Thái Nguyên khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Festival Trà Quốc tế 2026

Ngày 24/10, chương trình “Chuyện trà Trại Cài - Hương đất, tình người Đồng Hỷ” diễn ra tại vùng chè Trại Cài, xã Đồng Hỷ, mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng tới Festival. Trên những triền chè dự kiến đón khách, người dân và chính quyền địa phương đang chỉnh trang cảnh quan, bố trí điểm thưởng trà và khu giới thiệu sản phẩm. Các khâu chuẩn bị cũng gắn với việc chăm sóc vùng nguyên liệu, giữ chất lượng chè trước khi giới thiệu tới du khách.

Ngày 24/10, chương trình “Chuyện trà Trại Cài - Hương đất, tình người Đồng Hỷ” diễn ra tại vùng chè Trại Cài, mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng tới Festival

Ông Hoàng Xuân Thủy, Giám đốc Hợp tác xã chè Tân Hoàng Trà, cho biết: "Trong khí thế chung của toàn tỉnh, tổ chức Festival Trà Quốc tế là một hoạt động lớn nhất từ trước đến nay, chúng tôi đã động viên nhân dân dọn sạch vườn nương, bãi và chăm sóc chè theo các tiêu chuẩn chè VietGAP, chè hữu cơ để đảm bảo chất lượng cũng như giá trị của sản phẩm chè Trại Cài nói riêng và chè Thái Nguyên nói chung, nhằm tạo dựng niềm tin đối với khách hàng dành cho chè Thái Nguyên".

Những vườn chè sẵn sàng đón du khách tham quan, trải nghiệm

Ở vùng chè La Bằng, các điểm thưởng trà được bố trí quanh khu vực suối Kẹm và đồi chè Cầu Đá. Du khách có thể hái chè, tìm hiểu quy trình chế biến rồi thưởng thức trà ngay tại vùng nguyên liệu. Với người làm chè, đây là dịp để giới thiệu sản phẩm cùng câu chuyện về nghề và những người gắn bó với cây chè.

Chị Nguyễn Thị Trang, Giám đốc điều hành Hợp tác xã Chè Búp Ngọc, chia sẻ:"Đối với tôi, mỗi chén trà không chỉ là một sản phẩm mà còn chứa đựng tình yêu quê hương, mồ hôi của những người làm chè, và cùng với đó là niềm tự hào khi có thể gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nếu những điều đó được đón nhận, người dân ở đây sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng thời hương trà Thái Nguyên cũng sẽ kể câu chuyện đẹp về quê hương mình đến mọi miền Tổ quốc".

Lễ hội sẽ là dịp lan toả văn hoá trà Thái Nguyên đến với bạn bè trong và ngoài nước

Tại khu vực trung tâm tỉnh, tiến độ các hạng mục phục vụ sự kiện cũng đang được đẩy nhanh. Phố đi bộ được hoàn thiện; sân khấu khai mạc đang lắp dựng. Phường Phan Đình Phùng chỉnh trang đường phố, cắt tỉa cây xanh, kiểm tra hệ thống chiếu sáng, biển báo và các điểm có nguy cơ ùn tắc.

Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: “Chuẩn bị cho Festival, chúng tôi chỉ đạo Phòng Xây dựng, Nông nghiệp – Môi trường kiểm tra toàn bộ các biển báo trên các tuyến đường để duy tu, bảo dưỡng. Đồng thời, Ban Quản lý dự án phường sẽ chỉnh trang đô thị các tuyến đường chính trên địa bàn, cắt tỉa cây xanh, đặc biệt là hệ thống điện chiếu sáng, giải quyết các điểm nghẽn giao thông. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã giao cho Công an và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thường xuyên kiểm tra các điểm tụ tập bán hàng rong và lấn chiếm vỉa hè”.

Đường phố Thái Nguyên được chỉnh trang, sẵn sàng cho ngày khai mạc lễ hội

Sân khấu lớn tại Quảng trường trung tâm tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn tất; Các nghệ sĩ, diễn viên đang tích cực tập luyện cho đêm Khai mạc

Ông Vũ Đức Hảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cho biết công tác chuẩn bị được triển khai trong khoảng 4 tháng, với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Đến nay, các phần việc cơ bản bảo đảm tiến độ; tỉnh tiếp tục rà soát cơ sở vật chất và phương án phục vụ để các hoạt động diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, gồm 16 hoạt động chính. Trong đó có chương trình “Rước Trà khai hội”, chuyến tàu di sản, Diễn đàn Trà quốc tế và các hoạt động thưởng trà tại những vùng chè của tỉnh. Chương trình Kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh gắn với khai mạc Festival sẽ diễn ra tối 30/10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Với sự tham gia của các cấp, ngành, địa phương và người dân, Thái Nguyên đã sẵn sàng đón du khách, giới thiệu những giá trị văn hóa trà đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh một vùng đất giàu truyền thống, năng động và đang trên đà phát triển.