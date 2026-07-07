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Huế tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

Thứ Ba, 16:26, 07/07/2026
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VOV.VN - Sáng 7/7, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ sáu (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 8,33%; khu vực dịch vụ tăng 8,4%, tiếp tục giữ vai trò động lực; Du lịch phục hồi mạnh với hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 56%. 

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Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Thành phố cấp mới 38 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 22.660 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án FDI trị giá 125,6 triệu USD. Nhiều dự án hạ tầng, khu đô thị, nhà ở xã hội và thương mại - dịch vụ được triển khai, tạo động lực cho tăng trưởng.

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Hội nghị Thành ủy Huế lần thứ sáu

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội của thành phố Huế đạt nhiều kết quả tích cực. Festival Huế 2026 được tổ chức thành công, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và kích cầu du lịch. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được củng cố; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường.

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Khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ sáu

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Huế yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm. Bí thư Thành ủy Huế cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại như tiến độ một số dự án còn chậm, năng lực tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa đồng đều, cần có những giải pháp quyết liệt tạo chuyển biến rõ nét trong 6 tháng cuối năm.

“Đề nghị các đồng chi không chỉ đánh giá những gì đã làm được mà tập trung phân tích những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển, đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị và tổ chức thực hiện. Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, mọi giải pháp phải hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Lấy hiệu quả thực chất và sư hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; Tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 -2030”, ông Nguyễn Đình Trung nói.

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Khai mạc Hội diễn "Đàn và hát dân ca" 3 miền năm 2026

VOV.VN - Tối nay (4/7), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND thành phố Huế khai mạc Hội diễn "Đà và hát dân ca" 3 miền năm 2026. Hội diễn quy tụ 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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