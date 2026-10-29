Thái Nguyên khởi công 6 dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng

Dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong đợt này là Khu công nghiệp Tây Phổ Yên giai đoạn I, với 5.399,6 tỷ đồng được triển khai tại xã Thành Công và phường Phúc Thuận (Thái Nguyên). Khi hoàn thành, hạ tầng khu công nghiệp sẽ tạo thêm quỹ đất sản xuất, kinh doanh và điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

Ở lĩnh vực nhà ở, Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2 tại phường Tích Lương có tổng mức đầu tư 669,93 tỷ đồng. Công trình góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, trong đó có nhu cầu của người lao động và các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng đại diện chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình

Ông Lê Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế Lập Phương, đánh giá việc các dự án nhà ở xã hội được triển khai trong thời gian gần đây đã tạo chuyển biến rõ so với trước :“Mỗi địa phương khi mà xây dựng lên một dự án nhà ở xã hội thì ai cũng sẽ kỳ vọng nó đóng góp được đầu tiên là hạ tầng xã hội cho đất nước và quê hương mình là nhà ở. Trước đây chỉ khoảng tầm hơn 2 năm thôi thì tất cả những dự án nhà ở xã hội đều nằm trên giấy. Chỉ trong 2 năm trở lại đây các dự án đều trở thành công trình thật. Đấy là sự khác biệt cực kỳ lớn.”Các dự án còn lại gồm Dự án Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình; Dự án đầu tư xây dựng Thái Nguyên 2 tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công; Khu dân cư số 2 xã Lương Phú (nay là xã Kha Sơn) và Khu dân cư xã Kha Sơn.

Các đơn vị, doanh nghiệp tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, sẵn sàng triển khai thi công, bảo đảm tiến độ các dự án

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, các đơn vị thi công chuẩn bị nhân lực, máy móc và phương án tổ chức công trường. Ông Đỗ Văn Nhân, Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Việt Nam, cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đã bố trí khoảng 150 công nhân, dự kiến đến cuối năm sẽ tăng lên 220 công nhân để đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đơn vị sẽ tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công bảo đảm an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình đúng kế hoạch mà chủ đầu tư đã đề ra”.

Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2 tại phường Tích Lương

Các dự án được khởi công dịp này góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Thái Nguyên

Việc đồng loạt khởi công 6 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng là dấu mốc cho thấy quyết tâm của Thái Nguyên trong thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị. Khi được triển khai đúng tiến độ, các dự án sẽ góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện điều kiện sống của người dân, đồng thời bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong giai đoạn tiếp theo.