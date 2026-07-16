Giám đốc Sở VH-TT&DL Khánh Hòa: Festival Biển nâng tầm thương hiệu điểm đến

PV: Thưa bà Thái Thị Lệ Hằng, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 mang chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế”. Theo bà, đâu là điểm mới và thông điệp nổi bật nhất mà Khánh Hòa muốn gửi đến du khách qua kỳ Festival năm nay?

Bà Thái Thị Lệ Hằng: Điểm nổi bật của Festival Biển Khánh Hòa 2026 là sự thay đổi về quy mô, nội dung và cách thức tổ chức, nhằm nâng tầm sự kiện này hướng tới xây dựng Festival Biển trở thành một sự kiện văn hóa - du lịch đặc trưng, tổ chức thường niên và trở thành thương hiệu của Khánh Hòa sau sáp nhập.

Một điểm mới trong kỳ Festival lần này là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại trong các chương trình khai mạc, bế mạc và các hoạt động chính, như công nghệ trình diễn kỹ thuật số, 3D Mapping kết hợp với pháo hoa rực rỡ, tạo nên những chương trình nghệ thuật đặc sắc. Quan trọng kết hợp được di sản văn hóa, công nghệ văn hóa. Festival không chỉ giới thiệu hình ảnh Khánh Hòa với biển xanh, đảo đẹp mà còn khắc họa chiều sâu văn hóa của vùng đất này, với các giá trị di sản của đồng bào Chăm, Raglai cùng nhiều di sản văn hóa được gìn giữ qua thời gian.

Đây cũng là kỳ Festival có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm đầu tiên sau hợp nhất tỉnh, mở rộng không gian tổ chức từ khu vực phía Bắc đến phía Nam Khánh Hòa. Qua đó, sự kiện góp phần giới thiệu những nét đặc trưng, bản sắc của Khánh Hòa mới sau hợp nhất.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

PV: Festival năm nay có hơn 40 hoạt động, dự kiến thu hút lượng lớn du khách. Khánh Hòa đã chuẩn bị như thế nào để vừa tổ chức thành công sự kiện, vừa bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao trải nghiệm của du khách?

Bà Thái Thị Lệ Hằng: Hơn 40 hoạt động hưởng ứng Festival Biển đều được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thẩm định, kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm các chương trình diễn ra an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, Festival năm nay có nhiều hoạt động thể thao, như giải bơi biển, giải đua thuyền buồm quốc tế, tạo sự tương tác, thu hút du khách cùng tham gia, để lễ hội thực sự trở thành sự kiện của cộng đồng.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, cứu hộ, cứu nạn được đặc biệt chú trọng. Các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Trong thời gian diễn ra Festival, các cơ sở lưu trú có lượng khách rất cao, chưa phát hiện “chặt chém”, chuẩn bị rất chu đáo. Sở cũng duy trì đường dây nóng, đồng thời công khai số điện thoại của lãnh đạo Sở để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, giữ hình ảnh Khánh Hòa là điểm đến an toàn, thân thiện.

Tỉnh Khánh Hòa có nhiều điều kiện phát triển kinh tế biển

PV: Sau Festival, Khánh Hòa kỳ vọng những giá trị cụ thể nào sẽ được tạo ra cho ngành du lịch và thương hiệu điểm đến tại Khánh Hòa?

Bà Thái Thị Lệ Hằng: Festival Biển Khánh Hòa 2026 dự kiến thu hút khoảng 600.000 đến 800.000 lượt khách. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt sau hợp nhất tỉnh, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, quảng bá hình ảnh một Khánh Hòa an toàn, chất lượng, hấp dẫn, thân thiện. Hướng tới mục tiêu là đô thị trực thuộc Trung ương, là trung tâm du lịch biển quốc gia.

Festival Biển Khánh Hòa sẽ có hơn 40 hoạt động diễn ra tại nhiều địa phương

Chúng tôi kỳ vọng sau Festival lần này sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động, sự kiện đẳng cấp. Qua đó, định vị hình ảnh du lịch Khánh Hòa với sự kết hợp hài hòa giữa biển xanh, công nghệ hiện đại và chiều sâu văn hóa. Qua Festival Biển Khánh Hòa 2026, chúng tôi muốn khẳng định Khánh Hòa có đủ điều kiện và tầm vóc để tổ chức những sự kiện đẳng cấp. Qua đó, đội ngũ làm du lịch có thêm cơ hội cọ xát, thích ứng với nhiều sự kiện có tính chất quy mô hơn.

PV: Xin cảm ơn bà!