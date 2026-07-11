Chiêm ngưỡng hơn 100 cổ vật quý triều Nguyễn ở Huế

Triển lãm quy tụ hiện vật do 23 nhà sưu tập mang đến, gồm nhiều cổ vật có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Các hiện vật được chế tác từ nhiều chất liệu như vàng, bạc, pháp lam, đồng tam khí, gốm sứ, đồ gỗ, đồ dệt... và được trưng bày theo bốn chủ đề: "Quyền uy triều đại", "Nghi lễ và trật tự cung đình", "Tinh hoa thủ công và mỹ thuật" và "Vàng son còn mãi".

Ông Hoàng Việt Trung (bên trái), Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp nhận cổ vật do các nhà sưu tập trao tặng

Các hiện vật đa dạng về loại hình, chất liệu

Nhân dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp nhận nhiều hiện vật, tư liệu quý do các nhà sưu tập trao tặng, gồm một đĩa pháp lam, một sắc phong thời Thành Thái, một hộp gỗ đựng sắc phong và bộ tư liệu gồm các tờ tấu thời Duy Tân liên quan đến việc tu sửa các công trình kiến trúc triều Nguyễn.

Ngắm nhìn các hiện vật tại triển lãm

Bộ đồ trà bằng vàng đầu thế kỷ XX của nhà sưu tập Phạm Đức Bảo

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, mỗi hiện vật là một "chứng nhân lịch sử", phản ánh đời sống cung đình, kỹ thuật chế tác và trình độ mỹ thuật đặc sắc của các nghệ nhân dưới triều Nguyễn. Thông qua triển lãm, công chúng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về giá trị di sản văn hóa Huế, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Hơn 100 cổ vật triều Nguyễn hội tụ tại triển lãm “Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ”

Triển lãm cũng là dịp kết nối các nhà sưu tập với cộng đồng yêu di sản, đồng thời bổ sung nguồn hiện vật, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Cố đô Huế trong thời gian tới.