Chương trình “Âm vang miền di sản” - lan tỏa giá trị văn hóa Thái Nguyên

Chủ Nhật, 08:27, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 25/4, tại sân quảng trường Nhà văn hóa phường Bắc Kạn, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên - Âm vang miền di sản”.

Tối 25/4, tại sân quảng trường Nhà văn hóa phường Bắc Kạn, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên - Âm vang miền di sản”.

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể có chủ đề “Thái Nguyên - Âm vang miền di sản”.
Hàng vạn khán giả vùng cao Thái Nguyên tham dự chương trình

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, được dàn dựng công phu với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật như Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh và các nghệ nhân dân gian cùng nhiều nghệ sỹ nổi tiếng trong nước.

Chương 1 “Thái Nguyên - Huyền thoại miền di sản” tái hiện không gian văn hóa đặc trưng với các tiết mục hát, múa như “Truyền thuyết đàn Tính réo rắt điệu Then”, mashup “Huyền thoại Hồ Núi Cốc - Hữu tình Ba Bể”. Các loại hình di sản tiêu biểu như hát Then, đàn Tính kết hợp múa Chầu trong nghi lễ của người Tày được trình diễn, góp phần tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO ghi danh. Điệu múa Tắc xình của dân tộc Sán Chay cũng được tái hiện sinh động.

Các màn trình diễn di sản phi vật thể đặc sắc, tiêu biểu của Thái Nguyên trên sân khấu

Chương 2 “Di sản trong nhịp sống đương đại” thể hiện sự kế thừa và phát triển di sản qua các tiết mục “Nhịp Then xuống phố”, “Mây và Núi”, “Vũ khúc mùa hoa”, “Đi giữa trời rực rỡ”, “Tổ quốc trong ánh mặt trời”, làm nổi bật sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Những mà trình diễn công phu, giàu bản sắc

Chương 3 “Bừng lên sức sống miền di sản” tạo cao trào với sự tham gia của các nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến, Hà Đức Tâm, Khánh Linh, Hằng Candy cùng các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam. Khép lại chương trình là màn đại cảnh quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, diễn viên, tái hiện bức tranh sinh động về sức sống di sản gắn với tinh thần đoàn kết cộng đồng. 

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ
Noo Phước Thịnh tạo điểm nhấn sôi động cho đêm diễn

Điểm nhấn của đêm diễn là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài khoảng 15 phút, tạo không khí sôi động, góp phần thu hút đông đảo Nhân dân và du khách.

Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, lưu giữ kho tàng di sản phong phú của các dân tộc. Chương trình nhằm tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể, lan tỏa ý thức bảo tồn trong cộng đồng, qua đó phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch và công nghiệp văn hóa. Qua chương trình, địa phương tiếp tục khẳng định quan điểm coi di sản là nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, gắn bảo tồn với phát huy giá trị, đổi mới sáng tạo và quảng bá hình ảnh năng động, giàu bản sắc.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Chương trình nghệ thuật đặc sắc văn hoá Chăm tại di tích quốc gia Tháp Đôi
Chương trình nghệ thuật đặc sắc văn hoá Chăm tại di tích quốc gia Tháp Đôi

Chương trình nghệ thuật đặc sắc văn hoá Chăm tại di tích quốc gia Tháp Đôi

Chương trình nghệ thuật đặc sắc văn hoá Chăm tại di tích quốc gia Tháp Đôi

VOV.VN - Tối (24/4), tại di tích quốc gia Tháp Đôi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật thực cảnh với chủ đề “Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại”. Đây là hoạt động cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế đêm, phục vụ du khách trong Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

VOV.VN - Số lượng pháo hoa gồm 900 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 60 giàn pháo hoa hỏa thuật giàn phun hoa.

Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc"

Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc"

VOV.VN - Số lượng pháo hoa gồm 900 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 60 giàn pháo hoa hỏa thuật giàn phun hoa.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới"

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật đặc sắc "Thanh âm kỷ nguyên mới" là một trong những điểm nhấn đặc biệt của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Vùng mỏ, đồng thời nằm trong chuỗi sự kiện mở màn cho mùa du lịch hè Quảng Ninh năm 2026.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới”

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới”

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Thanh âm kỷ nguyên mới” là một trong những điểm nhấn đặc biệt của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Vùng mỏ, đồng thời nằm trong chuỗi sự kiện mở màn cho mùa du lịch hè Quảng Ninh năm 2026.

