Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất giới thiệu 122 tác phẩm mỹ thuật của các tác giả chuyên và không chuyên. Các tác phẩm thể hiện bằng nhiều chất liệu như điêu khắc gỗ, hàn sắt, in Gumprint hay tranh màu nước, acrylic, sơn mài, lụa, sơn dầu… khai thác góc nhìn đa chiều về đời sống lao động, sinh hoạt và văn hóa các dân tộc ở Đắk Lắk.

Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất diễn ra đến hết ngày 27/11/2026 tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Họa sĩ Y Nhi Ksor, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của triển lãm đánh giá, đây là triển lãm mỹ thuật cấp tỉnh đầu tiên được tổ chức từ sau sáp nhập tỉnh, có bước tiến rõ rệt về quy mô.

“Số lượng vẽ về mảnh đất Tây Nguyên, về văn hóa, chuyển tải được truyền thống văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên trên tác phẩm cũng rất là nhiều. So với đợt triển lãm lần thứ nhất của tỉnh cũ thì năm nay tôi thấy được nâng cấp, các tác giả đã có sự nghiên cứu, học tập và phát huy được thế mạnh của chất liệu. Kỹ năng về kỹ thuật thể hiện bố cục, đường nét, hình khối, màu sắc thể hiện chất liệu thì tôi thấy có một số bức có tiến bộ rất rõ rệt”, họa sĩ Y Nhi Ksor nhận xét.

Ban tổ chức đã trao 12 giải thưởng tặng các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã công bố và trao giải cho 12 tác giả có tác phẩm xuất sắc tham gia triển lãm, gồm một giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích và 1 giải trẻ.

Đoạt giải A với tác phẩm Khát rừng làm từ chất liệu sắt hàn, nhà điêu khắc Nguyễn Tân, ở phường Buôn Ma Thuột bày tỏ: “Tôi rất là may mắn được giải Nhất trong triển lãm lần này. Triển lãm hôm nay sẽ gắn kết giữa các nghệ sĩ với nhau và học hỏi, chia sẻ trong công việc, sáng tác, cách nhìn nhận, khai thác triệt để bố cục hay là kỹ thuật để mà tạo nên một tác phẩm có giá trị hơn, đem tới cho khán giả những sâu sắc và cuốn hút”.

Triển lãm giới thiệu 122 tác phẩm mỹ thuật khai thác góc nhìn đa chiều về đời sống lao động, sinh hoạt và văn hóa các dân tộc ở Đắk Lắk.

Triển lãm mở cửa đến ngày 27/11 tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong các hoạt động của tuần lễ Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh, mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách.

4 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai phối hợp quản lý, bảo vệ rừng VOV.VN - Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai được tổ chức chiều nay (19/11) nhằm đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng trong giai đoạn mới.