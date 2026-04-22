Cần Thơ lan tỏa văn hóa đọc ở vùng nông thôn

Bên cạnh đó, sách và văn hóa đọc còn giúp người dân nông thôn khu vực ĐBSCL thay đổi nhận thức, ứng dụng vào sản xuất, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho nhiều gia đình, hướng đến xây dựng người dân nông thôn tri thức trong thời đại mới. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ.

Văn hóa đọc tại nông thôn đang dần được khơi dậy. Từ thư viện ở trường học đến tủ sách cộng đồng đã trở thành nơi quen thuộc để người dân và học sinh tìm đến bổ sung kiến thức, phục vụ học tập và sản xuất.

Thư viện tại Trường THCS Vĩnh Thuận Tây, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ luôn thu hút đông đảo các em học sinh.

Tại Trường THCS Vĩnh Thuận Tây, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ, để hình thành thói quen đọc sách cho học sinh, nhà trường chú trọng xây dựng thư viện với nhiều đầu sách phong phú, phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt, các loại sách kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp được lựa chọn nhằm giúp học sinh không chỉ học tốt các bộ môn có liên quan mà còn có thể ứng dụng vào thực tế cuộc sống và gia đình.

Em Lê Đức Anh, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Vĩnh Thuận Tây, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ bộc bạch: “Đọc sách giúp con mở rộng tìm hiểu thêm những kiến thức, không chỉ là ở trong nhà trường mà có thể tìm hiểu thêm những kiến thức ở ngoài. Giống như là đọc sách thì con có thể biết được cách trồng cải hoặc trồng bông để giúp phát triển kinh tế của gia đình. Muốn trồng một cây bông vạn thọ mà đẹp, bán được giá thì đầu tiên mình phải chọn lựa hạt giống thật kỹ càng. Sau đó thì mình sẽ cắt lá chuối khoanh bầu rồi trộn phân với đất đã qua xử lý để làm phân bón cho cây. Sau đó thì mình ghim hạt vô bầu. Và sau đó là công đoạn chăm sóc khoảng 15 ngày, tầm 5 đến 6 cặp lá thì mình sẽ bắt đầu mình ngắt đọt để cho bông mình nó sẽ tròn và đều hơn”.

Qua kiến thức học được từ sách các em áp dụng vào sản xuất.

Không chỉ trong trường học, văn hóa đọc từng bước lan tỏa ra cộng đồng. Tại các nhà văn hóa ấp ở xã Vĩnh Thuận Đông, tủ sách được duy trì và bổ sung thường xuyên nhiều đầu sách, trở thành nơi để người dân tìm hiểu kiến thức, đặc biệt là các tài liệu về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Nguyễn Văn Nhỏ ở ấp 6B, xã Vĩnh Thuận Đông cho biết: “Xem sách rất là bổ ích. Thường tôi đến đây để đọc sách để có cái kiến thức mình chăn nuôi, rồi trồng trọt, rồi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Sách hướng dẫn cụ thể hơn, rõ ràng lắm, dễ hiểu, mình có sách mình xem hoài. Ví dụ như tivi là xem qua có khi mình cũng không nhớ dai, còn sách thì ví dụ mình quên chỗ nào mình lật ra mình xem nó hướng dẫn cụ thể hơn”.

Nhiều đầu sách được trang bị cho các nhà văn hóa ấp.

Từ những kiến thức có được qua sách, người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất. Không chỉ nâng cao hiệu quả chăn nuôi, trồng trọt, việc áp dụng kỹ thuật còn góp phần cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi nông nghiệp theo hướng hiện đại, tri thức từ sách tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Theo ông Phạm Văn Bằng, Trưởng phòng Văn hóa xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ, thời gian qua địa phương rất quan tâm trang bị đầu sách cho các trường và nhà văn hóa ấp đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống loa đài phát thanh về tầm quan trọng của việc đọc sách từ đó văn hóa đọc ngày càng lan tỏa. Hiện toàn xã có 22 nhà văn hóa ấp và 13 trường học có thư viện, tủ sách.

Văn hóa đọc lan tỏa ở vùng nông thôn.

“Ở địa bàn của xã Vĩnh Thuận Đông hiện nay thì có hai ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer là ấp 6B và 8B. Phòng cũng đã tham mưu lãnh đạo có kế hoạch hướng tới sẽ phát triển mạnh văn hóa đọc thì sẽ có một cái chính sách phù hợp, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Khmer học tập về văn hóa của người Khmer, truyền thống của người Khmer và những cái kỹ thuật hiện đại. Hướng tới cũng đề nghị cấp trên xem xét để hỗ trợ địa phương về các đầu sách để cho người dân đến đọc tìm hiểu”, ông Phạm Văn Bằng cho biết.

Từ trường học đến cộng đồng, văn hóa đọc đang từng bước lan tỏa trong đời sống nông thôn ở thành phố Cần Thơ. Việc phát triển văn hóa đọc tại nông thôn không chỉ dừng lại ở nâng cao kiến thức, mà còn góp phần tạo sinh kế, cải thiện đời sống cho người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng một thế hệ nông dân tri thức và phát triển nông thôn mới của địa phương trong thời gian tới.