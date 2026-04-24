Nhiều hoạt động đặc sắc dịp nghỉ lễ tại Huế

Cụ thể, sáng 24/4, tại Đại Nội Huế, Ban Tổ chức Festival Huế phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc chương trình “Triển lãm, trưng bày phong lan, cây kiểng, đá cảnh ba miền năm 2026”.

Triển lãm quy tụ đông đảo hội sinh vật cảnh, câu lạc bộ, nghệ nhân đến từ nhiều địa phương trên cả nước, giới thiệu hàng nghìn tác phẩm đặc sắc. Trong đó có khoảng 400 tác phẩm cây kiểng nghệ thuật và tiểu cảnh non bộ; gần 1.000 tác phẩm phong lan cùng 50–60 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật. Không gian trưng bày được bố trí tại các khu vực vườn Thiệu Phương, Phủ Nội Vụ và vườn Cơ Hạ, tạo sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sinh vật cảnh và cảnh quan cung đình. Ngay sau lễ khai mạc, Ban Tổ chức tiến hành chấm giải các tác phẩm, đồng thời tổ chức diễn đàn trao đổi kinh nghiệm phát triển ngành hoa phong lan.

Ngày 25/4 diễn ra lễ cung tiến “Kỳ hoa dị thảo” tại Thế Miếu và trao giải thưởng; ngày 26/4 tiếp tục có hoạt động giao lưu, trình diễn tạo tác cây kiểng tại vườn Cơ Hạ.

Hướng tới các ngày lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, điểm nhấn tại không gian Hoàng cung.

Từ ngày 25 đến 28/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa Đại Nội vào ban đêm miễn phí, phục vụ du khách tham quan và trải nghiệm chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” với chuỗi hoạt động nghệ thuật, sản phẩm văn hóa phong phú.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: “Trong dịp 30/4 và 1/5 này, Trung tâm kết hợp triển khai nhiều chương trình, tập trung với các chương trình nghệ thuật biểu diễn từ cổng Ngọ Môn và đến sân điện Đông Thái Hòa rồi tổ chức các hoạt động trình diễn làng nghề, các hoạt động về trải nghiệm ẩm thực vừa ẩm thực cung đình, vừa ẩm thực Huế trải dài từ đã dài từ khu vực phủ Nội Vụ qua Nhà hát Duyệt Thị Đường. Du khách có thể mua sắm hàng lưu niệm như đá quý, trầm hương ở khu vực Vườn Thiệu Phương và tham quan không gian triển lãm cây kiểng và đá cảnh ở không gian vườn Thượng Uyển và vườn Cơ Hạ”.