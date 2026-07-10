Huế: Du lịch phục hồi mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

6 tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,4%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, chiếm hơn một nửa cơ cấu kinh tế của thành phố.

Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch HĐND thành phố Huế phát biểu khai mạc kỳ họp

Điểm nổi bật là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Trong chuỗi hoạt động Festival Huế 2026 cùng nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật diễn ra xuyên suốt, Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ; Doanh thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 56%, tạo sức lan tỏa tích cực đến các ngành thương mại, dịch vụ và nhiều lĩnh vực kinh tế khác.

Đại biểu dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX

Cùng với dịch vụ, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,2%. Thành phố đã cấp mới 38 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 22.660 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm đáng kể.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại kỳ họp

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 28% kế hoạch vốn được giao; tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trọng điểm còn chậm:

“Bên cạnh kết quả đạt được, tăng trưởng GRDP tuy tích cực nhưng chưa đạt như kỳ vọng. Một số dự án tạo năng lực mới chậm đưa vào hoạt động. Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản công bất ổn, nguồn thu từ sử dụng đất chưa đạt như kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ vốn đầu tư công. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn một số khó khăn, hạ tầng sản phẩm du lịch kết nối hàng không và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới”.

Quang cảnh Kỳ họp

Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch HĐND thành phố Huế cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tiếp tục phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng. Trong đó, du lịch và dịch vụ tiếp tục được xác định là lĩnh vực dẫn dắt, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

“Trọng tâm là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư công 6 tháng đầu năm; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng với đó, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ quyết định nhiều cơ chế, chính sách về đầu tư công, ngân sách, đất đai, tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy. Đây đều là những nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới”.