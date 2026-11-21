Bông Lúa Vàng 2026 khẳng định sức sống bền bỉ của đờn ca tài tử Nam Bộ
VOV.VN - Từ tình yêu dành cho những câu ca, điệu lý truyền thống, nhiều thí sinh trẻ đang góp phần nối dài sức sống của nghệ thuật đờn ca tài tử. Cuộc thi Bông Lúa Vàng lần thứ 33 tiếp tục là sân chơi để những tài năng trẻ thể hiện đam mê và ý thức trách nhiệm với di sản văn hóa Nam Bộ.
Chiều 21/11, cuộc thi Bông Lúa Vàng lần thứ 33 - năm 2026 với chủ đề “Hạt Ngọc Phương Nam” đã khép lại với vòng Lúa Vàng - Chung kết Xếp hạng và Trao giải tại TP.HCM. Vượt qua 4 vòng thi trước đó, 5 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng tranh tài cuối cùng để tìm ra chủ nhân của những giải thưởng cao nhất.
Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh trình diễn một trích đoạn cải lương có sử dụng một trong 20 bài bản tổ của âm nhạc tài tử. Không chỉ đòi hỏi kỹ thuật ca diễn, các phần thi còn thử thách khả năng cảm thụ tác phẩm, hóa thân vào nhân vật và bản lĩnh làm chủ sân khấu của thí sinh.
Khép lại vòng tranh tài, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Trần Trí Khang với phần thể hiện vai ông Hai Hương trong trích đoạn Đời cô Lựu của soạn giả Trần Hữu Trang. Giải Nhì thuộc về Đặng Hồng Trúc với vai Nguyễn Thị Tồn trong trích đoạn Liệt phụ kêu oan của tác giả Thạch Tuyền; Nguyễn Trung Hậu giành giải Ba khi thể hiện vai Lộc trong trích đoạn Con cò trắng của tác giả Thu An.
Hai giải Khuyến khích được trao cho Nguyễn Thị Cua với vai Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn Vương Triều của tác giả Đăng Minh và Huỳnh Văn Khánh với vai Đào Duy Từ trong trích đoạn cùng tên của tác giả Ngô Quốc Khánh. Bên cạnh các giải thưởng chuyên môn, Nguyễn Thị Cua còn được khán giả bình chọn là Thí sinh được yêu thích nhất, trong khi Trần Trí Khang được Hội đồng Giám khảo Báo chí bình chọn là Thí sinh Phong cách.
Chia sẻ sau khi giành giải Nhất, Trần Trí Khang cho biết: "Giải Bông Lúa Vàng năm nay được xem là một cột mốc trong cuộc đời cũng như hành trình nghệ thuật của tôi. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, đồng thời không ngừng nỗ lực, trau dồi và hoàn thiện bản thân hơn nữa trong thời gian tới".
Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự góp mặt của đông đảo thí sinh trẻ, trong đó có những gương mặt thuộc thế hệ Gen Z. Sự tham gia của các bạn trẻ cho thấy nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương vẫn có sức hấp dẫn và khả năng kết nối với thế hệ hôm nay.
Với Nguyễn Thị Cua, tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống không chỉ thể hiện qua việc học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng mà còn gắn với trách nhiệm gìn giữ và trao truyền cho thế hệ tiếp theo.
"Là một người trẻ, tôi nghĩ mình cần phải nỗ lực và học hỏi nhiều hơn nữa để tích lũy thêm kiến thức, hiểu biết sâu sắc hơn về bộ môn đờn ca tài tử. Tôi nghĩ mình không chỉ có trách nhiệm giữ lửa đam mê mà còn phải tiếp tục truyền ngọn lửa ấy đến các thế hệ sau. Đó cũng là trách nhiệm mà tôi tự đặt ra cho bản thân khi đã dành tình yêu cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này", Nguyễn Thị Cua cho hay.
Trải qua 33 mùa giải, Bông Lúa Vàng không chỉ là nơi phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca ca cổ mà còn góp phần kết nối các thế hệ nghệ sĩ, lan tỏa tình yêu nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ. Sự hiện diện của những thí sinh trẻ tại mùa giải năm nay tiếp tục mở ra kỳ vọng về một thế hệ kế thừa, không chỉ giữ gìn mà còn góp phần đưa di sản văn hóa phương Nam đến gần hơn với công chúng hôm nay.