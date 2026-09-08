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Trường học đầu tiên ở TP.HCM đưa Đờn ca tài tử vào tiết học

Thứ Ba, 18:06, 08/09/2026
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VOV.VN - Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) đưa Đờn ca tài tử vào chương trình nhà trường từ năm học 2026-2027.

 

Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành (Quận 1 cũ) tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và đưa loại hình hình nghệ thuật truyền thống này vào chương trình nhà trường từ năm học 2026-2027.

Đây là trường THPT đầu tiên ở TP.HCM dạy đờn ca tài tử miễn phí cho học sinh thành một tiết học. 

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Trường THPT Bùi Thị Xuân ra mắt CLB Đờn ca tài tử và chính thức đưa bộ môn này vào dạy ở trường (ảnh: N.H)

Theo đó, năm nay, trường sẽ triển khai thí điểm 1 lớp 11 và 2 lớp 10 với 143 học sinh. Mỗi tuần sẽ có một tiết học.

Hằng tuần vào thứ 7, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử sẽ tổ chức sinh hoạt, mở rộng đến học sinh, giáo viên và cả phụ huynh.

Chương trình do các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ Trung tâm Thực hành và Truyền dạy đờn ca tài tử TP.HCM cùng Hội Sân khấu TP.HCM trực tiếp giảng dạy. Các nghệ nhân dạy hoàn toàn miễn phí và trường cũng không thu tiền của học sinh. 

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Học sinh học hát đờn ca tài tử (ảnh: N.Q)

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết, việc đưa đờn ca tài tử vào trường học là cách cụ thể hóa hiệu quả Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cũng như Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Đờn ca tài tử cũng là một loại hình nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể. 

Thông qua quá trình học, học sinh không chỉ học một loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn giúp các em tìm hiểu những giá trị văn hoá, từ đó biết trân trọng, gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa dân tộc.

"Những ca từ hay, sẽ gieo vào lòng các em niềm đam mê, sự lắng đọng. Khi các em có niềm đam mê nghệ thuật sẽ giúp các em làm đẹp tâm hồn, làm đẹp cuộc sống từ đó góp phần đẩy lùi bạo lực học đường", ông Phú nói. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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