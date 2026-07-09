Lần đầu Cà Mau tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu gắn với Ngày hội Văn hóa di sản

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28/8 - 1/9 tới đây, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau và các địa điểm liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tại buổi họp báo, Ngày hội Văn hóa di sản đã được công bố

Trong khuôn khổ Ngày hội, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: lễ khai mạc diễn ra vào tối 28/8; trình diễn khinh khí cầu; tổ chức Không gian hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể và Không gian quảng bá di sản văn hóa phi vật thể nghề làm muối; tổ chức Hội chợ thương mại, ẩm thực, OCOP; tổ chức Đoàn khảo sát điểm đến du lịch Cà Mau; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, cho biết tỉnh sẽ mời các tỉnh có di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận cùng tham gia sự kiện. Tại sự kiện, các di sản Nhã nhạc cung đình Huế, Quan họ Bắc Ninh, Cồng chiêng Tây Nguyên, Đờn ca tài tử Nam Bộ… sẽ được trưng bày, biểu diễn. Điều đó góp phần tạo ra không gian đặc sắc, nổi bật phục vụ người dân, du khách và lan tỏa những giá trị văn hóa tiêu biểu.

Tại sự kiện, một số di sản văn hóa được UNESCO công nhận sẽ được trưng bày, biểu diễn

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chủ trì tại buổi giao ban báo chí

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, tỉnh Cà Mau còn tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn 2020-2025, đồng thời ký kết Kế hoạch liên tịch về hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030.

Thông qua chuỗi hoạt động này, tỉnh Cà Mau kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến "Cà Mau - Điểm cuối cực Nam Tổ quốc", giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm du lịch đặc trưng, tiềm năng đầu tư và môi trường kinh doanh thuận lợi; đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch mới, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước xây dựng Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu trở thành sự kiện văn hóa - du lịch thường niên có sức lan tỏa trong khu vực ĐBSCL và cả nước.