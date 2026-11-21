Sự kiện hướng đến kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2026), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Với chủ đề “Kết nối miền Di sản Đà Nẵng”, Ngày hội mở ra không gian giao lưu giữa những người gìn giữ di sản với cộng đồng; kết nối các vùng văn hóa, ký ức quá khứ với nhịp sống hiện tại. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Nghi thức cắt băng khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề "Kết nối miền Di sản Đà Nẵng"

Trong hai ngày 21 và 22/11, tại Bảo tàng Đà Nẵng có tổ chức các không gian trưng bày, trình diễn và trải nghiệm văn hóa. Nổi bật là không gian “Thanh âm Di sản”, giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống như: Dân ca Bài chòi, Hát Tuồng, Hò Khoan xứ Quảng, Hò Ba Lý; không gian “Nghề Di sản” với các nghề truyền thống như dệt chiếu Bàn Thạch, làm đường bát Quế Sơn, bánh tráng Túy Loan, làm nước mắm và đan lưới Mân Thái.

Dịp này, công chúng được tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào Ca Dong ở miền núi thành phố Đà Nẵng qua trang phục, nhạc cụ, sản phẩm thủ công và nghệ thuật dân gian; khám phá sắc màu văn hóa của các dân tộc Cơ Tu, Mường, Tày; trải nghiệm trang phục truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, xâu cườm, làm bánh. Các hoạt động tương tác như gameshow “Hành trình khám phá Di sản”, “Hộ chiếu Di sản”, flashmob “Vũ điệu Di sản” cũng được tổ chức với sự tham gia của học sinh, sinh viên và công chúng trẻ.

Đại diện gia tộc cụ Phan Châu Trinh (áo đen) hiến tặng hiện vật, tài liệu cho đại diện Trung tâm quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng

Tại Ngày hội, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận hơn 4.110 hiện vật, tài liệu do các cá nhân, gia đình hiến tặng. Đây là nguồn tư liệu có giá trị về lịch sử, văn hóa, góp phần bổ sung tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản của địa phương. Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, trong nhịp sống hiện đại, công tác bảo tồn cần gắn với đưa di sản đến gần hơn với công chúng, để các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện và được thế hệ hôm nay đón nhận, tiếp nối:

“Di sản là ký ức của quá khứ, là bản sắc của hiện tại và là nguồn lực cho tương lai. Mỗi sự kết nối hôm nay sẽ góp phần để những giá trị văn hóa quý báu tiếp tục được trân trọng, lan tỏa và trao truyền cho các thế hệ mai sau”, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện nói.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Hoạt động trải nghiệm không gian Dệt chiếu Bàn Trạch.

Khám phá sắc màu văn hóa dân tộc tại Ngày hội

Tiết mục "Quê em ngày hội" của đồng bào Ca Dong xã Trà Vân trình diễn

Trình diễn hát then của đồng bào dân tộc Tày tại Ngày hội