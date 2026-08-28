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Cà Mau khai mạc Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I

Thứ Sáu, 22:59, 28/08/2026
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VOV.VN - Tối nay 28/8, tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I, năm 2026 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc”.

Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I, diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 02/9/2026, với chuỗi hoạt động phong phú về văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư. Điểm nhấn là Không gian Văn hóa di sản, nơi hội tụ nhiều loại hình văn hóa truyền thống tiêu biểu của các vùng, miền như: Đờn ca tài tử Nam bộ, Múa rối nước, Ca trù, Hát Then, Bài Chòi, Dân ca Quan họ...

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Tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Cùng với đó là Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026; Hội chợ thương mại, ẩm thực và OCOP; các hoạt động liên kết, khảo sát và trải nghiệm điểm đến; triển lãm mỹ thuật, các chương trình nghệ thuật; Không gian giới thiệu Nghề làm Muối ở Bạc Liêu; Lễ hội Khinh khí cầu, đêm hoa đăng Khinh khí cầu, bắn pháo hoa nghệ thuật và đặc biệt là Lễ thượng cờ, chào cờ hướng về Quốc khánh 02/9 tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau với quốc kỳ hơn 2.000m². Mỗi hoạt động có một sắc thái riêng, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: tạo nên một không gian văn hóa - du lịch giàu bản sắc, mở rộng trải nghiệm cho du khách và tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

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Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu khai mạc Ngày hội.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chia sẻ, việc tổ chức Ngày hội lần này trước hết để tôn vinh những giá trị văn hóa, di sản; tạo cơ hội để nhân dân và du khách cùng trải nghiệm, cùng cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất và con người Cà Mau. Nhưng hơn thế, tỉnh Cà Mau mong muốn từ những giá trị vốn có sẽ tạo ra những giá trị mới. Đó là, đưa di sản ra khỏi không gian bảo tồn để đi vào đời sống; đưa văn hóa trở thành một phần hấp dẫn của sản phẩm du lịch; để mỗi giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn có thể tạo sinh kế, tạo việc làm, tạo thu nhập cho cộng đồng. Đây cũng là cách để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển; và phát triển du lịch, phát triển kinh tế sẽ tạo thêm điều kiện để bảo tồn, gìn giữ văn hóa lâu dài.

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Lễ khai mạc Ngày hội thu hút đông đảo người dân 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, một sự kiện văn hóa - du lịch chỉ thực sự có ý nghĩa khi những giá trị được tạo ra không dừng lại trong thời gian diễn ra sự kiện, mà tiếp tục được lan tỏa sau đó. Tỉnh Cà Mau mong muốn Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa - du lịch được tổ chức thường niên, từng bước xây dựng thương hiệu riêng, góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, giàu bản sắc, thân thiện, nghĩa tình và đang vươn lên mạnh mẽ.

Tại Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I, nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn đến từ khắp mọi miền Tổ quốc đã được biểu diễn; mỗi vùng đất một sắc màu, mỗi di sản một câu chuyện, cùng hòa quyện làm nên bức tranh văn hóa Việt Nam đa dạng, phong phú và giàu bản sắc. Kết thúc chương trình đã diễn ra đêm hoa đăng khinh khí cầu vô cùng đặc sắc.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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