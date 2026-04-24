中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất”: Không chỉ để nhìn lại

Thứ Sáu, 10:26, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 24/4, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” với nhiều bức ảnh giành giải thưởng danh giá, từng gây chấn động thế giới. Triển lãm mở cửa từ ngày 24/4-3/5/2026 nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi những bức ảnh kinh điển dẫn dắt người xem đi qua những lát cắt quan trọng của lịch sử dân tộc: từ những ngày đất nước chia cắt sau Hiệp định Geneve, qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đến Đại thắng mùa Xuân 1975 và một Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ.

Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” được xây dựng như một hành trình cảm xúc.

Không gian trưng bày gồm hơn 90 tác phẩm và cụm tác phẩm, chia thành 5 chương, được thiết kế như một mạch kể chuyện xuyên suốt từ tới hiện tại, với cách thức tổ chức hiện đại như gắn mã QR thể hiện nội dung chi tiết cho tác phẩm: Chương 1: Hiệp định Geneve - Non sông chia cắt; Chương 2: Thành đồng lũy thép - Ý chí không khuất phục; Chương 3: Năm cánh quân - Thần tốc tiến về Sài Gòn; Chương 4: Khúc khải hoàn - Đất nước trọn niềm vui; Chương 5: TPHCM hôm nay - Kiến tạo tầm vóc mới.

Triển lãm trưng bày từ những ký ức chiến trường đến góc nhìn của người trẻ trong thời bình.

Ở đó, mỗi bức ảnh không đơn thuần là tư liệu, mà là ký ức sống. Có những ánh mắt, những bước chân, những khoảnh khắc được ghi lại trong im lặng, nhưng mang theo âm vang của cả một thời đại. Những khuôn hình ấy nhắc nhớ rằng lịch sử không ở đâu xa - lịch sử hiện diện trong từng câu chuyện, từng con người, và trong chính cách chúng ta nhìn về hiện tại.

Mỗi bức ảnh không đơn thuần là tư liệu...
...mà còn là ký ức sống.

Tại lễ khai mạc triển lãm, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: “51 năm là một hành trình chất chứa cảm xúc. Những bức ảnh lịch sử còn đó, không chỉ là tư liệu, mà là ký ức sống của dân tộc, nơi mỗi khuôn hình lưu giữ một thời khắc không thể lặp lại. Triển lãm không chỉ kể lại lịch sử, mà đặt lịch sử vào đối thoại với hiện tại. Báo chí, bằng sức mạnh của hình ảnh và sự thật, không chỉ ghi chép lịch sử mà còn góp phần nuôi dưỡng ký ức và kết nối các thế hệ. Và từ những khuôn hình ấy, chúng ta không dừng lại ở việc nhớ về, mà cùng nhau viết tiếp câu chuyện của đất nước trong một thời đại mới”.

Không dừng ở trưng bày, triển lãm cũng mở ra không gian đối thoại thông qua tọa đàm với chủ đề “51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước”.

Không dừng ở trưng bày, triển lãm cũng mở ra không gian đối thoại thông qua tọa đàm với chủ đề “51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước”, diễn ra ngay sau khai mạc. Cuộc giao lưu quy tụ các nhân chứng lịch sử, nhà báo, nhiếp ảnh gia và đại diện thế hệ trẻ như nhà báo, nhà văn Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, phi công Mig-21; nhiếp ảnh gia Vũ Huyến, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội; Người đẹp Phạm Thuỳ Dương, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024; Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Cuộc giao lưu mở ra không gian đối thoại đa chiều, nơi những câu chuyện phía sau các bức ảnh được kể lại từ chính người trong cuộc, đồng thời đặt ra những suy ngẫm về cách thế hệ hôm nay tiếp nhận, gìn giữ và tiếp nối ký ức lịch sử.

Toàn bộ hệ thống ảnh trưng bày được tuyển chọn công phu từ các nguồn tư liệu chính thống, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), hãng thông tấn uy tín hàng đầu thế giới Associated Press (AP), tư liệu của Báo Tiền Phong cùng sự đóng góp của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Mỗi bức ảnh đều được xác lập bản quyền rõ ràng, bảo đảm tính xác thực và giá trị tư liệu lịch sử.

“51 năm - Bản hùng ca thống nhất” không chỉ để nhìn lại. Đó là một lời nhắc về những gì đã qua, và cũng là một câu hỏi dành cho hôm nay: Chúng ta sẽ tiếp nối câu chuyện ấy như thế nào?.

Từ những ký ức chiến trường đến góc nhìn của người trẻ trong thời bình, các câu chuyện được nối dài, không chỉ để nhắc nhớ mà còn để khơi dậy trách nhiệm, để lịch sử không dừng lại ở quá khứ mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Khách tham quan triển lãm.
Thư Vũ/VOV.VN
Tag: Triển lãm ảnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc