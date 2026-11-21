Các phim đang được chiếu thuộc nhiều thể loại, từ phim truyện, tài liệu, hoạt hình, phù hợp với nhiều nhóm lứa tuổi khác nhau, tiêu biểu như phim truyện Thanh âm vượt đại dương, Chuyện tình Khau Vai, phim tài liệu Nhà đày Buôn Ma Thuột - Chứng tích tội ác chiến tranh, Y Ngông Niê Kđăm: Cánh chim của đại ngàn Tây Nguyên, phim hoạt hình Người thầy của muôn đời, Phật hoàng,...

Đắk Lắk tổ chức tuần chiếu phim miễn phí đến hết 24/11.

Đưa các con đến xem phim, chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc, ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho rằng, những bộ phim được lựa chọn trong tuần phim mang ý nghĩa giáo dục cao, phù hợp để cả gia đình có thể cùng đi xem.

“Rất là may mắn thì trong năm nay tuần phim lại rơi vào những ngày cuối tuần. Tôi cũng đã dắt hai con của mình đi xem. Quá trình xem thì các con chú ý và các con hỏi, chính những khoảnh khắc đó tôi đã giải thích thêm cho con về mạch của câu chuyện, về bộ phim cũng như là cho cháu liên tưởng tới thực tế về sự hy sinh của các tầng lớp cha anh đối với độc lập của dân tộc”, chị Ngọc chia sẻ.

Cùng với các suất chiếu theo khung giờ 9 giờ 30, 14 giờ và 19 giờ 30 hằng ngày tại cụm rạp số 3 đường Văn Tiến Dũng, phường Tân An, các đội chiếu phim lưu động tỉnh Đắk Lắk triển khai chiếu phim lưu động phục vụ bà con tại một số xã, phường trong tỉnh đến hết ngày 30/11.

Ra mắt không gian Ký ức điện ảnh tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk.

Dịp này, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đắk Lắk cũng ra mắt không gian Ký ức điện ảnh, trưng bày giới thiệu nhiều kỷ vật, hiện vật máy quay, máy chiếu và tư liệu điện ảnh qua các thời kỳ. Với khoảng hơn 1.000 tư liệu, hiện vật được lưu giữ, sưu tầm qua nhiều thế hệ công tác, chứa đựng những câu chuyện gắn với những chuyến chiếu bóng lưu động phục vụ bà con ở các buôn làng.

Không gian giới thiệu khoảng 1.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, tái hiện những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của ngành điện ảnh.

Không gian trưng bày này sẽ tiếp tục được bổ sung, làm mới trong thời gian tới, để công chúng có thể kết hợp tham quan với chiếu phim và giao lưu với những người làm điện ảnh. Tại không gian này cũng sẽ có các hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên; các hoạt động truyền thông để thu hút công chúng đến với điện ảnh Việt Nam.