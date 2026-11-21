Không gian trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm dệt thổ cẩm vừa khai mạc ngày 21/11 tại phường Buôn Ma Thuột, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, người dân và du khách có thể ngồi bên khung dệt, thử se sợi, nhuộm màu và dệt hoa văn dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Dưới những tán cây xanh trong khuôn viên Di tích lịch sử Biệt điện Bảo Đại ngay trung tâm phường Buôn Ma Thuột, Không gian trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm dệt thổ cẩm có hơn 30 gian hàng giới thiệu thổ cẩm của các dân tộc Ê Đê, M’nông, Ba Na, Chăm, Gia Rai, Lào, Thái, Mông, Tày, Nùng…

Hơn 100 nghệ nhân tham gia trình diễn, hướng dẫn khách thử các công đoạn làm ra một tấm thổ cẩm và giải thích ý nghĩa của những hoa văn trên váy áo truyền thống. Lần đầu thử làm thổ cẩm, chị Trần Thị Tuyến, du khách đến từ Hà Tĩnh, phải nhờ nghệ nhân chỉ từng mũi kim.

Chị Trần Thị Tuyến (bên phải) lần đầu tiên trải nghiệm làm thổ cẩm khi đến Đắk Lắk du lịch.

“Tôi vào đây tôi thấy như thế này hay quá và thích thú quá. Tôi sà vào gian hàng của người Ê Đê luôn. Mình thấy rất là khó, bởi vì lần đầu tiên mình sờ vào thổ cẩm của người bản địa, mình làm và nhờ được chị này hướng dẫn để mình tiếp tục những mũi kim và những khâu tiếp theo”, chị Tuyến chia sẻ.

Cùng với váy áo dùng trong sinh hoạt và nghi lễ, các gian hàng còn giới thiệu đồ dùng, quà tặng du lịch và những mẫu áo dài phối thổ cẩm. Một số gian nhận đo và đặt may ngay tại chỗ. Ghé vào xem, bà Nguyễn Hải Đường, ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, chọn đặt may một bộ áo dài phối thổ cẩm Ê Đê.

“Chúng tôi đi chợ nhưng mà tôi thấy không gian đẹp quá tôi vào ngắm một chút. Tình cờ thì các bạn lại có bán trang phục kết hợp theo số đo hợp với người mình nên mình đo luôn một bộ. Mỗi một dân tộc có một bản sắc riêng, mình cũng thích có mỗi bộ trang phục riêng của từng dân tộc để mình đi đến đâu mà ví dụ có lễ hội nào riêng biệt, bản sắc của người ta riêng là mình có thể là cùng hòa nhập vào cho tự tin”, bà Nguyễn Hải Đường cho biết.

Du khách tham quan và tìm hiểu về trang phục thổ cẩm truyền thống, cách tân và trang phục phối thổ cẩm.

Ngày hội thổ cẩm tại Đắk Lắk có 2 hoạt động chính là khai mạc Không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm dệt thổ cẩm và chương trình Diễu hành đường phố. Ngay sau lễ khai mạc, hơn 500 nghệ nhân, diễn viên, người mẫu và người dân tham gia diễu hành trong những trang phục dân tộc nhiều màu sắc. 11 đoàn đi qua lộ trình dài khoảng 2 km ở trung tâm Buôn Ma Thuột, qua các tuyến đường Y Ngông, Lê Duẩn, Phan Đình Giót và khu vực ngã sáu.

Đoàn diễu hành trong những trang phục thổ cẩm nhiều màu sắc.

Từ xã biên giới Ea Sup đến tham dự ngày hội, chị H'Huyền Adrơng cho biết ngày hội là dịp để chị giới thiệu với khách tham quan nghề dệt của người Gia Rai vẫn được duy trì ở buôn A.

"Đến đây với mong muốn thứ nhất là giới thiệu về bản sắc của dân tộc mình. Thứ hai là muốn lan tỏa cho mọi người biết là nghề dệt thổ cẩm này là vẫn còn đang lưu truyền, lưu giữ tại xã Ea Sup, cụ thể là Buôn A. Các nghệ nhân thì muốn lên để giao lưu, học hỏi, để mà biết văn hóa của các dân tộc khác nữa", chị H'Huyền bày tỏ.