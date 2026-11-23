Ngày 23/11, Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh thời gian khai mạc sang Chủ nhật, ngày 20/12, thay vì ngày 19/12 như kế hoạch trước đó.

Không khí rực rỡ tại lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 sẽ khai mạc vào tối 20/12, với điểm nhấn là màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Đáng chú ý, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong chương trình khai mạc, bảo đảm phù hợp với quy mô, tính chất lễ hội, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định.

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng giao UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện kế hoạch tổ chức, nhất là kịch bản khai mạc, bế mạc và các hoạt động hưởng ứng. Các chương trình cần được sắp xếp khoa học, có trọng tâm, tạo sự liên kết xuyên suốt; ưu tiên những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc, góp phần quảng bá thương hiệu Đà Lạt - Lâm Đồng.

Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường; tăng cường tuyên truyền, quảng bá để Festival diễn ra an toàn, hiệu quả.

Một không gian hoa rực rỡ sắc màu bên cạnh hồ Xuân Hương, thu hút người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 có nhiều hoạt động nổi bật như không gian hoa tại khu vực trung tâm, triển lãm hoa và cây cảnh quốc tế, Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ III, các không gian giới thiệu trà, cà phê, rượu vang, sản phẩm OCOP và chung kết Liên hoan Tiếng hát Truyền hình tỉnh Lâm Đồng. Chuỗi hoạt động Festival còn có Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam và chương trình bế mạc kết hợp Chào năm mới 2027.

Festival được kỳ vọng tiếp tục tôn vinh ngành hoa, lan tỏa bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng, đồng thời thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ.