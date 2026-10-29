“Chuyến tàu di sản” kết nối Hà Nội với văn hoá Trà Thái Nguyên

Sản phẩm mới này cũng là dịp để Thái Nguyên đánh giá nhu cầu, chất lượng phục vụ và khả năng phát triển du lịch đường sắt.

Ga Lưu Xá, Thái Nguyên được chỉnh trang, chuẩn bị chu đáo đón du khách trải nghiệm chuyến tàu di sản.

Cảm giác háo hức của anh Nguyễn Trọng Nghĩa (phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên) bắt đầu từ ký ức về tuyến đường sắt từng gắn bó với anh. Chuyến tàu trở lại gợi lên nhiều hình ảnh quen thuộc, nhất là khi nhắc đến quê hương trà Thái Nguyên.

"Được mở lại tuyến đường ngày xưa tôi hay đi, tôi thấy rất vui, háo hức và mong chờ. Nhắc đến Thái Nguyên, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là chè. Cảm giác ngồi trên toa tàu, nhâm nhi miếng kẹo lạc, uống tách trà thì thật sự tuyệt vời", Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Chuyến tàu di sản chạy thử nghiệm đầu tháng 10/2026, chuẩn bị cho hành trình “Hành trình về với xứ Trà”. (Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên)

Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, chuyến tàu dự kiến chạy 6 chuyến vào các ngày 30, 31/10 và 1, 5, 6, 7/11. Đợt khai thác này cũng giúp ngành du lịch đánh giá nhu cầu, chất lượng phục vụ và cách tổ chức hành trình.

Điểm nhấn của hành trình là câu chuyện về trà được giới thiệu ngay trên toa tàu. Du khách được nghe về cách chọn búp, sao chè, điều chỉnh nhiệt độ và kinh nghiệm của người làm trà. Với chị Vũ Minh Thu (du khách Hà Nội), những điều ấy giúp chị hiểu hơn công sức để có được một chén trà ngon.

"Điều tôi thích nhất là được khám phá Thái Nguyên ngay từ khi bước lên tàu. Trước đây, khi uống trà, tôi chỉ quan tâm trà có thơm, có ngon không. Nhưng khi biết thêm về cách chọn búp chè, sao chè, điều chỉnh nhiệt độ và cả kinh nghiệm cảm nhận bằng tay của người làm chè, mới thấy để có một chén trà ngon không hề đơn giản. Tôi nghĩ đây chính là những câu chuyện nên được kể cho du khách ngay trên tàu".

Du khách được đón chào bằng làn điệu Then trên chuyến tàu chạy khảo sát. (Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên)

Đến ga Lưu Xá, du khách có thể tiếp tục khám phá các vùng chè, ATK Định Hóa, địa điểm lưu niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái và Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải. Các điểm đến này bổ sung trải nghiệm về lịch sử, văn hóa và cảnh quan Thái Nguyên.

Ga Lưu Xá đã chỉnh trang khuôn viên, treo pano, áp phích; đồng thời phối hợp với ngành đường sắt tổ chức đón, tiễn và hướng dẫn hành khách.

Ông Ngô Minh Tiến, Trưởng ga Lưu Xá, cho biết: "Ga Lưu Xá cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức chỉnh trang khuôn viên nhà ga để tạo ấn tượng cho khách du lịch; phối hợp với các đơn vị trong ngành đường sắt tổ chức phương án đón, gửi, dồn tàu, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu; phối hợp với trạm vận tải tổ chức phương án phục vụ, hướng dẫn hành khách lên xuống tàu được thuận tiện. Bên cạnh đó, phải làm sao để hành khách đi tàu đến với ga Lưu Xá luôn có những kỷ niệm và những ấn tượng tốt đẹp nhất về ga Lưu Xá".

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá xứ trà. (Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên)

Các doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour tàu hỏa từ 1 đến 3 ngày, kết hợp văn hóa trà, lịch sử và đời sống địa phương. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết lượng khách tìm hiểu chuyến tàu tăng khi Festival đến gần; ông kỳ vọng sản phẩm thu hút thêm khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận:

"Điều khiến tôi kỳ vọng nhất là chúng ta không chỉ đưa du khách từ Hà Nội đến Thái Nguyên mà còn tạo ra một hành trình trải nghiệm văn hóa, lịch sử và con người xứ Trà ngay từ khi du khách bước lên tàu. Đặc biệt, trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, sản phẩm du lịch bằng tàu hỏa sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên và mở rộng thị trường khách du lịch từ Hà Nội và các tỉnh lân cận".

Sáu chuyến tàu phục vụ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho du khách mà còn đặt nền móng cho việc phát triển du lịch đường sắt gắn với văn hóa trà. Với định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030, “Hành trình về với xứ Trà” được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối các điểm đến, lan tỏa giá trị văn hóa và đưa hình ảnh Thái Nguyên đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.