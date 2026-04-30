Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu tại tháp Nghinh Phong, Đắk Lắk

Thứ Năm, 10:33, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, quảng trường tháp Nghinh Phong bên bờ biển Tuy Hòa trở nên đặc biệt sôi động khi lần đầu tiên xuất hiện những khinh khí cầu khổng lồ đầy màu sắc. Sự kiện mang lại trải nghiệm mới lạ cho người dân, du khách, và tạo nên một bức tranh lễ hội rực rỡ.

 

Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk) - biểu tượng kiến trúc độc đáo, điểm đến quen thuộc của du khách nay khoác lên mình diện mạo mới, khi trở thành sân khấu cho màn trình diễn khinh khí cầu đầy sắc màu.

Những khối cầu khổng lồ dần căng gió, nổi bật trên nền trời và bãi biển đã tạo nên nhiều góc nhìn ấn tượng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Với nhiều người dân địa phương, khung cảnh nhộn nhịp này mang đến cảm giác mới mẻ và tự hào.

Lần đầu tiên khinh khí cầu xuất hiện tại Tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk

Lần đầu tiên chứng kiến khinh khí cầu xuất hiện tại khu vực tháp Nghinh Phong, chị Nguyễn Thị Lựu, ở xã Phú Hòa 1 chia sẻ: "Tôi cảm thấy đẹp, lung linh hơn bình thường và thu hút ánh nhìn. Bình thường đi qua đây, đi chơi nhiều rồi, tôi thấy đèn của tháp Nghinh Phong cũng rực rỡ rồi. Nhưng hôm nay có các khinh khí cầu rất rực rỡ làm tô điểm thêm cái đẹp, tạo thêm một điểm nhấn về du lịch, thu hút mọi người. Tôi thấy rất là đông vui."

Người dân và du khách hào hứng với sắc màu rực rỡ của khinh khí cầu tại biển Tuy Hoà.

Cùng với người dân địa phương, nhiều du khách từ các tỉnh, thành khác cũng tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm sự kiện này. Với chị Nguyễn Dinh (Hà Nội), chuyến du lịch Tuy Hòa dịp lễ năm nay trở nên đáng nhớ hơn khi lần đầu tiên tận mắt thấy khinh khí cầu và check-in tại tháp Nghinh Phong: "Tôi rất mong muốn được đến đây check-in với công trình tháp Nghinh Phong này. Tôi cảm thấy rất ấn tượng, vì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy khinh khí cầu ngoài đời thường, rất đẹp và cảm giác rất là thu hút". 

Theo kế hoạch, chương trình có 10 khinh khí cầu trang trí mặt đất và 2 khinh khí cầu bay neo tại chỗ phục vụ du khách trong hai khung giờ: từ 4h đến 9h sáng và từ 17h đến 21h mỗi ngày, kéo dài từ 28/4 đến hết 1/5. Các đơn vị chức năng của tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức, đảm bảo an toàn bay, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cũng như các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Khinh khí cầu mang đến một trải nghiệm mới với người dân và du khách tại biển Tuy Hoà

Anh Lê Đăng Hùng - phụ trách vận hành khinh khí cầu Fly Up Việt Nam cho biết đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách: "Đây là lần đầu tiên Fly Up Việt Nam có mặt tại Đắk Lắk. Chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất, có những giờ bay, có những hình ảnh chất lượng nhất để phục vụ người dân và khách du lịch".

Cùng với Lễ hội cá ngừ đại dương, hoạt động trình diễn khinh khí cầu đã thu hút đông đảo du khách đến với biển Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk để tham quan, tạo nên không khí náo nhiệt và đầy sắc màu trong những ngày nghỉ lễ. Sự kiện đã mang lại trải nghiệm mới lạ và góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho du lịch Đắk Lắk trong mùa cao điểm.

Trải nghiệm du lịch làng Lò miền biển Đắk Lắk

VOV.VN - Hàng ngàn mái ngói đỏ san sát nhau nằm kề bên biển. Bến thuyền nhộn nhịp cá tôm mỗi sáng sớm và chiều tối. Bãi biển cát vàng ươm cùng làn nước màu ngọc bích. Đó là làng Lò, một ngôi làng ven biển thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đang trở thành mô hình độc đáo làm du lịch trên nền di sản.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk ngày hội khinh khí cầu Tuy Hòa nghỉ lễ
Tin liên quan

Những nét ký họa giữ hồn nhà cổ tại Làng Lò, tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Tại Làng Lò, phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), một dự án cộng đồng mang tên “Vẽ lại di sản” đang được các kiến trúc sư trẻ từ nhiều địa phương triển khai nhằm ghi lại và lan tỏa giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống của làng biển, trước nguy cơ dần mai một theo nhịp sống hiện đại.

Lễ hội Kỳ Yên tại di tích quốc gia Lẫm Phú Lâm: Tưởng nhớ tiền nhân mở cõi
VOV.VN - Trong hai ngày 25 và 26/4, tại di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Lẫm Phú Lâm, UBND phường Phú Yên tổ chức Lễ hội Kỳ Yên năm Bính Ngọ 2026.

Lễ hội cầu ngư làng biển Đông Tác, nơi gửi gắm ước nguyện trời yên biển lặng
VOV.VN - Trong hai ngày 27 và 28/4, bà con ngư dân làng biển Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ hội Cầu ngư. Đây là lễ hội truyền thống quan trọng của ngư dân, thể hiện tín ngưỡng thờ cúng Cá Ông (còn gọi là thờ thần Nam Hải), mỗi năm được tổ chức một lần và đã được duy trì hàng trăm năm qua.

