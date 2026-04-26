Lễ hội ẩm thực thuần chay lan tỏa lối sống xanh trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương



Lần đầu tổ chức tại tỉnh Gia Lai, Lễ hội ẩm thực thuần chay miền Trung đã quy tụ 27 gian hàng với hơn 100 món ăn đặc sắc đến từ nhiều địa phương như Khánh Hòa, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi…

Từ những món dân dã đến các món chế biến cầu kỳ, tất cả hòa quyện, tạo nên một danh mục các món thuần chay phong phú: cơm lam, bún đậu mắm nêm, bún Thái, nem cuốn, bún cá chay “đại dương”, chả nem nướng… cùng những thức uống như cà phê muối, trà sữa xương sáo, soda dâu tây.

Bằng sự tinh tế trong chế biến, các câu lạc bộ đảm bảo nguyên liệu hoàn toàn thuần thực vật, cân đối hài hòa các nhóm dinh dưỡng, giữ trọn hương vị tươi ngon, đậm đà của món ăn.

Câu lạc bộ thuần chay Quảng Ngãi biểu diễn quy trình làm bánh xèo chay trong lễ hội.

Dự Lễ hội, bà Nguyễn Thị Thúy Tâm, đại diện cho Câu lạc bộ thuần chay Nha Trang chia sẻ: “Lần này tôi mang đến những món ăn bổ dưỡng mà lại thuần chay để giúp mọi người có sức khỏe như các loại sinh tố, nước mát. Đây là nước rau câu, đây là nước mủ chôm; hay những món vùng miền như bún cá (chay) đại dương và các món nem cuốn. Đây là các đặc sản Nha Trang”.

Cùng gia đình từ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đến tham dự lễ hội, bạn trẻ Phạm Hoàng Bảo Trân chia sẻ, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm một không gian ẩm thực thuần chay đa dạng và phong phú. Với Bảo Trân, ăn thuần chay vừa đảm bảo sức khỏe, vừa là cách nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khơi dậy sự an yên và bồi đắp lòng yêu thương đối với muôn loài.

“Em thấy ăn chay rất ngon. Em thấy ăn chay rất tốt, em muốn học hỏi thêm và ăn theo. Tại đây, em được ăn nhiều món ngon và ăn rau, các loại hạt, đậu. Em cảm nhận về ăn chay rất cởi mở, nên cảm thấy ăn rất ngon miệng. Ăn vào thấy rất nhẹ nhàng, vui và hạnh phúc”, Bảo Trân chia sẻ.

Bạn trẻ Phạm Hoàng Bảo Trân hào hứng khám phá các món ăn trong lễ hội.

Nhân dịp Lễ hội, các đơn vị đã tổ chức tặng 2.000 suất cơm chay thiện nguyện tới người dân địa phương. Cùng với đó, là đại tiệc buffet chay với 40 món tinh tuyển, phục vụ hơn 1.000 thực khách trong ngày 26/4. Qua đó, lan toả sự đa dạng về ẩm thực chay và lối sống xanh.

Anh Phạm Phước Bình, Câu lạc bộ Thuần chay Miền Trung, đại diện ban tổ chức lễ hội cho biết: lễ hội được tổ chức trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, mỗi món ăn không chỉ đơn thuần là ẩm thực, mà còn trở thành một cách để con người kết nối với cội nguồn và hướng về lối sống xanh.

“Ban tổ chức mong mọi người thấy các món ăn chay rất gần gũi, dễ dàng chuyển đổi nhanh hơn tới lối sống thuần chay, bảo vệ môi trường. Chương trình trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày nhớ về cội nguồn, rất mong mọi người hướng về bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật để tạo môi trường tốt hơn, phát triển bền vững cho thế hệ mai sau”, anh Phạm Phước Bình nói.