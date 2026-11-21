Sau một tuần tổ chức tại Hà Nội, triển lãm đa giác quan “Chạm Đồng Xuân” tiếp tục thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Với 25 tác phẩm của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế được sắp đặt xen giữa các gian hàng, hành lang và không gian sinh hoạt của khu chợ, triển lãm mang đến trải nghiệm nghệ thuật mới lạ, đồng thời mở ra những góc nhìn về lịch sử, đời sống và văn hóa của khu chợ hơn 100 năm tuổi giữa lòng Thủ đô. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 28/11.

Sắp đặt âm thanh tương tác tại đài phun nước mang tên “Ký ức vang vọng của dòng sông quá vãng” của nghệ sĩ người Đức Lisa Premke

Giữa không gian buôn bán tấp nập quen thuộc của chợ Đồng Xuân, tiếng nước chảy róc rách từ khu vực đài phun nước khiến nhiều người tò mò dừng chân. Bạn Mai Đức Anh, trú tại phường Đống Đa, cũng bị thu hút bởi sự độc đáo của tác phẩm này: “Đứng từ xa nhìn lại, mình khá là ấn tượng tại vì không hiểu tại sao mọi người lại để xô nước, các dụng cụ ở đây. Trông nó thú vị, mình tò mò muốn xem thử. Ví dụ như can để đường trong pha cà phê này, làm mấy cái trống từ những bao cám, những cái ray để tạo ra những âm thanh khác so với chỉ đơn thuần là nước bình thường”.

Âm thanh độc đáo được tạo nên từ những vật dụng được bày bán ở các gian dụng cụ nhà bếp trong chợ

Đằng sau những âm thanh được tạo nên từ vật dụng quen thuộc là câu chuyện về một đoạn sông Tô Lịch từng gắn với lịch sử khu vực Cầu Đông trước chợ. Theo thời gian, không gian đô thị thay đổi, dấu tích dòng sông không còn hiện hữu, nhưng ký ức về một Hà Nội xưa vẫn có thể được gợi nhắc qua những chất liệu nghệ thuật hôm nay.

Rời khu vực đài phun nước, hành trình khám phá tiếp tục đưa công chúng len qua các gian hàng, dọc hành lang, lên những chiếu nghỉ cầu thang, thậm chí đến cả những góc khuất ít người chú ý. 25 tác phẩm được bố trí từ tầng một đến tầng ba, không theo một tuyến tham quan cố định. Những mũi tên màu cam dưới sàn trở thành dấu chỉ dẫn, đưa người xem lần lượt tìm kiếm các tác phẩm như một cuộc truy tìm kho báu.

Bao gồm cả những tác phẩm tương tác quét mã QR tải app để xem

Đi dạo hai vòng quanh chợ Đồng Xuân, chị Lại Thị Dạ Quỳnh, ở phường Thanh Xuân, ấn tượng với cách nghệ sĩ đưa những hình ảnh quen thuộc của chợ vào không gian sáng tạo: “Ấn tượng nhất với tác phẩm ‘Địa Tầng thời gian’ của một nghệ sĩ người Nhật. Điểm độc đáo của tác phẩm này là tác giả đã sử dụng những chất liệu trong đời sống hàng ngày, ví dụ như cái xô, cái lồng chim, để kể câu chuyện của một khu chợ với những lớp trầm tích thời gian, với những hình ảnh rất quen thuộc và cả những âm thanh trong cuộc sống hàng ngày”.

Những vật dụng và hình ảnh đời thường ấy gợi ra một khía cạnh khác của văn hóa chợ.

Trình chiếu tác phẩm nghệ thuật tại chợ Đồng Xuân

Theo giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn, để nghệ thuật hiện diện trong một không gian vẫn đang diễn ra hoạt động mua bán sôi động như chợ Đồng Xuân, ban tổ chức đã phải dành nhiều thời gian khảo sát và tính toán cách bố trí các tác phẩm: “Chợ Đồng Xuân là địa danh rất quen thuộc và gắn bó sâu sắc với tình cảm, đời sống của người dân Hà Nội. Bản thân ngôi chợ là một cấu trúc đặc thù về cả kinh tế lẫn kiến trúc gắn liền với lịch sử Hà Nội, đồng thời là không gian diễn ra hoạt động buôn bán, giao lưu văn hóa và sinh hoạt cộng đồng qua nhiều thập kỷ. Thách thức lớn nhất đối với đội ngũ thiết kế là làm sao đưa nghệ thuật vào một cấu trúc sinh hoạt hàng ngày hết sức đậm đặc và độc đáo của các tiểu thương, người lao động tự do cũng như ban quản lý chợ”.

Chị Dạ Quỳnh ấn tượng với tác phẩm Địa tầng thời gian của nghệ sĩ người Nhật Bản Ryusuke Ito

Những tác phẩm nằm len lỏi trong không gian chợ

Một điểm đặc biệt khác của “Chạm Đồng Xuân” là sân mái chợ lần đầu tiên được mở cửa đón công chúng. Từ trên cao, một góc nhìn khác về khu chợ hiện ra. Ban ngày, nơi đây là điểm dừng chân yên tĩnh, tách biệt với nhịp giao thương bên dưới. Khi đêm xuống, không gian này tiếp tục diễn ra các hoạt động chiếu phim và biểu diễn âm nhạc.

Triển lãm đa giác quan “Chạm Đồng Xuân” diễn ra đến hết ngày 28/11.