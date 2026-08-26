Nghệ sĩ Hà Thảo: Đằm thắm duyên chèo

VOV.VN - Để dòng chảy của nghệ thuật chèo truyền thống không ngừng tiếp nối, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội vẫn đang miệt mài giữ lửa, còn có một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang từng ngày tìm cho mình một tiếng nói riêng. Một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ ấy là nghệ sĩ Hà Thảo của Nhà hát Chèo Việt Nam.
VOV.VN - Nhà hát Chèo Hà Nội vừa cho ra mắt khán giả vở chèo lịch sử đặc sắc với tên gọi "Nặng gánh sơn hà". Đây là một tác phẩm đầy tâm huyết do NSND Trịnh Thuý Mùi làm đạo diễn, quy tụ được những gương mặt hàng đầu của Nhà hát Chèo Hà Nội hiện nay tham gia diễn xuất như NSND Hoài Thu, NSƯT Quốc Phòng...
VOV.VN - Tại lễ bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 diễn ra tối 2/11 tại Bắc Ninh, NSƯT Hoài Anh được vinh danh “Biên đạo múa xuất sắc” với vở Mẫu ngự trời Nam. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình miệt mài gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa nghệ thuật múa trong sân khấu chèo hiện đại của cô.
VOV.VN - Từ ngày 20/10 đến 2/11/2025, “Liên hoan Chèo toàn quốc – 2025” sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Văn hóa – Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, quy tụ 11 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và gần 900 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
VOV.VN - Vào tối 20/6/2025, Nhà hát chèo Hà Nội trình diễn vở "Quan Âm Thị Kính" - một trong những vở diễn kinh điển của chèo. Đây là một trong bảy vở chèo cổ - bảy viên ngọc quý cần được lưu truyền của sân khấu chèo truyền thống Việt Nam.