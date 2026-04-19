Bản hùng ca trên sông tái hiện ký ức hào hùng của quân dân ta trên dòng sông Gianh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác của Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, nhân dân địa phương đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đền thờ khu di tích lịch sử bến phà Gianh, tưởng niệm quân và dân ta đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Bến phà Gianh.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông” được tổ chức tại Bến phà Gianh, tôn vinh những chiến công vang dội của quân và dân ta trong giai đoạn 1964-1973. Sân khấu chương trình sử dụng tối đa các bối cảnh của di tích phà Gianh để phục vụ dàn dựng nội dung và nghệ thuật; tái hiện các mô hình tàu, thuyền, phà cùng hiệu ứng khói, lửa.

Chương trình tôn vinh những anh hùng, cán bộ chiến sĩ từng sống, chiến đấu tại tọa độ lửa Bến phà Gianh

Chương trình bao gồm 3 chương là "Tọa độ lửa" nói về vai trò lịch sử của phà Gianh – cảng Gianh; "Đầu đội bom – Chân bám phà" để tôn vinh sự hy sinh, trí tuệ, bản lĩnh vượt qua bom đạn của quân và dân ta đảm bảo tuyến vận tải huyết mạch ra tiền tuyến; "Nỗi nhớ dòng sông" hướng đến công tác đền ơn đáp nghĩa và sự hồi sinh của vùng đất lửa.

Theo dõi chương trình, ông Cảnh Giang, ở xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị rất xúc động:“Chương trình rất hay với 3 chương, chương nào cũng xúc động, đã tri ân được những người đã hy sinh trên dòng sông Gianh này trong thời chống Mỹ. Tái hiện lại sức sống, sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ 2 bên bờ Nam Bắc sông Gianh”.

Di tích Bến phà Gianh là một trong những điểm vượt sông chiến lược trên tuyến vận tải huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Đây là nơi ghi dấu sự hy sinh kiên cường của lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội và nhân dân địa phương khi làm nhiệm vụ. Nơi đây cũng khắc ghi “Chiến thắng trận đầu trên sông Gianh ngày 2 và ngày 5/8/1964 của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam”.

Hoạt cảnh tái hiện bộ đội công binh, dân công, thanh niên xung phong làm nhiệm vụ bên Bến phà Gianh

Di tích Bến phà Gianh II và Tượng đài chiến thắng sông Gianh nằm ở hạ lưu sông Gianh, cách cửa biển về phía tây 5 km nằm giáp cầu Gianh; thuộc hệ thống di tích Đường Trường Sơn, được xếp hạng di tích quốc gia.

Bà Đinh Thị Ngọc Lan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị cho hay, di tích Bến phà Gianh phản ánh sinh động tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và trở thành chứng tích quan trọng trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Quảng Trị. “Chương trình có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, mà còn tôn vinh những giá trị lịch sử của di tích bến phà Gianh. Đây là 1 địa chỉ đỏ, chúng tôi tin tưởng rằng sau này cán bộ, đảng viên và nhân dân ý thức sâu sắc hơn nữa trong việc bảo vệ, phát huy giá trị lịch sử của di tích trên địa bàn”.