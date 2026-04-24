Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc"

Thứ Sáu, 20:48, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Số lượng pháo hoa gồm 900 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 60 giàn pháo hoa hỏa thuật giàn phun hoa.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc” tại Thủ đô Hà Nội.

Theo kế hoạch, hoạt động nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); 140 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026, 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026 và 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2026).

ha noi ban phao hoa trong chuong trinh nghe thuat chinh luan Am vang to quoc hinh anh 1
Phối cảnh sân khấu hoành tráng của chương trình

Điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và đường đua F1 (phường Từ Liêm). Trong đó, pháo hoa hỏa thuật được bố trí trên mái khán đài B; pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp được bố trí tại khu vực đường đua F1.

Số lượng pháo hoa gồm 900 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 60 giàn pháo hoa hỏa thuật giàn phun hoa. Thời gian bắn dự kiến bắt đầu từ 20h10' ngày 28/4/2026 và kéo dài theo kịch bản chương trình nghệ thuật “Âm vang Tổ quốc”.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), mở màn cho chuỗi chương trình “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện cùng Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, chương trình cũng hướng tới nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng như 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 40.000 khán giả với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Hoàng Lâm/VOV.VN
Tag: âm vang tổ quốc chính luận nghệ thuật bắn pháo hoa pháo hoa hỏa thuật Mỹ Đình Hòa Minzy
Hòa Minzy sẽ trình diễn cùng 500 vũ công tại concert quốc gia "Âm vang Tổ quốc"

VOV.VN - Ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý khi tiết lộ sẽ trình diễn ca khúc "Người Việt thương nhau" cùng 500 vũ công tại đại nhạc hội "Âm vang Tổ quốc" diễn ra tối 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn mang đến tiết mục giàu cảm xúc và quy mô ấn tượng.

Hòa Minzy sẽ trình diễn cùng 500 vũ công tại concert quốc gia “Âm vang Tổ quốc”

Hòa Minzy sẽ trình diễn cùng 500 vũ công tại concert quốc gia “Âm vang Tổ quốc”

VOV.VN - Ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý khi tiết lộ sẽ trình diễn ca khúc “Người Việt thương nhau” cùng 500 vũ công tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc” diễn ra tối 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn mang đến tiết mục giàu cảm xúc và quy mô ấn tượng.

Concert quốc gia đặc biệt có màn trình diễn của lực lượng vũ trang

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc" sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), mở màn cho chuỗi chương trình "Tự hào là người Việt Nam" năm 2026.

Concert quốc gia đặc biệt có màn trình diễn của lực lượng vũ trang

Concert quốc gia đặc biệt có màn trình diễn của lực lượng vũ trang

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), mở màn cho chuỗi chương trình “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026.

