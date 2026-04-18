Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 với chủ đề “Sách và khát vọng vượt sóng”

Thứ Bảy, 18:31, 18/04/2026
VOV.VN - Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, hôm nay (18/4), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND phường Phú Yên, Bảo tàng Đắk Lắk, Thư viện tỉnh và Trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026.

Với chủ đề “Sách và khát vọng vượt sóng”, ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026 diễn ra tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Phú Yên với các hoạt động: tặng sách nhà trường, trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi; giới thiệu sách và giao lưu với tác giả; triển lãm ảnh nghệ thuật “Bản sắc văn hóa các dân tộc” của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; tổ chức triển lãm “Đắk Lắk – Di sản 4000 năm: Câu chuyện di chỉ Thác Hai” của Bảo tàng Đắk Lắk; trưng bày sách nghệ thuật và tổ chức xe thư viện lưu động cùng nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi dành cho học sinh…

Học sinh là trung tâm của các hoạt động trong Ngày Sách và Văn hóa đọc ở Đắk Lắk, thu hút các em ở nhiều lứa tuổi.
Cùng với sách là các hoạt động vui chơi
Sách là cầu nối cho các hoạt động giao lưu tại sự kiện

Lấy học sinh làm chủ thể, làm đối tượng phục vụ, Ngày Sách năm nay là dịp trải nghiệm bổ ích với học sinh các trường THPT, THCS, tiểu học trên địa bàn phường Phú Yên. Em Ngô Gia Hân, học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự, phường Phú Yên chia sẻ: “Đối với con, đó là niềm vinh hạnh được mở mang thêm kiến thức, mình được tìm hiểu nhiều hơn về di tích của tỉnh cũ là Phú Yên mình và Đắk Lắk mới bây giờ”.

Theo nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026 là sự kiện văn hóa đối với người yêu sách và cả cộng đồng; tôn vinh những giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội: “Việc tổ chức song song các hoạt động vừa là đọc sách, tìm hiểu về sách, giao lưu với sách và vui chơi với học sinh, trong đó có sự tham gia của nhiều đối tượng và nhiều lực lượng, thì thấy được ngày hội này là ngày hội của toàn dân và ngày hội không chỉ trong môi trường của trường học mà ngày hội ở rất nhiều những lĩnh vực khác nhau”.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Lan tỏa văn hóa đọc - Gìn giữ bản sắc Kinh Bắc ở Bắc Ninh
Lan tỏa văn hóa đọc - Gìn giữ bản sắc Kinh Bắc ở Bắc Ninh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, Ngày Sách và Văn hóa đọc là một hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh tri thức, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Gia Lai

VOV.VN - Sáng 17/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V; đồng thời triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Dùng công nghệ số lan toả văn hoá đọc

VOV.VN - Mở rộng không gian đọc bằng công nghệ, khuyến khích thế hệ trẻ đọc sách hiệu quả trên môi trường số… tỉnh Quảng Ninh hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam với nhiều hoạt động sôi nổi.

