English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Catherine Đại đế - Người phụ nữ làm nên thời đại vàng son của Đế quốc Nga

Thứ Năm, 11:21, 10/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Có những nhân vật sinh ra đã đứng gần ngai vàng, nhưng cũng có người phải tự mình giành lấy vị trí trong lịch sử. Catherine Đại đế thuộc về trường hợp thứ hai.

Catherine Đại đế vốn là một cô gái Đức xuất thân trong gia đình quý tộc nhỏ. Catherine bước vào nước Nga khi còn rất trẻ, trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, những cuộc đấu đá khốc liệt trong hoàng cung và cuối cùng trở thành nữ hoàng, cai trị Đế quốc Nga suốt 34 năm. Chính hành trình phi thường ấy là nội dung cuốn Catherine Đại đế - Thời đại vàng son của Đế quốc Nga, tác phẩm của Robert K. Massie.

Cuốn sách bắt đầu từ Sophia Augusta Fredericka, cô gái Đức sau này trở thành Catherine. Được đưa tới Nga để kết hôn với Đại công tước Peter, người thừa kế ngai vàng, Sophia phải thích nghi với một thế giới hoàn toàn xa lạ về ngôn ngữ, văn hóa và chính trị. Từ một cô gái ngoại quốc, bà từng bước hòa nhập với nước Nga, cải đạo, đổi tên thành Catherine và âm thầm xây dựng vị thế của mình.

catherine Dai de - nguoi phu nu lam nen thoi dai vang son cua De quoc nga hinh anh 1
Catherine Đại đế - Tác giả: Robert K. Massie; Dịch giả: Orkid

Cuộc hôn nhân với Peter III không mang lại hạnh phúc. Trong khi đó, triều đình Nga đầy rẫy những phe phái, âm mưu và tranh giành quyền lực. Catherine hiểu rằng nếu muốn tồn tại, bà phải trở nên mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và biết cách tập hợp những người có thể đứng về phía mình.

Năm 1762, một cuộc đảo chính đưa Catherine lên ngai vàng. Từ đây, người phụ nữ từng là công nữ nước Đức trở thành người cai trị đế quốc rộng lớn. Trong 34 năm trị vì, Catherine phải đối mặt với những cuộc nổi loạn trong nước, chiến tranh với các thế lực bên ngoài, vấn đề nông nô, quyền lực của giới quý tộc và những biến động chính trị dữ dội của châu Âu.

Điều hấp dẫn là Massie không chỉ kể về những chiến thắng hay chính sách của Catherine. Ông dựng lại cả thế giới quanh bà: Gia đình, bạn bè, quan đại thần, tướng lĩnh, người tình và những kẻ thù. Catherine hiện lên vừa là một nữ quân chủ đầy tham vọng, vừa là một người phụ nữ có nhu cầu tình cảm, những mối quan hệ phức tạp và những mâu thuẫn rất con người.

Catherine cũng là một nhân vật đặc biệt của “thời đại khai sáng”. Bà trao đổi thư từ với những trí thức lớn như Voltaire và Diderot, quan tâm đến văn hóa, giáo dục và tư tưởng châu Âu. Nhưng giữa lý tưởng và thực tế luôn tồn tại một khoảng cách. Catherine từng nói về cải cách, song quyền lực của quý tộc, chế độ nông nô, các cuộc nổi dậy và những biến động chính trị khiến những tham vọng cải cách của bà bị giới hạn.

Trong đối ngoại, triều đại Catherine chứng kiến sự mở rộng đáng kể của quyền lực Nga. Những cuộc chiến tranh với Đế quốc Ottoman và quá trình phân chia Ba Lan góp phần đưa Nga trở thành một cường quốc lớn ở châu Âu. Nhưng bên cạnh ánh hào quang của một đế chế đang vươn lên là những cuộc chiến tranh, bất ổn xã hội và những mặt trái của quyền lực.

Đời tư của Catherine cũng được Massie đặt trong mối quan hệ mật thiết với chính trị. Những người tình và đặc biệt là Grigory Potemkin không chỉ là những câu chuyện hậu cung gây tò mò, họ còn giúp người đọc hiểu hơn về con người phía sau nữ hoàng quyền lực.

catherine Dai de - nguoi phu nu lam nen thoi dai vang son cua De quoc nga hinh anh 2

Để viết về những nhân vật lịch sử lẫy lừng, Robert K. Massie đã dành phần lớn sự nghiệp nghiên cứu những con người và thời đại đầy biến động. Ông sinh tại Lexington, Kentucky, học lịch sử Mỹ tại Đại học Yale và lịch sử châu Âu tại Đại học Oxford với tư cách học giả Rhodes. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Tác giả Hoa Kỳ từ năm 1987 đến 1991.

Massie đặc biệt nổi tiếng với những tác phẩm về lịch sử Nga và châu Âu như Nicholas and Alexandra, The Romanovs, Dreadnought, Castles of Steel và Peter Đại đế. Trong đó, Peter Đại đế mang về cho ông Giải Pulitzer cho thể loại Tiểu sử năm 1981.

Điểm mạnh của Massie nằm ở khả năng khiến lịch sử trở nên sống động. Qua ngòi bút của ông, Catherine không còn là một cái tên xa lạ trong sách giáo khoa. Bà là cô gái trẻ bước vào nước Nga, người vợ trong cuộc hôn nhân bất hạnh, người phụ nữ khát khao quyền lực và tình yêu, rồi trở thành nữ hoàng làm thay đổi vị thế của cả một đế quốc.

Đó cũng là sức hấp dẫn lớn nhất của cuốn sách do Bách Việt phát hành tại Việt Nam. Đọc lịch sử và dõi theo một cuộc đời đầy những bước ngoặt, tham vọng, tình yêu, phản bội, chiến tranh và quyền lực, một cuộc đời do chính người phụ nữ mang tên Catherine đã tự viết nên.

Đỗ Anh Vũ/VOV3
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sách “Để thanh thản khi về già” không chỉ dành cho người già
Sách “Để thanh thản khi về già” không chỉ dành cho người già

VOV.VN - Sách “Để thanh thản khi về già” khẳng định, ta không quyết định được tuổi già sẽ mang đến điều gì, nhưng vẫn có thể chuẩn bị cho cách mình sống trong những năm tháng ấy. Với Rhee Kun Hoo, già đi là một quá trình có thật, kéo theo những mất mát cụ thể. Ở tuổi 87, ông bắt đầu viết Để thanh thản khi về già.

Sách “Để thanh thản khi về già” không chỉ dành cho người già

Sách “Để thanh thản khi về già” không chỉ dành cho người già

VOV.VN - Sách “Để thanh thản khi về già” khẳng định, ta không quyết định được tuổi già sẽ mang đến điều gì, nhưng vẫn có thể chuẩn bị cho cách mình sống trong những năm tháng ấy. Với Rhee Kun Hoo, già đi là một quá trình có thật, kéo theo những mất mát cụ thể. Ở tuổi 87, ông bắt đầu viết Để thanh thản khi về già.

"Bẫy bản năng - Trực giác của bạn không đáng tin đâu": Khi dữ liệu lên tiếng
"Bẫy bản năng - Trực giác của bạn không đáng tin đâu": Khi dữ liệu lên tiếng

VOV.VN - "Bẫy bản năng - Trực giác của bạn không đáng tin đâu" của Seth Stephens-Davidowitz lý giải vì sao trực giác và cảm xúc không phải lúc nào cũng dẫn đến quyết định đúng, đồng thời cho thấy dữ liệu có thể giúp con người hiểu bản thân và lựa chọn sáng suốt hơn.

"Bẫy bản năng - Trực giác của bạn không đáng tin đâu": Khi dữ liệu lên tiếng

"Bẫy bản năng - Trực giác của bạn không đáng tin đâu": Khi dữ liệu lên tiếng

VOV.VN - "Bẫy bản năng - Trực giác của bạn không đáng tin đâu" của Seth Stephens-Davidowitz lý giải vì sao trực giác và cảm xúc không phải lúc nào cũng dẫn đến quyết định đúng, đồng thời cho thấy dữ liệu có thể giúp con người hiểu bản thân và lựa chọn sáng suốt hơn.

"Cái chết và sự bất tử" - cuốn sách thay đổi cách nhìn về cuộc sống
"Cái chết và sự bất tử" - cuốn sách thay đổi cách nhìn về cuộc sống

VOV.VN - Không lý giải điều gì xảy ra sau cái chết, "Cái chết và sự bất tử" của Carl Jung dẫn dắt người đọc nhìn lại ý nghĩa của sự sống. Qua những suy ngẫm sâu sắc về tâm hồn và bản ngã, tác phẩm đã trở thành cuốn sách kinh điển giúp hàng triệu độc giả thay đổi cách nhìn về cuộc đời.

"Cái chết và sự bất tử" - cuốn sách thay đổi cách nhìn về cuộc sống

"Cái chết và sự bất tử" - cuốn sách thay đổi cách nhìn về cuộc sống

VOV.VN - Không lý giải điều gì xảy ra sau cái chết, "Cái chết và sự bất tử" của Carl Jung dẫn dắt người đọc nhìn lại ý nghĩa của sự sống. Qua những suy ngẫm sâu sắc về tâm hồn và bản ngã, tác phẩm đã trở thành cuốn sách kinh điển giúp hàng triệu độc giả thay đổi cách nhìn về cuộc đời.

“Thép dưới cỏ” của nhà thơ Hữu Thỉnh: Nhiều hơn một tiểu thuyết về chiến tranh
“Thép dưới cỏ” của nhà thơ Hữu Thỉnh: Nhiều hơn một tiểu thuyết về chiến tranh

VOV.VN - Nhà thơ Hữu Thỉnh vừa ra mắt độc giả tiểu thuyết đầu tay có tên “Thép dưới cỏ”. Cuốn tiểu thuyết ra mắt đầu tháng 7, như món quà tri ân độc giả và dành tặng cho những người lính đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ, cùng những cựu chiến binh, thương bệnh binh đã có một thời thanh xuân “hoa lửa” đáng tự hào.

“Thép dưới cỏ” của nhà thơ Hữu Thỉnh: Nhiều hơn một tiểu thuyết về chiến tranh

“Thép dưới cỏ” của nhà thơ Hữu Thỉnh: Nhiều hơn một tiểu thuyết về chiến tranh

VOV.VN - Nhà thơ Hữu Thỉnh vừa ra mắt độc giả tiểu thuyết đầu tay có tên “Thép dưới cỏ”. Cuốn tiểu thuyết ra mắt đầu tháng 7, như món quà tri ân độc giả và dành tặng cho những người lính đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ, cùng những cựu chiến binh, thương bệnh binh đã có một thời thanh xuân “hoa lửa” đáng tự hào.

Những góc khuất trong tâm hồn được hé lộ qua “Giải mã cơ chế phòng vệ tâm lý”
Những góc khuất trong tâm hồn được hé lộ qua “Giải mã cơ chế phòng vệ tâm lý”

VOV.VN - Với “Giải mã cơ chế phòng vệ tâm lý”, bạn sẽ tìm thấy lời giải đáp cho những câu hỏi: Tại sao mình luôn chọn nhầm người để yêu? Tại sao chỉ một lời góp ý nhỏ cũng khiến mình nổi giận hoặc tổn thương? Tại sao dù muốn thay đổi, ta vẫn lặp đi lặp lại những thói quen khiến bản thân khổ sở?

Những góc khuất trong tâm hồn được hé lộ qua “Giải mã cơ chế phòng vệ tâm lý”

Những góc khuất trong tâm hồn được hé lộ qua “Giải mã cơ chế phòng vệ tâm lý”

VOV.VN - Với “Giải mã cơ chế phòng vệ tâm lý”, bạn sẽ tìm thấy lời giải đáp cho những câu hỏi: Tại sao mình luôn chọn nhầm người để yêu? Tại sao chỉ một lời góp ý nhỏ cũng khiến mình nổi giận hoặc tổn thương? Tại sao dù muốn thay đổi, ta vẫn lặp đi lặp lại những thói quen khiến bản thân khổ sở?

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc