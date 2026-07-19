"Thế giới trong giọt nước" - Nhìn cuộc đời từ những điều bé nhỏ

“Bạn có biết cả thế giới rộng lớn cũng có thể nằm gọn trong một giọt nước bé xíu không?” Đó là câu hỏi mà Regina Linke - họa sĩ kiêm tác giả - đặt ra trong cuốn sách “Thế giới trong giọt nước” một cuốn sách tranh chưa đầy 200 trang. Nhưng qua vài dòng hội thoại và những nét vẽ tối giản ấy, cả trẻ em lẫn người lớn đều có thể bắt gặp một phần của mình trong câu chuyện.

Những câu chuyện nhỏ mở ra những câu hỏi lớn

“Thế giới trong giọt nước” (tựa gốc: The Oxherd Boy: Parables of Love, Compassion, and Community) xoay quanh câu chuyện cậu bé chăn bò, bác bò già và bạn thỏ nhỏ. Họ cùng nhau đi qua những triền núi nhấp nhô, những dòng suối trong vắt và nhiều sắc thái khác nhau của đất trời.

Thoạt nhìn, đây là một cuốn sách tranh nhẹ nhàng, với hình vẽ giản dị và những đoạn hội thoại ngắn. Nhưng hành trình của ba nhân vật lại gợi nhắc đến nhiều truyền thống tư tưởng phương Đông, đặc biệt là tinh thần “tam giáo đồng nguyên” - sự giao hòa giữa Đạo giáo, Phật giáo và Nho giáo.

Ở cậu bé chăn bò, người đọc có thể nhận ra phần nào tinh thần Đạo giáo: sự trong trẻo, tò mò và thái độ quan sát cuộc đời mà chưa vội phán xét. Qua mỗi câu chuyện, cậu dần học cách đón nhận những gì xảy đến và hiểu rằng niềm vui có thể đi cùng nỗi buồn, hy vọng vẫn có thể hiện diện giữa mất mát.

Còn bác bò già gợi đến lòng từ bi trong Phật giáo. Bác không vội đưa ra lời khuyên mà chỉ lặng lẽ đồng hành, lắng nghe và nâng đỡ cậu bé bằng sự thấu hiểu, khoan dung.

Ở bạn thỏ, tinh thần Nho giáo hiện lên thông qua sự chu đáo, ý thức trách nhiệm và mối quan tâm đến đời sống chung. Chú thỏ chăm chỉ, luôn nghĩ đến người khác và mong muốn xây dựng một thế giới nơi mọi người có thể sống hài hòa bên nhau.

Trên hành trình ấy, ba nhân vật mang theo ba cách nhìn khác nhau về cuộc sống. Họ không đại diện cho những chân lý tuyệt đối, mà giống như ba tiếng nói bên trong mỗi con người: khi ta muốn sống tự do hơn, khi ta cần được yêu thương, và khi ta nhận ra mình không thể tách rời khỏi cộng đồng.

Dù được giới thiệu như một cuốn sách tranh, nhưng “Thế giới trong giọt nước” có lẽ sẽ khiến nhiều người lớn dừng lại lâu hơn trẻ em. Trong đó là những câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng không dễ trả lời: Điều gì thực sự quan trọng? Vì sao ta sợ buông bỏ? Một niềm hạnh phúc ngắn ngủi có vì thế mà kém quý giá không?

Mỗi đoạn đối thoại trong sách đều ngắn như một câu chuyện ngụ ngôn. Có khi chỉ là vài câu hỏi đáp giữa những người bạn, nhưng phía sau đó là những khoảng lặng để người đọc tự suy ngẫm.

Chẳng hạn: “‘Chúng ta may mắn quá’, cậu bé nói. ‘Liệu chúng ta có xứng đáng được hạnh phúc đến mức này không?’ ‘Ồ, hạnh phúc không phải là phần thưởng’, bò vừa trả lời vừa nhớ lại những lần mình từng được giúp đỡ. ‘Hạnh phúc là thứ được chúng ta vun đắp cùng nhau.’”

Vì sao một giọt nước có thể chứa đựng cả thế giới?

Chúng ta vẫn thường đi tìm lời giải cho những trăn trở về cuộc đời, về nỗi sợ hay sự trưởng thành trong những pho sách đồ sộ. Thế nhưng, đôi khi, tất cả những điều ấy lại được gói gọn trong một giọt nước.

Nếu quan sát đủ sâu, ta sẽ nhận ra một giọt nước tưởng chừng nhỏ bé nhưng vẫn là một phần của vòng tuần hoàn nối biển cả, mây trời, sông suối và sự sống. Một giọt nước trong biển cả, khi bốc hơi sẽ hóa thành mây. Mây đi qua bầu trời, lang thang trên từng cánh đồng, gặp không khí lạnh sẽ hóa thành mưa. Mưa rơi xuống núi đồi, sông suối, rồi cuối cùng lại trôi về biển cả.

Cuốn sách gần như không có cao trào hay kịch tính. Sức nặng của nó nằm ở những khoảnh khắc bình dị và những câu thoại ngắn, đôi khi khiến người đọc phải dừng lại giữa trang.

Ban đầu, Regina Linke thực hiện tác phẩm này như một món quà dành tặng cậu con trai nhỏ, khi hai mẹ con phải sống xa quê hương. Trong những ngày đối mặt với sự cô đơn và cảm giác bất định nơi xứ người, bà tìm thấy sự an ủi trong quá trình vẽ và viết về hành trình của ba người bạn. Hoàn cảnh ấy có thể giải thích vì sao cuốn sách luôn giữ được giọng điệu dịu dàng, ngay cả khi nói về cô đơn, mất mát và bất an.

Từng nét vẽ và lời thoại đều cho thấy một sự quan tâm chân thành đến những tổn thương mà con người thường mang theo nhưng không dễ nói thành lời. Ta thường chỉ nhận ra giá trị của những khoảnh khắc bình thường khi chúng đã trôi qua. Một buổi sáng yên tĩnh, một cuộc trò chuyện ngắn hay sự hiện diện âm thầm của một người bạn đều có thể trở nên đáng nhớ, nếu ta chịu dừng lại và chú ý.

Đây là cuốn sách thích hợp để đọc chậm, mỗi ngày một trang, để hình ảnh và câu chữ có thời gian lắng xuống. Nó cũng là một lựa chọn ý nghĩa để làm quà tặng cho một người đang buồn, đang đứng trước một thay đổi lớn trong đời, hoặc đơn giản là giữ lại cho chính mình trong những lúc cần tìm lại sự bình yên.

Bởi, không phải câu hỏi nào của đời sống cũng cần một lời giải lớn lao. Đôi khi, chỉ cần ngồi xuống bên một dòng nước, lắng nghe một câu chuyện nhỏ, và nhận ra rằng một giọt nước tưởng như mong manh, nhưng lại phản chiếu cả bầu trời. Một khoảnh khắc tưởng như bình thường, đôi khi lại cất giữ một bài học về yêu thương, mất mát, trưởng thành và cách con người hiện diện bên nhau.

“Bạn có biết là cả thế giới rộng lớn cũng có thể nằm gọn trong một giọt nước bé xíu không?”

Có lẽ câu hỏi ấy cũng dành cho mỗi chúng ta.

Regina Linke là một họa sĩ người Mỹ gốc Đài Loan, chuyên về tranh gongbi hiện đại – một hình thức hội họa cổ truyền Trung Hoa sử dụng bút lông để khắc họa các chủ đề mang tính tự sự với những chi tiết tỉ mỉ, đầy màu sắc. Cô yêu thích việc viết và minh họa những câu chuyện lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian và triết lý Đông Á bằng phong cách gần gũi và hiện đại. Hiện cô đang sống cùng gia đình tại tiểu bang Rhode Island ở Mỹ