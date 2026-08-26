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Cần Thơ triển lãm 136 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 14:12, 26/08/2026
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VOV.VN - Sáng 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” tại Công viên Tao Đàn (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) và trưng bày chuyên đề “Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Thống nhất trong đa dạng” tại Bảo tàng TP Cần Thơ.

Triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” do Bảo tàng TP Cần Thơ phối hợp cùng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh thực hiện, gồm 136 hình ảnh, tư liệu với 5 chủ đề: “Sài Gòn - Gia Định những năm 1910 khi Nguyễn Tất Thành đến và ra đi tìm đường cứu nước”; “Người đi tìm hình của nước”; “Miền Nam trong trái tim Người”; “Thành phố Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người” và “Tấm lòng người dân Cần Thơ đối với Bác Hồ”. Đây là một trong những sự kiện lớn của TP Cần Thơ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. 

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Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh và Trưng bày chuyên đề

Triển lãm tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tình cảm sâu nặng của Người đối với đồng bào miền Nam, đồng thời khắc họa sâu đậm tình cảm và lòng kính yêu vô hạn của nhân dân hướng về Người. Từ đó, mỗi chúng ta càng ý thức hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và cuộc sống.

Bên cạnh triển lãm ảnh, Bảo tàng TP Cần Thơ phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Thống nhất trong đa dạng” với hơn 250 hình ảnh, hiện vật, tư liệu về văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, trang phục, nhạc cụ, lễ hội, nghi lễ, trò chơi dân gian và nhiều giá trị văn hóa đặc sắc khác.

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Không gian Triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”, với 136 bức ảnh, tư liệu

Khu trưng bày chia thành 3 chủ đề: Tổng quan về văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam (văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần); Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam. Qua đó, góp phần khẳng định văn hóa Việt Nam là một thể thống nhất, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống được các thế hệ cộng đồng dân cư gìn giữ, trao truyền và phát huy. 

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Triển lãm góp phần nâng cao ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và cuộc sống

Em Vũ Thuận Gia Uyên, học sinh lớp 11A10 và em Trần Lê Đình Khôi, học sinh lớp 12A5, cùng Trường THPT Châu Văn Liêm (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) bày tỏ cảm xúc khi đến tham quan triển lãm ảnh và trưng bày chuyên đề: “Em thích nhất là những hiện vật người xưa để lại hoặc những hiện vật phát hiện được của người xưa, qua đó cho người thời nay thấy được họ có những phong tục tập quán rất thú vị. Em có thấy văn hóa người Khmer, dụng cụ âm nhạc của họ. Em cũng biết được văn hóa của người Tây Nguyên, Tây Bắc,… bổ sung được nhiều kiến thức cho em”.

“Em cảm thấy học được nhiều điều về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ, đồng thời học thêm được nhiều văn hóa của đất nước ta. Theo em, lịch sử là phải đi trải nghiệm thực tế mới thấy hứng thú. Qua buổi triển lãm thì những bức ảnh, hiện vật ở đây không chỉ là nhân chứng lịch sử, mà còn là lời nhắc cho em về trách nhiệm phải biết trân trọng công sức cha ông dành cho chúng ta, để có được đất nước hòa bình như hiện tại”. 

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Khu trưng bày với hơn 250 hình ảnh, hiện vật, tư liệu về văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần,
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... trang phục, nhạc cụ, lễ hội, nghi lễ, trò chơi dân gian và nhiều giá trị văn hóa đặc sắc khác nhau

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ nhấn mạnh, thông qua triển lãm, trưng bày lần này tiếp tục khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

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Thế hệ trẻ hào hứng tìm hiểu văn hoá các dân tộc tại khu trưng bày

Ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết: “Đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong chuỗi sự kiện Cần Thơ kỷ niệm các ngày lễ của thành phố cũng như của đất nước. Chúng tôi cũng đang phối hợp để triển khai các hoạt động về phát triển văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, trong đó các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của các dân tộc cũng như các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Cần Thơ để giới thiệu đến người dân, du khách biết đến văn hóa tốt đẹp và phát huy trong thời điểm hội nhập thời gian tới”.

Triển lãm ảnh chuyên đề phục vụ khách tham quan từ nay đến hết ngày 24/9/2026; trưng bày chuyên đề phục vụ khách tham quan đến hết ngày 30/11/2026.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
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