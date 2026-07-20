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Chủ nhân 3 giải Oscar hồi sinh âm nhạc Hy Lạp cổ trong "The Odyssey"

Thứ Hai, 07:00, 20/07/2026
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VOV.VN - Giữa những đại cảnh hùng vĩ của "The Odyssey", phần âm nhạc cũng trở thành một "nhân vật" đặc biệt. Với những nhạc cụ Hy Lạp cổ được phục dựng sau hơn 2.500 năm, Ludwig Göransson đã thổi hồn cho hành trình sử thi của Odysseus bằng một thế giới âm thanh độc đáo.

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi khi nhắc đến các bộ phim của Christopher Nolan, khán giả thường nhớ rất lâu đến phần âm nhạc.

Tiếng đồng hồ tích tắc trong “Dunkirk”, những giai điệu nghẹt thở của “Interstellar” hay tiếng violin dồn dập trong “Oppenheimer” đều trở thành ký ức không thể tách rời khỏi bộ phim. Với Nolan, âm nhạc chưa bao giờ chỉ là phần nền. Nó là cảm xúc, là nhịp thở, là một phần của câu chuyện.

Chính vì vậy, khi thực hiện “The Odyssey” - dự án sử thi lớn nhất trong sự nghiệp - Nolan tiếp tục trao niềm tin cho Ludwig Göransson, người vừa cùng ông tạo nên bản nhạc đoạt Oscar của “Oppenheimer”.

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Ludwig Göransson là tác giả phần nhạc của "The Odyssey". (Ảnh: Universal Pictures)
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Nhà soạn nhạc người Thụy Điển đã giành ba giải Oscar và được xem là một trong những tên tuổi xuất sắc nhất của điện ảnh đương đại. (Ảnh: Instagram)

Không muốn lặp lại bất kỳ bộ phim thần thoại nào

Nếu nhiều bộ phim sử thi thường chọn những dàn nhạc hoành tráng để tạo cảm giác hùng vĩ, Ludwig Göransson lại đi theo một hướng hoàn toàn khác.

Anh không bắt đầu từ phòng thu, anh bắt đầu từ... lịch sử.

Để đưa khán giả trở về Hy Lạp cổ đại, nhà soạn nhạc người Thụy Điển dành nhiều tháng tìm hiểu các nhạc cụ đã tồn tại cách đây hơn 2.500 năm. Anh nghiên cứu cây sáo kép aulos, đàn lyre, những chiếc cồng bằng đồng và nhiều loại nhạc cụ gần như đã biến mất khỏi đời sống hiện đại.

Thậm chí, có những nhạc cụ không còn nguyên mẫu để tham khảo. Đội ngũ chế tác phải phục dựng chúng từ các tư liệu khảo cổ, tranh khắc và hiện vật còn sót lại. Mục tiêu của Göransson không phải là tạo ra một bản nhạc "giống Hy Lạp", mà là khiến khán giả có cảm giác như đang thực sự bước vào thế giới của Homer.

Christopher Nolan từng nói ông không muốn “The Odyssey” trông hay nghe giống bất kỳ bộ phim thần thoại nào từng được thực hiện. Đó là lý do âm nhạc cũng phải mang một ngôn ngữ hoàn toàn mới.

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Để sáng tác cho The Odyssey, Ludwig Göransson nghiên cứu nhiều nhạc cụ Hy Lạp cổ đại nhằm tái hiện không gian âm thanh của sử thi Homer.  (Ảnh: Universal Pictures)
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Ludwig Göransson dành khoảng chín tháng để sáng tác và sản xuất gần bốn giờ âm nhạc cho bộ phim. (Ảnh: Instagram)

Một giai điệu chỉ có... ba nốt nhạc

Điều thú vị là chủ đề âm nhạc của Odysseus lại được xây dựng từ một ý tưởng rất đơn giản. Nolan kể với Göransson về cách người dân thành Troy thời cổ đại dùng những tấm đồng lớn làm tín hiệu báo động khi thành phố bị tấn công. Từ những âm thanh kim loại hỗn loạn ấy, Göransson phát triển thành một giai điệu chỉ gồm ba nốt nhạc. Ba nốt nhạc ấy sẽ xuất hiện xuyên suốt bộ phim như dấu ấn của nhân vật Odysseus.

Để tạo âm thanh đặc biệt, Göransson còn dùng tiếng gảy của cây đàn lia nhằm gợi cảm giác dây cung được kéo căng - hình ảnh gắn liền với người anh hùng Hy Lạp. Đó là kiểu sáng tạo rất đặc trưng của Christopher Nolan và Ludwig Göransson: Những chi tiết nhỏ nhưng mang ý nghĩa kể chuyện rất lớn.

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Christopher Nolan và Ludwig Göransson tiếp tục tái hợp sau thành công của Tenet và Oppenheimer. (Ảnh: Instagram)

Người luôn thích "đánh thức" những âm thanh đã ngủ quên

Ludwig Göransson từ lâu đã nổi tiếng vì không thích đi theo những công thức quen thuộc.

Trong “Black Panther”, anh sang tận Senegal để học nhạc truyền thống rồi kết hợp với hip-hop hiện đại, tạo nên một trong những bản soundtrack ấn tượng nhất của Marvel.

Ở “Black Panther: Wakanda Forever”, anh đưa cả "Death Whistle" - chiếc còi nghi lễ của người Aztec - vào bộ phim để tạo nên âm thanh đầy ám ảnh.

Đến “The Odyssey”, hành trình ấy còn tham vọng hơn. Lần này, anh muốn đưa những âm thanh của một nền văn minh cách đây hàng nghìn năm trở lại rạp chiếu phim thế kỷ XXI. Suốt chín tháng, Göransson sáng tác gần bốn giờ âm nhạc, liên tục gửi bản demo cho Christopher Nolan để cùng chỉnh sửa trong suốt quá trình quay. Đó không chỉ là việc viết nhạc cho một bộ phim, mà gần giống một cuộc phiêu lưu sáng tạo.

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Ở tuổi 41, Ludwig Göransson sở hữu ba tượng vàng Oscar, sáu giải Grammy cùng nhiều giải thưởng điện ảnh và âm nhạc danh giá. (Ảnh: Instagram)

Kỳ vọng về một tượng vàng Oscar nữa

Ở tuổi 41, Ludwig Göransson đã sở hữu ba giải Oscar, hai BAFTA, hai Quả cầu Vàng, hai Emmy và sáu Grammy - thành tích mà nhiều nhà soạn nhạc phải mất cả sự nghiệp mới đạt được.

Nhưng điều khiến giới điện ảnh kỳ vọng không chỉ là bảng thành tích ấy. Mỗi lần xuất hiện, Göransson đều mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Âm nhạc của anh không chỉ làm khán giả xúc động, mà còn khiến cả thế giới trong phim trở nên chân thực hơn.

Với “The Odyssey”, kỳ vọng ấy còn lớn hơn bao giờ hết. Nếu Christopher Nolan được chờ đợi sẽ tạo nên một bộ phim sử thi khác biệt, thì Ludwig Göransson cũng được kỳ vọng sẽ viết nên một bản nhạc đủ sức đứng cạnh những soundtrack kinh điển nhất lịch sử điện ảnh. Và rất có thể, “The Odyssey” sẽ mang đến cho điện ảnh thêm một giai điệu như thế.

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Trước khi xem "The Odyssey": Điều bạn nên biết về sử thi Hy Lạp

VOV.VN - Bạn không cần phải đọc hết thiên sử thi Odyssey hay am hiểu thần thoại Hy Lạp để thưởng thức bộ phim mới của Christopher Nolan. Chỉ cần hiểu vài điều cốt lõi về hành trình của Odysseus, bạn sẽ thấy vì sao câu chuyện gần 3.000 năm tuổi này vẫn chinh phục khán giả trên khắp thế giới.

Hải Hà/VOV.VN
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