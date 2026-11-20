Đắk Lắk khai mạc triển lãm mỹ thuật toàn tỉnh lần đầu sau sáp nhập
VOV.VN - Hơn 120 tác phẩm mỹ thuật được giới thiệu tại Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, khai mạc sáng nay (20/11) tại phường Buôn Ma Thuột. Đây là triển lãm mỹ thuật toàn tỉnh đầu tiên sau khi Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập, nằm trong Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh.
Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất giới thiệu 122 tác phẩm mỹ thuật của các tác giả chuyên và không chuyên. Các tác phẩm thể hiện bằng nhiều chất liệu như điêu khắc gỗ, hàn sắt, in Gumprint hay tranh màu nước, acrylic, sơn mài, lụa, sơn dầu… khai thác góc nhìn đa chiều về đời sống lao động, sinh hoạt và văn hóa các dân tộc ở Đắk Lắk.
Họa sĩ Y Nhi Ksor, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của triển lãm đánh giá, đây là triển lãm mỹ thuật cấp tỉnh đầu tiên được tổ chức từ sau sáp nhập tỉnh, có bước tiến rõ rệt về quy mô.
“Số lượng vẽ về mảnh đất Tây Nguyên, về văn hóa, chuyển tải được truyền thống văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên trên tác phẩm cũng rất là nhiều. So với đợt triển lãm lần thứ nhất của tỉnh cũ thì năm nay tôi thấy được nâng cấp, các tác giả đã có sự nghiên cứu, học tập và phát huy được thế mạnh của chất liệu. Kỹ năng về kỹ thuật thể hiện bố cục, đường nét, hình khối, màu sắc thể hiện chất liệu thì tôi thấy có một số bức có tiến bộ rất rõ rệt”, họa sĩ Y Nhi Ksor nhận xét.
Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã công bố và trao giải cho 12 tác giả có tác phẩm xuất sắc tham gia triển lãm, gồm một giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích và 1 giải trẻ.
Đoạt giải A với tác phẩm Khát rừng làm từ chất liệu sắt hàn, nhà điêu khắc Nguyễn Tân, ở phường Buôn Ma Thuột bày tỏ: “Tôi rất là may mắn được giải Nhất trong triển lãm lần này. Triển lãm hôm nay sẽ gắn kết giữa các nghệ sĩ với nhau và học hỏi, chia sẻ trong công việc, sáng tác, cách nhìn nhận, khai thác triệt để bố cục hay là kỹ thuật để mà tạo nên một tác phẩm có giá trị hơn, đem tới cho khán giả những sâu sắc và cuốn hút”.
Triển lãm mở cửa đến ngày 27/11 tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong các hoạt động của tuần lễ Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh, mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách.