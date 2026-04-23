Triển lãm “TP.HCM vang mãi khúc khải hoàn” kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước

Thứ Năm, 09:34, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 23/4, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành uỷ TP.HCM cùng các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” và “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn”.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 140 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1866 - 1/5/2026), 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026); đồng thời góp phần lan tỏa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào cuộc sống. 

Các hình ảnh được trưng bày tại triển lãm "Việt Nam - Một dải non sông"

Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Việt Nam - Một dải non sông” với 153 tác phẩm ảnh nghệ thuật được tuyển chọn từ cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” và “Tổ quốc bên bờ sóng” giai đoạn 2020 - 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, từ nhiều tác phẩm xuất sắc trên phạm vi cả nước.

Các tác phẩm lần này khắc họa chân thực, sinh động vẻ đẹp của non sông, đất nước, con người Việt Nam từ vùng rẻo cao biên giới đến miền đồng bằng, biển đảo.

Lãnh đạo TP.HCM và các đơn vị tham quan triển lãm vào sáng 23/4

Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn” giới thiệu 100 ảnh màu và trắng đen về cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Những hình ảnh về Đại thắng mùa xuân năm 1975 

Ngoài ra còn có những hình ảnh về TP.HCM phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tiên phong hiện thực hóa khát vọng vươn mình, hướng đến xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng với vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, triển lãm lần này không chỉ là sự hội tụ của những tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh, mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai để thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về giá trị của hòa bình, để mỗi người dân thêm yêu và tự hào về một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.  

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng hòa bình, ổn định, phát triển, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa đến với bạn bè quốc tế.

Các chiến sĩ tham quan triển lãm
Triển lãm còn là dịp để nhiều người dân tìm hiểu, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của non sông, đất nước, con người Việt Nam
Khai mạc triển lãm ảnh "Việt Nam - Một dải non sông" và "Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn" 

Cùng thời điểm này, TP.HCM còn tổ chức triển lãm với chủ đề “Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước: Những khoảnh khắc đáng nhớ” với 40 ảnh nghệ thuật ghi lại các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng) và triển lãm “Giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng khát vọng vươn mình của dân tộc” tại tuyến đường Nguyễn Du - Đồng Khởi với 55 ảnh màu và trắng đen.

Đồng thời, các triển lãm này còn được tổ chức tại Công viên Nguyễn Du, đường Nguyễn Du, phường Thủ Dầu Một và Nhà truyền thống cách mạng, đường Ba Cu, phường Vũng Tàu.

Triển lãm diễn ra từ ngày 23/4 đến hết ngày 12/5.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Hành trình về cội nguồn qua Lễ hội Sắc màu Văn hóa 2026

VOV.VN - Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 với chủ đề "Bách Việt Thăng Hoa" mang đến hành trình khám phá dòng chảy văn hóa cổ truyền trong không gian đương đại ngay giữa trung tâm TP.HCM. Sự kiện diễn ra từ ngày 22 - 27/4 tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, với khung giờ miễn phí tham gia các hoạt động lễ hội từ 17h - 21h.

Văn hoá vùng miền hội tụ tại Đền Hùng Cần Thơ, hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2026, sáng 22/4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ chỉ đạo Bảo tàng TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nhiều sự kiện văn hóa có ý nghĩa.

Đề xuất miễn phí các dịch vụ văn hóa thể thao ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

VOV.VN - Sáng nay (22/4), Quốc hội thảo luận ở hội trường, cho ý kiến góp ý Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam.

