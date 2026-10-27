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Thái Nguyên thí điểm đưa sinh viên y khoa về thực tập tại trạm y tế cơ sở

Thứ Ba, 23:23, 27/10/2026
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VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch thí điểm đưa giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên về thực hành, thực tập tại một số trạm y tế xã, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời gắn đào tạo với nhu cầu thực tế tại cơ sở.

 

Từ ngày 24/10, 30 sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, bắt đầu thực hành, thực tập tại trạm y tế ở 3 xã Chợ Mới, Thanh Thịnh và Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên. Các em tham gia những hoạt động phù hợp với chuyên môn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng dưới sự hướng dẫn, giám sát trực tiếp của người hành nghề đủ điều kiện. Đây là chương trình thí điểm nhằm gắn đào tạo y khoa với nhu cầu thực tế ở tuyến cơ sở. Các em tham gia những hoạt động phù hợp với chuyên môn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng dưới sự hướng dẫn, giám sát trực tiếp của người hành nghề đủ điều kiện.

thai nguyen thi diem dua sinh vien y khoa ve thuc tap tai tram y te co so hinh anh 1
Từ ngày 24/10, 30 sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, bắt đầu thực hành, thực tập tại trạm y tế ở 3 xã Chợ Mới, Thanh Thịnh và Tân Kỳ.

Tại các trạm y tế, sinh viên tìm hiểu cách tổ chức và hoạt động của tuyến y tế cơ sở; hỗ trợ quản lý sức khỏe, thu thập thông tin về nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng, truyền thông phòng bệnh, dinh dưỡng, tiêm chủng. Các em cũng hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ y tế số và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Với những nội dung liên quan đến khám, chữa bệnh, sinh viên không làm việc độc lập hoặc thực hiện nhiệm vụ vượt quá phạm vi được giao.

Em Nguyễn Tiến Đạt, sinh viên lớp K55A, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết, đợt thực tập giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn, đồng thời hiểu rõ hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tại địa phương: “Khi đến với trạm y tế xã, chúng em không đến chỉ để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm mà còn mong muốn được đóng góp sức trẻ, kiến thức và những hoạt động chăm sóc sức khỏe tiễn tại địa phương. Chúng em mong được học những kinh nghiệm từ đội ngũ nhân viên y tế, được lắng nghe người dân, tìm hiểu nhu cầu sức khỏe, mỗi hoạt động trải nghiệm tại tuyến cơ sở là cơ hội để chúng em trưởng thành, rèn luyện ý đức, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp…”

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Sinh viên Trường ĐH Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đến thực tập tại trạm y tế xã Thanh Thịnh (Ảnh Sở Y tế Thái Nguyên)

Chương trình được tổ chức theo từng đợt, phù hợp với kế hoạch đào tạo và điều kiện thực tế của địa phương, kéo dài đến hết ngày 31/12/2026. Mỗi trạm y tế tiếp nhận ít nhất 10 sinh viên trong một đợt; thời gian thực hành từ 3 tuần đến không quá 1 tháng. Theo kế hoạch của nhà trường, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 100 sinh viên tham gia tại 3 trạm.

GS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết, sinh viên tham gia chương trình đều từ năm thứ 5, đã được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn để hỗ trợ tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Nhà trường sẽ phối hợp với trạm y tế, người dân và chính quyền địa phương đánh giá kết quả, điều chỉnh cách tổ chức cho phù hợp.

“Các em sinh viên đi về cộng đồng là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Có thể nói, các em sẽ thấu cảm với người dân, từ đó hình thành y đức, nhân cách của người thầy thuốc trong tương lai. Có lẽ không bài học nào trên giảng đường có thể khỏa lấp được nếu các em không gần với cơ sở, gần với cộng đồng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ khẩn trương rà soát, đánh giá lại kết quả đạt được, sau đó rà soát các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo, kế hoạch tổ chức tại cộng đồng. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tham vấn ý kiến của trạm y tế xã, người dân và lãnh đạo địa phương để chương trình được triển khai thiết thực, hiệu quả” - GS-TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết.

Đối với trạm y tế, sinh viên có thể hỗ trợ một số hoạt động truyền thông, quản lý sức khỏe và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số, qua đó góp thêm nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Việc bố trí nhân lực và phân công nhiệm vụ vẫn do cơ sở y tế thực hiện, bảo đảm đúng quy định chuyên môn và an toàn cho người dân. Mô hình được triển khai trong bối cảnh Thái Nguyên chú trọng củng cố y tế cơ sở và thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Sau đợt thí điểm, tỉnh Thái Nguyên và nhà trường sẽ đánh giá hiệu quả, ghi nhận ý kiến từ cơ sở để xem xét khả năng mở rộng chương trình trong năm 2027./.

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Nghị quyết 72: Đưa điểm tựa sức khỏe về gần dân

VOV.VN - Triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trạm y tế được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược chuyển từ "chữa bệnh" sang chủ động "phòng bệnh", chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục cho từng người dân.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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