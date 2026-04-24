Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất”: Không chỉ để nhìn lại

Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi những bức ảnh kinh điển dẫn dắt người xem đi qua những lát cắt quan trọng của lịch sử dân tộc: từ những ngày đất nước chia cắt sau Hiệp định Geneve, qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đến Đại thắng mùa Xuân 1975 và một Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ.

Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” được xây dựng như một hành trình cảm xúc.

Không gian trưng bày gồm hơn 90 tác phẩm và cụm tác phẩm, chia thành 5 chương, được thiết kế như một mạch kể chuyện xuyên suốt từ tới hiện tại, với cách thức tổ chức hiện đại như gắn mã QR thể hiện nội dung chi tiết cho tác phẩm: Chương 1: Hiệp định Geneve - Non sông chia cắt; Chương 2: Thành đồng lũy thép - Ý chí không khuất phục; Chương 3: Năm cánh quân - Thần tốc tiến về Sài Gòn; Chương 4: Khúc khải hoàn - Đất nước trọn niềm vui; Chương 5: TPHCM hôm nay - Kiến tạo tầm vóc mới.

Triển lãm trưng bày từ những ký ức chiến trường đến góc nhìn của người trẻ trong thời bình.

Ở đó, mỗi bức ảnh không đơn thuần là tư liệu, mà là ký ức sống. Có những ánh mắt, những bước chân, những khoảnh khắc được ghi lại trong im lặng, nhưng mang theo âm vang của cả một thời đại. Những khuôn hình ấy nhắc nhớ rằng lịch sử không ở đâu xa - lịch sử hiện diện trong từng câu chuyện, từng con người, và trong chính cách chúng ta nhìn về hiện tại.

Mỗi bức ảnh không đơn thuần là tư liệu...

...mà còn là ký ức sống.

Tại lễ khai mạc triển lãm, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: “51 năm là một hành trình chất chứa cảm xúc. Những bức ảnh lịch sử còn đó, không chỉ là tư liệu, mà là ký ức sống của dân tộc, nơi mỗi khuôn hình lưu giữ một thời khắc không thể lặp lại. Triển lãm không chỉ kể lại lịch sử, mà đặt lịch sử vào đối thoại với hiện tại. Báo chí, bằng sức mạnh của hình ảnh và sự thật, không chỉ ghi chép lịch sử mà còn góp phần nuôi dưỡng ký ức và kết nối các thế hệ. Và từ những khuôn hình ấy, chúng ta không dừng lại ở việc nhớ về, mà cùng nhau viết tiếp câu chuyện của đất nước trong một thời đại mới”.

Không dừng ở trưng bày, triển lãm cũng mở ra không gian đối thoại thông qua tọa đàm với chủ đề “51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước”.

Không dừng ở trưng bày, triển lãm cũng mở ra không gian đối thoại thông qua tọa đàm với chủ đề “51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước”, diễn ra ngay sau khai mạc. Cuộc giao lưu quy tụ các nhân chứng lịch sử, nhà báo, nhiếp ảnh gia và đại diện thế hệ trẻ như nhà báo, nhà văn Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, phi công Mig-21; nhiếp ảnh gia Vũ Huyến, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội; Người đẹp Phạm Thuỳ Dương, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024; Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Cuộc giao lưu mở ra không gian đối thoại đa chiều, nơi những câu chuyện phía sau các bức ảnh được kể lại từ chính người trong cuộc, đồng thời đặt ra những suy ngẫm về cách thế hệ hôm nay tiếp nhận, gìn giữ và tiếp nối ký ức lịch sử.

Toàn bộ hệ thống ảnh trưng bày được tuyển chọn công phu từ các nguồn tư liệu chính thống, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), hãng thông tấn uy tín hàng đầu thế giới Associated Press (AP), tư liệu của Báo Tiền Phong cùng sự đóng góp của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Mỗi bức ảnh đều được xác lập bản quyền rõ ràng, bảo đảm tính xác thực và giá trị tư liệu lịch sử.

“51 năm - Bản hùng ca thống nhất” không chỉ để nhìn lại. Đó là một lời nhắc về những gì đã qua, và cũng là một câu hỏi dành cho hôm nay: Chúng ta sẽ tiếp nối câu chuyện ấy như thế nào?.

Từ những ký ức chiến trường đến góc nhìn của người trẻ trong thời bình, các câu chuyện được nối dài, không chỉ để nhắc nhớ mà còn để khơi dậy trách nhiệm, để lịch sử không dừng lại ở quá khứ mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Khách tham quan triển lãm.