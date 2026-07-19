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Séc cân nhắc ủng hộ lệnh cấm điện thoại trong trường học

Chủ Nhật, 06:06, 19/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ Séc cân nhắc ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Andrej Babiš và Bộ trưởng Giáo dục Plaga về việc cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học nhằm hỗ trợ môi trường học đường và khuyến khích sự tương tác xã hội tích cực hơn giữa các học sinh.


Theo đề xuất do Thủ tướng Séc Babiš và Bộ trưởng Giáo dục Plaga đệ trình, việc cấm sử dụng điện thoại di động sẽ được mở rộng ra khỏi phạm vi lớp học, bao gồm cả giờ nghỉ giải lao, trong căng tin và các chương trình ngoại khóa, đồng thời cho phép giáo viên tiếp tục sử dụng công nghệ trong giờ học một cách hợp lý.

Bộ trưởng Giáo dục Plaga cho biết, mục tiêu của lệnh cấm không phải là loại bỏ công nghệ khỏi giáo dục, nhằm đảm bảo công nghệ được sử dụng hợp lý và an toàn vì lợi ích của học sinh. Biện pháp này sẽ không chỉ đơn thuần là áp đặt lệnh cấm, còn yêu cầu các trường học cung cấp các hoạt động thay thế cho học sinh trong ngày, tạo điều kiện để trẻ em tham gia các hoạt động phù hợp trong giờ giải lao.

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Séc muốn đảm bảo công nghệ được sử dụng hợp lý và an toàn vì lợi ích của học sinh - Ảnh minh họa: Reuters

Đề xuất cũng đưa ra các trường hợp ngoại lệ cụ thể cho học sinh cần sử dụng thiết bị điện tử, vì lý do y tế hoặc nhu cầu giáo dục đặc biệt. Các trường học cũng có thể sử dụng thiết bị điện tử trong giờ học, hoặc các chuyến đi dã ngoại khi xét thấy cần thiết cho mục đích giáo dục. Ngoài ra, đề xuất cho phép các trường học tự đặt ra các quy tắc về việc cất giữ điện thoại di động và xử lý các vi phạm nội quy, tạo sự linh hoạt cho từng cơ sở giáo dục trong việc áp dụng.

Trước đó, từ năm 2021, Séc đã cho phép hiệu trưởng các trường học hạn chế việc sử dụng điện thoại di động của học sinh. Tuy nhiên, việc thực thi quy định này có sự khác biệt lớn giữa các trường. Trong thực tế, hầu hết học sinh phải để điện thoại trong tủ khóa hoặc cặp sách, mặc dù nhiều em vẫn có thể sử dụng thiết bị trong giờ giải lao hoặc khi được giáo viên cho phép.

Theo kết quả khảo sát do trang web địa phương Expats.cz thực hiện năm 2025 đối với phụ huynh và giáo viên, gần 80% người được hỏi ủng hộ việc cấm sử dụng thiết bị điện tử trong giờ học, trong khi hơn 70% mong muốn có chính sách quốc gia thống nhất.

Để đảm bảo việc triển khai thống nhất lệnh cấm, Bộ trưởng Plaga cho biết, chính phủ sẽ cung cấp hướng dẫn về phương pháp luận cho hiệu trưởng các trường trong những tháng tới. Nếu được thực hiện, chính sách này có thể tác động đến các trường học trên toàn quốc, góp phần cải thiện tương tác xã hội trong giờ giải lao và giảm sự xao nhãng do thiết bị điện tử gây ra.

Như Hoa/VOV-Praha
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