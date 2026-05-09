Cuộc thi Đầu bếp vàng quốc tế - Hải Phòng mở rộng 2026: Quảng bá văn hoá, ẩm thực

Thứ Bảy, 19:49, 09/05/2026
VOV.VN - Trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, Hiệp hội du lịch Hải Phòng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức cuộc thi “Đầu bếp Vàng quốc tế - Hải Phòng mở rộng năm 2026”.

Cuộc thi “Đầu bếp Vàng Quốc tế - Hải Phòng mở rộng năm 2026” thu hút sự tham gia của 35 đội thi, trong đó có 30 đội trong nước và 4 đoàn quốc tế, gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nigieria tham gia thi và quảng diễn. Mỗi đội thi gồm 03 thành viên, là các đầu bếp chuyên nghiệp đại diện cho nhà hàng, khách sạn, khu du lịch trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trong nước. Hội đồng giám khảo là những chuyên gia ẩm thực uy tín trong nước và quốc tế, bảo đảm tính chuyên môn, khách quan và chất lượng nghề nghiệp cao cho cuộc thi. Trong thời gian 120 phút, các đội sẽ thực hiện thực đơn 4 món, gồm: món ăn nhẹ đường phố, món chính đặc sản nổi tiếng của địa phương, món sáng tạo từ nguồn gốc/nguyên liệu địa phương và món tráng miệng.

Cuộc thi “Đầu bếp Vàng Quốc tế - Hải Phòng mở rộng năm 2026” có sự tham gia của 35 đội thi, trong đó có 30 đội trong nước và 4 đoàn quốc tế

Đầu bếp Nguyễn Xuân Quý, Hiệp hội đầu bếp Lào Cai chia sẻ, không chỉ chú trọng kỹ thuật chế biến và chất lượng từng món ăn, các đội thi còn mong muốn lan toả nét đẹp trong ẩm thực, văn hoá của địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế.

"Mình muốn chuyển tải đến người dân Hải Phòng về những món ăn truyền thống trên Tây Bắc của mình, đặc sản về ngựa, ngoài ra có các đặc sản vùng miền, như: cơm lam, rau dê (một loại rau rừng rất ngon). Chúng tôi muốn mang bản sắc dân tộc của vùng miền để lan toả đến mọi người; các món ăn hôm nay tôi muốn thay lời mời đến người dân Hải Phòng hãy đến với Lào Cai quê hương tôi để thưởng thức đặc sản vùng miền", anh Quý nói .

Cuộc thi nhằm tôn vinh nghệ thuật ẩm thực Việt, kết nối các đầu bếp tài năng trong nước và quốc tế, khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới trong chế biến và trình bày món ăn, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ẩm thực.
 

Các đầu bếp mang đến Cuộc thi những món ăn đặc trưng của địa phương, vùng miền

Ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng cho biết, Hải Phòng là thành phố cảng năng động, hiện đại và giàu bản sắc, không chỉ là trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn của cả nước mà còn đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn về văn hóa, du lịch và ẩm thực. Đặc biệt, ẩm thực Hải Phòng mang đậm hương vị vùng biển, phong phú với nhiều món ăn đặc trưng như: bánh đa cua, nem cua bể, bún cá cay… góp phần tạo nên sức hút riêng đối với du khách. Thành phố luôn chú trọng phát triển du lịch gắn với giá trị văn hóa, trải nghiệm và hội nhập quốc tế. Cuộc thi Đầu bếp vàng quốc tế Hải Phòng mở rộng 2026 và Lễ hội rượu vang quốc tế trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ của thành phố Hải Phòng.

"Đây không chỉ là sân chơi nghề nghiệp đẳng cấp mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh ẩm thực Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế. Song hành cùng sự kiện, Lễ hội rượu vang quốc tế mang đến không gian thưởng thức tinh tế, nơi hội tụ các thương hiệu danh tiếng, góp phần nâng tầm trải nghiệm ẩm thực, thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối du lịch toàn cầu", ông Thắng chia sẻ thêm.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ cuộc thi Đầu bếp Vàng quốc tế nghệ thuật ẩm thực Việt kích cầu du lịch
