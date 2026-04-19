Bản hùng ca trên sông tái hiện ký ức hào hùng của quân dân ta trên dòng sông Gianh

Chủ Nhật, 07:46, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 18/4, tại Bến phà II, thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt “Bến phà Gianh”, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, diễn ra Chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông”. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự chương trình và dâng hương tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh tại Bến phà Gianh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác của Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, nhân dân địa phương đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đền thờ khu di tích lịch sử bến phà Gianh, tưởng niệm quân và dân ta đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Bến phà Gianh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dâng hương tại Đền thờ khu di tích lịch sử bến phà Gianh

Chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông” được tổ chức tại Bến phà Gianh, tôn vinh những chiến công vang dội của quân và dân ta trong giai đoạn 1964-1973. Sân khấu chương trình sử dụng tối đa các bối cảnh của di tích phà Gianh để phục vụ dàn dựng nội dung và nghệ thuật; tái hiện các mô hình tàu, thuyền, phà cùng hiệu ứng khói, lửa. 

Chương trình tôn vinh những anh hùng, cán bộ chiến sĩ từng sống, chiến đấu tại tọa độ lửa Bến phà Gianh

Chương trình bao gồm 3 chương là "Tọa độ lửa" nói về vai trò lịch sử của phà Gianh – cảng Gianh; "Đầu đội bom – Chân bám phà" để tôn vinh sự hy sinh, trí tuệ, bản lĩnh vượt qua bom đạn của quân và dân ta đảm bảo tuyến vận tải huyết mạch ra tiền tuyến; "Nỗi nhớ dòng sông" hướng đến công tác đền ơn đáp nghĩa và sự hồi sinh của vùng đất lửa.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình

Theo dõi chương trình, ông Cảnh Giang, ở xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị rất xúc động:Chương trình rất hay với 3 chương, chương nào cũng xúc động, đã tri ân được những người đã hy sinh trên dòng sông Gianh này trong thời chống Mỹ. Tái hiện lại sức sống, sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ 2 bên bờ Nam Bắc sông Gianh”.

Chương trình chính luận nghệ thuật Bản hùng ca trên sông

Di tích Bến phà Gianh là một trong những điểm vượt sông chiến lược trên tuyến vận tải huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Đây là nơi ghi dấu sự hy sinh kiên cường của lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội và nhân dân địa phương khi làm nhiệm vụ. Nơi đây cũng khắc ghi “Chiến thắng trận đầu trên sông Gianh ngày 2 và ngày 5/8/1964 của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam”. 

Hoạt cảnh tái hiện bộ đội công binh, dân công, thanh niên xung phong làm nhiệm vụ bên Bến phà Gianh

Di tích Bến phà Gianh II và Tượng đài chiến thắng sông Gianh nằm ở hạ lưu sông Gianh, cách cửa biển về phía tây 5 km nằm giáp cầu Gianh; thuộc hệ thống di tích Đường Trường Sơn, được xếp hạng di tích quốc gia.

Các đại biểu dự Lễ tưởng niệm tại Đền thờ khu di tích lịch sử bến phà Gianh

Bà Đinh Thị Ngọc Lan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị cho hay, di tích Bến phà Gianh phản ánh sinh động tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và trở thành chứng tích quan trọng trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Quảng Trị. “Chương trình có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, mà còn tôn vinh những giá trị lịch sử của di tích bến phà Gianh. Đây là 1 địa chỉ đỏ, chúng tôi tin tưởng rằng sau này cán bộ, đảng viên và nhân dân ý thức sâu sắc hơn nữa trong việc bảo vệ, phát huy giá trị lịch sử của di tích trên địa bàn”.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Tag: Quảng Trị Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu Bến phà Gianh bản hùng ca trên sông sông Gianh
Quảng Trị quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông

VOV.VN - Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tính đến ngày 7/4, tại khu vực thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

VOV.VN - Hôm nay (1/4), đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

