Chiều 21/11, cuộc thi Bông Lúa Vàng lần thứ 33 - năm 2026 với chủ đề “Hạt Ngọc Phương Nam” đã khép lại với vòng Lúa Vàng - Chung kết Xếp hạng và Trao giải tại TP.HCM. Vượt qua 4 vòng thi trước đó, 5 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng tranh tài cuối cùng để tìm ra chủ nhân của những giải thưởng cao nhất.

5 thí sinh xuất sắc bước vào vòng Chung kết cuộc thi Bông lúa vàng lần thứ 33. Ảnh: Kiều Anh

Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh trình diễn một trích đoạn cải lương có sử dụng một trong 20 bài bản tổ của âm nhạc tài tử. Không chỉ đòi hỏi kỹ thuật ca diễn, các phần thi còn thử thách khả năng cảm thụ tác phẩm, hóa thân vào nhân vật và bản lĩnh làm chủ sân khấu của thí sinh.

Khép lại vòng tranh tài, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Trần Trí Khang với phần thể hiện vai ông Hai Hương trong trích đoạn Đời cô Lựu của soạn giả Trần Hữu Trang. Giải Nhì thuộc về Đặng Hồng Trúc với vai Nguyễn Thị Tồn trong trích đoạn Liệt phụ kêu oan của tác giả Thạch Tuyền; Nguyễn Trung Hậu giành giải Ba khi thể hiện vai Lộc trong trích đoạn Con cò trắng của tác giả Thu An.

Thí sinh Trần Trí Khang (phải) với phần thể hiện vai ông Hai Hương trong trích đoạn Đời cô Lựu của soạn giả Trần Hữu Trang. Ảnh: Kiều Anh

Thí sinh Đặng Hồng Trúc với vai Nguyễn Thị Tồn trong trích đoạn Liệt phụ kêu oan của tác giả Thạch Tuyền. Ảnh: Kiều Anh

Thí sinh Nguyễn Trung Hậu giành giải Ba khi thể hiện vai Lộc trong trích đoạn Con cò trắng của tác giả Thu An. Ảnh: Kiều Anh

Hai giải Khuyến khích được trao cho Nguyễn Thị Cua với vai Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn Vương Triều của tác giả Đăng Minh và Huỳnh Văn Khánh với vai Đào Duy Từ trong trích đoạn cùng tên của tác giả Ngô Quốc Khánh. Bên cạnh các giải thưởng chuyên môn, Nguyễn Thị Cua còn được khán giả bình chọn là Thí sinh được yêu thích nhất, trong khi Trần Trí Khang được Hội đồng Giám khảo Báo chí bình chọn là Thí sinh Phong cách.

Thí sinh Nguyễn Thị Cua gây xúc động cho người xem với vai Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn Vương Triều của tác giả Đăng Minh. Ảnh: Kiều Anh

Thí sinh Huỳnh Văn Khánh (phải) hóa thân vào vai Đào Duy Từ trong trích đoạn cùng tên của tác giả Ngô Quốc Khánh. Ảnh: Kiều Anh

Chia sẻ sau khi giành giải Nhất, Trần Trí Khang cho biết: "Giải Bông Lúa Vàng năm nay được xem là một cột mốc trong cuộc đời cũng như hành trình nghệ thuật của tôi. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, đồng thời không ngừng nỗ lực, trau dồi và hoàn thiện bản thân hơn nữa trong thời gian tới".

Các nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện. Ảnh: Kiều Anh

Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự góp mặt của đông đảo thí sinh trẻ, trong đó có những gương mặt thuộc thế hệ Gen Z. Sự tham gia của các bạn trẻ cho thấy nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương vẫn có sức hấp dẫn và khả năng kết nối với thế hệ hôm nay.

Thí sinh Trần Trí Khanh đoạt giải Nhất cuộc thi. Ảnh: Kiều Anh

Thí sinh Trần Trí Khang cũng được Hội đồng Giám khảo Báo chí bình chọn là Thí sinh Phong cách. Ảnh: Kiều Anh

Với Nguyễn Thị Cua, tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống không chỉ thể hiện qua việc học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng mà còn gắn với trách nhiệm gìn giữ và trao truyền cho thế hệ tiếp theo.

"Là một người trẻ, tôi nghĩ mình cần phải nỗ lực và học hỏi nhiều hơn nữa để tích lũy thêm kiến thức, hiểu biết sâu sắc hơn về bộ môn đờn ca tài tử. Tôi nghĩ mình không chỉ có trách nhiệm giữ lửa đam mê mà còn phải tiếp tục truyền ngọn lửa ấy đến các thế hệ sau. Đó cũng là trách nhiệm mà tôi tự đặt ra cho bản thân khi đã dành tình yêu cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này", Nguyễn Thị Cua cho hay.

Bông Lúa Vàng không chỉ là nơi phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca cổ mà còn kết nối các thế hệ nghệ sĩ, lan tỏa tình yêu nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ. Ảnh: Kiều Anh

Trải qua 33 mùa giải, Bông Lúa Vàng không chỉ là nơi phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca ca cổ mà còn góp phần kết nối các thế hệ nghệ sĩ, lan tỏa tình yêu nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ. Sự hiện diện của những thí sinh trẻ tại mùa giải năm nay tiếp tục mở ra kỳ vọng về một thế hệ kế thừa, không chỉ giữ gìn mà còn góp phần đưa di sản văn hóa phương Nam đến gần hơn với công chúng hôm nay.