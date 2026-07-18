Áo dài rực sắc giữa phố biển Khánh Hòa

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn hai bộ sưu tập áo dài "Sóng" và "Việt Nam gấm hoa". Nếu bộ sưu tập "Sóng" khắc họa vẻ đẹp khoáng đạt của biển cả, biểu trưng cho hình ảnh người phụ nữ dịu dàng nhưng mạnh mẽ, thì "Việt Nam gấm hoa" tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, góp phần lan tỏa niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Xen kẽ là các tiết mục nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa biểu diễn, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc trong ngày hội.

Chương trình thu hút sự tham gia của khoảng 2.000 phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

Bà Trần Thị Ý Nhi, người dân phường Nha Trang, chia sẻ: "Tôi rất vui, rất tự hào được tham gia một lễ hội áo dài kết hợp diễu hành xe đạp. Tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh áo dài truyền thống Việt Nam đến mọi người trong và ngoài nước. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Tất cả mọi người đều hòa mình trong không khí lễ hội áo dài như thế này".

Trình diễn các bộ sưu tập áo dài

Sau phần trình diễn, hàng nghìn phụ nữ trong tà áo dài truyền thống cùng diễu hành bằng xe đạp trên đường Trần Phú ven biển, gửi thông điệp bảo vệ môi trường và sử dụng phương tiện thân thiện.

Diễu hành xe đạp dọc tuyến đường Trần Phú

Đây là năm thứ năm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ hội áo dài. Qua từng năm, chương trình luôn được đổi mới về hình thức, từ diễu hành, xác lập kỷ lục đoàn áo dài đông nhất đến các hoạt động gắn áo dài với xích lô và năm nay là xe đạp.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết sự kết hợp giữa tà áo dài truyền thống với phương tiện giao thông quen thuộc góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, lan tỏa lối sống xanh và quảng bá hình ảnh điểm đến Khánh Hòa.

Phụ nữ Khánh Hòa diễu hành trên đường phố Nha Trang

"Những hình ảnh này là vô cùng đẹp và quý giá. Chúng tôi muốn gửi đến du khách trong và ngoài nước những hình ảnh đẹp của Khánh Hòa - một điểm đến thân thiện, hiếu khách. Chúng tôi mong khách đến với Khánh Hòa thật đông, thật vui và sẽ quay trở lại trong các mùa Festival Biển cũng như các hoạt động du lịch", bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga nói.