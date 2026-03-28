Bom tấn gangster “Phi vụ cuối cùng” tung poster dàn diễn viên khuynh đảo khán giả

“Phi vụ cuối cùng” đến từ nhà sản xuất của series phim kinh dị “Tee Yod - Quỷ ăn tạng”, bộ phim “Phi vụ cuối cùng” được kỳ vọng nhờ dàn diễn viên đa thế hệ của điện ảnh Thái Lan. Từ các gương mặt trẻ nổi bật đến những ngôi sao gạo cội, mỗi người đều giữ một vai trò quan trọng trong câu chuyện chằng chịt xoay quanh thế giới tội phạm.

Nhân vật trung tâm của bộ phim là Petch, do Somphol Rungphanit thủ vai, là tay súng đánh thuê từng trải qua vô số cuộc thanh trừng đẫm máu. Mang trên mình cả những vết thương thể xác lẫn tinh thần, Petch bắt đầu khao khát thoát khỏi thế giới tội phạm để tìm lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, quá khứ sát thủ, những món nợ ân tình và các thế lực ngầm không buông tha anh.

Somphol Rungphanit là một gương mặt quen thuộc, được ưu ái gọi là “ông hoàng hành động” của xứ sở chùa Vàng. Sinh năm 1985 và thường được giao những vai diễn gai góc, đòi hỏi chiều sâu tâm lý, trong đó nổi bật là vai Bang trong “4 Kings II”. Với phong thái điềm tĩnh và lối diễn xuất tiết chế, Somphol Rungphanit được đánh giá là lựa chọn phù hợp để thể hiện một nhân vật phức tạp như Petch.

Trong hành trình của Petch, nhân vật Bom do Patara Eksangkul đảm nhận giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bom là bạn thân thời thơ ấu của Petch, lớn lên cùng anh trong môi trường khắc nghiệt của xã hội ngầm. Tuy nhiên, tình bạn giữa họ không hề đơn giản, bởi nó luôn tồn tại ranh giới mong manh giữa lòng trung thành và lợi ích.

Ngoài vai diễn phức tạp, Patara Eksangkul còn gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Nam diễn viên được biết đến với thân hình săn chắc, cơ bụng sáu múi cùng phong thái nam tính đặc trưng của các ngôi sao hành động Thái Lan. Anh sở hữu lượng người theo dõi khủng với hơn 2 triệu followers và là gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình tại xứ chùa Vàng.

Màn kết hợp của Patatra Eksangkul và Somphol Rungphanit trong “Phi vụ cuối cùng” cũng đánh dấu sự tái ngộ của bộ đôi từng cùng góp mặt trong “4 Kings”.

Giữa thế giới súng đạn và bạo lực, nhân vật Sai do Sarika Sathsilpsupa thủ vai là người duy nhất khiến bạn trai của mình - Petch, nghĩ đến việc rời bỏ quá khứ. Sự dịu dàng và lòng nhân hậu của cô mang đến cho Petch hy vọng về một cuộc sống khác, nhưng đồng thời cũng khiến anh trở thành mục tiêu nguy hiểm hơn trong mắt kẻ thù.

Sarika Sathsilpsupa là nữ diễn viên kiêm blogger nổi tiếng tại Thái Lan.

Sarika Sathsilpsupa là nữ diễn viên kiêm blogger nổi tiếng tại Thái Lan. Trước khi ghi dấu ấn trên màn ảnh, cô đã sở hữu lượng người theo dõi lớn trên YouTube với kênh vlog hơn 800 nghìn người đăng ký. Sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, Sarika mang đến cho nhân vật Sai sự mềm mại và cảm xúc, trở thành điểm cân bằng giữa bầu không khí căng thẳng của phim.

Trong “Phi vụ cuối cùng”, Arun Pawilai vào vai ông chủ Tor, người thuộc thế hệ đi trước trong giới tội phạm, từng nâng đỡ và chứng kiến hành trình của Petch từ những ngày đầu. Tor có nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ quy luật vận hành của thế giới ngầm hiểm nguy này và luôn đưa ra những lời cảnh báo về cái giá của sự tự do.

Arun Pawilai được xem là “huyền thoại của điện ảnh Thái Lan”, với bề dày sự nghiệp kéo dài gần bốn thập kỷ. Đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của ông chính là giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Suphannahong National Film Award (Thiên nga vàng) lần thứ 5 năm 1995 – giải thưởng danh giá nhất của xứ Chùa Vàng, được gọi là Oscar Thái Lan, cho vai diễn trong bộ phim kinh điển “Romantic Blue”.

Cùng với poster nhân vật, “Phi vụ cuối cùng” cũng tung ra những phân cảnh đầu tiên trong teaser, hé lộ bức tranh u tối về thế giới tội phạm đầy khốc liệt. Hình ảnh nam chính Petch bị bắt cóc, những giọt nước mắt rơi lập tức gợi ra hàng loạt câu hỏi về thân phận và những bí mật phía sau tay súng này. Ngoài ra teaser còn hé lộ chuyện tình giữa Petch và Sai, là điểm tựa tinh thần của nam chính nhưng đây cũng gắn liền với những phi vụ thanh trừng đẫm máu. Giữa khói lửa và tiếng súng, ranh giới giữa tình yêu và tội lỗi trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Cùng với đó, nhân vật Bom cũng dần lộ diện với tâm lý khó đoán cùng những hành tung mập mờ sau lưng đầy bí hiểm. Loạt pha truy đuổi nghẹt thở, xuống tay không do dự bằng súng đạn cho thấy đây không đơn giản chỉ là người bạn thân của Petch.

Đoạn hint teaser khép lại bằng hình ảnh Petch nổ súng dữ dội giữa màn khói lửa mịt mù, như một lời tuyên chiến với quá khứ và những kẻ đang truy đuổi anh, đẩy mọi thứ lên cao trào và mở ra hàng loạt ẩn số.

