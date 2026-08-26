Thứ Tư, 06:00, 26/08/2026

Nghệ sĩ Hà Thảo: Đằm thắm duyên chèo

VOV.VN - Để dòng chảy của nghệ thuật chèo truyền thống không ngừng tiếp nối, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội vẫn đang miệt mài giữ lửa, còn có một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang từng ngày tìm cho mình một tiếng nói riêng. Một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ ấy là nghệ sĩ Hà Thảo của Nhà hát Chèo Việt Nam.