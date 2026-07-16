“Bí mật tối thượng” của Dan Brown bán được 10.000 bản trong tuần đầu phát hành

Con số này không chỉ cho thấy sức hút bền bỉ của Dan Brown mà còn khẳng định rằng những cuộc phiêu lưu trí tuệ của giáo sư Robert Langdon vẫn đủ sức khiến hàng nghìn độc giả xếp hàng chờ đợi sau gần một thập kỷ kể từ "Nguồn cội".

Lần trở lại này, Dan Brown không chỉ mang đến một câu chuyện ly kỳ, mà còn mở ra cuộc hành trình đi sâu vào những câu hỏi lớn nhất về ý thức con người, khoa học và những bí mật có thể làm thay đổi cách nhân loại nhìn nhận chính mình.

Điểm hấp dẫn đầu tiên của "Bí mật tối thượng" nằm ở ý tưởng trung tâm. Nếu "Mật mã Da Vinci" từng khuấy đảo thế giới bằng những bí mật tôn giáo, "Thiên thần và ác quỷ" khai thác cuộc đối đầu giữa khoa học và đức tin, còn "Nguồn cội" đặt ra câu hỏi về nguồn gốc và tương lai của loài người, thì cuốn sách mới lại hướng mũi nhọn vào ý thức con người.

Bí mật tối thượng (Ảnh: Bách Việt)

Robert Langdon đến Prague để tham dự buổi giới thiệu công trình nghiên cứu của Katherine Solomon, nhà khoa học nổi tiếng. Công trình này được cho là có thể làm thay đổi nhận thức của nhân loại về bản chất của ý thức. Nhưng trước khi bí mật được công bố, một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, Katherine biến mất cùng những nghiên cứu quan trọng. Langdon lập tức bị cuốn vào cuộc truy đuổi xuyên Prague, London và New York, nơi mỗi biểu tượng, mỗi cổ vật và mỗi phát hiện khoa học đều có thể trở thành chìa khóa dẫn tới một bí mật làm rung chuyển thế giới.

Điểm đặc sắc thứ hai là Dan Brown không lặp lại chính mình. Ông vẫn giữ nguyên công thức đã làm nên thương hiệu: Chương ngắn, tiết tấu nhanh, liên tục tạo cao trào và những cú xoay chuyển bất ngờ. Tuy nhiên, "Bí mật tối thượng" có màu sắc hiện đại hơn khi kết hợp lịch sử, biểu tượng học với các nghiên cứu khoa học đương đại về não bộ, ý thức và nhận thức.

Thay vì chỉ đưa độc giả trở về quá khứ để giải mã các bí ẩn cổ xưa, Dan Brown còn hướng ánh nhìn về tương lai, nơi khoa học có thể đặt lại những câu hỏi vốn thuộc về triết học và tôn giáo.

Một trong những thương hiệu của Dan Brown là biến các thành phố lịch sử thành nhân vật đặc biệt trong tác phẩm. Sau Paris, Rome, Florence hay Barcelona, lần này Prague trở thành điểm khởi đầu của hành trình.

Những con phố lát đá, các nhà thờ Gothic, lâu đài cổ, những truyền thuyết huyền bí và bầu không khí đầy mê hoặc khiến Prague như được sinh ra dành cho Robert Langdon. Thành phố không chỉ là bối cảnh mà còn là một mê cung khổng lồ chứa đầy mật mã và những dấu vết lịch sử chờ được giải đáp.

Ở các tác phẩm trước, Robert Langdon thường được nhớ đến như một học giả bình tĩnh, sắc sảo và gần như chỉ sống bằng lý trí. Trong Bí mật tối thượng, nhân vật trở nên gần gũi hơn khi Katherine Solomon, gười phụ nữ ông yêu, trở thành tâm điểm của cuộc truy đuổi.

Phiên bản tiếng Việt của Bí mật tối thượng do PGS.TS Lê Đình Chi chuyển ngữ. Anh là người từng xuất sắc giành Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 3 (năm 2020), được đánh giá cao bởi khả năng xử lý những văn bản học thuật và văn học có độ khó lớn.

Chia sẻ về quá trình thực hiện bản dịch, PGS.TS Lê Đình Chi cho biết "Bí mật tối thượng" là một trong những cuốn sách nhiều thử thách nhất mà anh từng dịch. Theo anh, Dan Brown sử dụng dày đặc các thuật ngữ liên quan đến biểu tượng học, lịch sử, tôn giáo, khoa học hiện đại và nhiều lớp chơi chữ tinh tế, đòi hỏi người dịch không chỉ chính xác về ngôn ngữ mà còn phải hiểu sâu bối cảnh văn hóa. Chính điều đó khiến công việc trở nên áp lực nhưng cũng vô cùng thú vị. Là một độc giả yêu thích Dan Brown từ nhiều năm nay, anh thừa nhận bản thân luôn mong chờ từng tác phẩm mới của nhà văn Mỹ và rất hào hứng khi có cơ hội đưa "Bí mật tối thượng" đến với bạn đọc Việt Nam bằng một bản dịch chỉn chu và giàu cảm xúc.

PGS.TS Lê Đình Chi

Bước ngoặt đưa Dan Brown lên đỉnh cao là "Mật mã Da Vinci", cuốn tiểu thuyết trở thành hiện tượng xuất bản thế giới và được chuyển thể thành bộ phim đình đám. Sau đó, ông tiếp tục gặt hái thành công với "Thiên thần và ác quỷ", "Biểu tượng thất truyền", "Hỏa ngục", "Nguồn cội", "Pháo đài số và Điểm dối lừa". Đến nay, sách của Dan Brown đã bán được hơn 250 triệu bản, được dịch sang hàng chục ngôn ngữ và phát hành tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Không chỉ là một tác giả có doanh số ấn tượng, Dan Brown còn được xem là người đưa những chủ đề tưởng như khô khan như biểu tượng học, mật mã, lịch sử nghệ thuật hay khoa học hiện đại trở thành những câu chuyện đại chúng đầy cuốn hút.

Việc "Bí mật tối thượng" bán 10.000 bản ngay trong tuần đầu phát hành tại Việt Nam cho thấy sức hấp dẫn của Dan Brown vẫn gần như không suy giảm sau hơn hai thập kỷ kể từ Mật mã Da Vinci. Với những ai yêu thích những cuộc phiêu lưu giàu tri thức, những bí mật khiến người đọc phải liên tục suy luận và những câu hỏi lớn về con người, đây có lẽ là một trong những cuốn tiểu thuyết đáng đọc nhất của năm.