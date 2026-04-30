Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu tại tháp Nghinh Phong, Đắk Lắk

Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk) - biểu tượng kiến trúc độc đáo, điểm đến quen thuộc của du khách nay khoác lên mình diện mạo mới, khi trở thành sân khấu cho màn trình diễn khinh khí cầu đầy sắc màu.

Những khối cầu khổng lồ dần căng gió, nổi bật trên nền trời và bãi biển đã tạo nên nhiều góc nhìn ấn tượng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Với nhiều người dân địa phương, khung cảnh nhộn nhịp này mang đến cảm giác mới mẻ và tự hào.

Lần đầu tiên khinh khí cầu xuất hiện tại Tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk

Lần đầu tiên chứng kiến khinh khí cầu xuất hiện tại khu vực tháp Nghinh Phong, chị Nguyễn Thị Lựu, ở xã Phú Hòa 1 chia sẻ: "Tôi cảm thấy đẹp, lung linh hơn bình thường và thu hút ánh nhìn. Bình thường đi qua đây, đi chơi nhiều rồi, tôi thấy đèn của tháp Nghinh Phong cũng rực rỡ rồi. Nhưng hôm nay có các khinh khí cầu rất rực rỡ làm tô điểm thêm cái đẹp, tạo thêm một điểm nhấn về du lịch, thu hút mọi người. Tôi thấy rất là đông vui."

Người dân và du khách hào hứng với sắc màu rực rỡ của khinh khí cầu tại biển Tuy Hoà.

Cùng với người dân địa phương, nhiều du khách từ các tỉnh, thành khác cũng tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm sự kiện này. Với chị Nguyễn Dinh (Hà Nội), chuyến du lịch Tuy Hòa dịp lễ năm nay trở nên đáng nhớ hơn khi lần đầu tiên tận mắt thấy khinh khí cầu và check-in tại tháp Nghinh Phong: "Tôi rất mong muốn được đến đây check-in với công trình tháp Nghinh Phong này. Tôi cảm thấy rất ấn tượng, vì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy khinh khí cầu ngoài đời thường, rất đẹp và cảm giác rất là thu hút".

Theo kế hoạch, chương trình có 10 khinh khí cầu trang trí mặt đất và 2 khinh khí cầu bay neo tại chỗ phục vụ du khách trong hai khung giờ: từ 4h đến 9h sáng và từ 17h đến 21h mỗi ngày, kéo dài từ 28/4 đến hết 1/5. Các đơn vị chức năng của tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức, đảm bảo an toàn bay, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cũng như các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Khinh khí cầu mang đến một trải nghiệm mới với người dân và du khách tại biển Tuy Hoà

Anh Lê Đăng Hùng - phụ trách vận hành khinh khí cầu Fly Up Việt Nam cho biết đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách: "Đây là lần đầu tiên Fly Up Việt Nam có mặt tại Đắk Lắk. Chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất, có những giờ bay, có những hình ảnh chất lượng nhất để phục vụ người dân và khách du lịch".

Cùng với Lễ hội cá ngừ đại dương, hoạt động trình diễn khinh khí cầu đã thu hút đông đảo du khách đến với biển Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk để tham quan, tạo nên không khí náo nhiệt và đầy sắc màu trong những ngày nghỉ lễ. Sự kiện đã mang lại trải nghiệm mới lạ và góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho du lịch Đắk Lắk trong mùa cao điểm.