội quản lý có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho Làng trong tổng thể quy hoạch phát triển văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Trong không gian phát triển mới, Làng Văn hóa sẽ có điều kiện gắn kết chặt chẽ hơn với hệ sinh thái văn hóa, du lịch, giáo dục, sáng tạo và đối ngoại của Thủ đô, qua đó phát huy hiệu quả hơn giá trị của một thiết chế văn hóa quốc gia.

Trong không gian phát triển mới, Làng Văn hóa sẽ có điều kiện gắn kết chặt chẽ hơn với hệ sinh thái văn hóa, du lịch, giáo dục, sáng tạo và đối ngoại của Thủ đô.

“Hà Nội sẽ tập trung phát huy lợi thế của Làng Văn hóa, là một không gian văn hóa sống của 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời là điểm nhấn trong mạng lưới các không gian sáng tạo của Hà Nội; thúc đẩy hình thành các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, trung tâm sáng tạo và điểm đến văn hóa hàng đầu của cả nước và khu vực”, ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.

Đứng trước thực tế hoạt động của Làng Văn hóa, lãnh đạo Thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhận diện một trong những điểm nghẽn lớn nhất cần sớm tháo gỡ chính là cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội hóa.

“Qua các buổi làm việc và thực tế của Lãnh đạo Thành phố cũng như của Sở Văn hóa và Thể thao tại Làng Văn hóa, chúng tôi nhận thấy một trong những nút thắt quan trọng cần tháo gỡ là cơ chế, chính sách nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để thu hút đầu tư vào các khu chức năng, sản phẩm và dịch vụ ngoài ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ nghiên cứu, tham mưu đề xuất để áp dụng tối đa các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật và các cơ chế đặc thù của Thủ đô nhằm khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư. Hình thành các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách, chúng tôi sẽ kết nối, phối hợp với các đơn vị sáng tạo và ngành du lịch để hình thành hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng; tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm, xây dựng các tuyến, tour chuyên đề, sản phẩm trải nghiệm văn hóa, giáo dục, nghỉ dưỡng, du lịch đêm, show diễn thực cảnh gắn với bản sắc văn hóa của 54 dân tộc”, ông Phạm Tuấn Long cho biết.

Không chỉ đóng vai trò là nơi bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn được quy hoạch trở thành hạt nhân kết nối không gian phát triển phía Tây Thủ đô.

Kết nối hạ tầng đô thị, kiến tạo cực tăng trưởng văn hóa phía Tây

Không chỉ đóng vai trò là nơi bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn được quy hoạch trở thành hạt nhân kết nối không gian phát triển phía Tây Thủ đô. Theo định hướng dài hạn, nơi đây sẽ gắn kết chặt chẽ với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng chuỗi các điểm du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái lân cận. Sự cộng hưởng này hứa hẹn kiến tạo nên một cực tăng trưởng mới mang tính đột phá, tích hợp hài hòa bốn trụ cột: Văn hóa, Giáo dục, Khoa học và Du lịch.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, thành phố Hà Nội đang tính toán các giải pháp đồng bộ về hạ tầng giao thông nhằm tăng cường khả năng tiếp cận cho nhân dân và du khách quốc tế. Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới các tuyến xe buýt kết nối trực tiếp, Thành phố nghiên cứu phương án kéo dài Tuyến đường sắt đô thị số 5 đến khu vực Làng Văn hóa. Cùng với việc tích hợp Làng Văn hóa vào chuỗi sự kiện, lễ hội thường niên và bản đồ du lịch di sản của Hà Nội, những kết nối hạ tầng giao thông hiện đại này sẽ biến “Ngôi nhà chung” 54 dân tộc thành một điểm đến sống động, hấp dẫn và không thể bỏ qua đối với du khách trong và ngoài nước.

Mục tiêu là để mỗi du khách đến Làng không chỉ tham quan mà còn được trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận và hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.

“Làng Văn hoá được xác định không chỉ là nơi giới thiệu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của 54 dân tộc, mà còn được định hướng trở thành hạt nhân của không gian văn hóa, du lịch phía Tây Thủ đô. Làng Văn hoá sẽ được nghiên cứu kết nối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các điểm du lịch, nghỉ dưỡng trong vùng để hình thành một cực tăng trưởng mới về văn hóa, giáo dục, khoa học và du lịch. Đồng thời, Làng Văn hoá sẽ được gắn kết với chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội và các điểm đến của Thủ đô; phát triển các tour, tuyến, sản phẩm du lịch mới; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ. Mục tiêu để nơi đây trở thành một không gian văn hóa sống động, một điểm đến không thể bỏ qua trong bản đồ du lịch di sản kết nối của Hà Nội đối với du khách trong và ngoài nước”, ông Phạm Tuấn Long cho biết.

Về phía Làng Văn hóa, bà Ngô Thị Hồng Thắm, Giám đốc Làng Văn hóa cho biết thêm: “Hiện nay, Làng Văn hóa duy trì hoạt động thường xuyên của 16 nhóm đồng bào dân tộc, tái hiện đời sống, phong tục, lễ hội, nghề truyền thống ngay trong không gian văn hóa của mình. Đây là giá trị khác biệt mà không nơi nào có được. Thời gian tới, cùng với sự đồng hành, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Sở Văn hóa vá Thể thao Hà Nội và các sở liên quan, Làng Văn hóa sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình trải nghiệm, giáo dục di sản, ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành và kết nối với các địa phương trong không gian phát triển phía Tây Thủ đô để xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc. Mục tiêu là để mỗi du khách đến Làng không chỉ tham quan mà còn được trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận và hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam”.