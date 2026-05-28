Đà Nẵng bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế 2026

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 khai mạc tối 30/5 là sự kiện thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Công an thành phố và các lực lượng vũ trang đã và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Trung tâm chỉ huy của Công an thành phố điều hành mọi hoạt động bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội pháo hoa (Ảnh: Công an)

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn khu vực mặt nước sông Hàn; bố trí luồng di chuyển, neo đậu của các tàu du lịch, khu vực tàu cá neo đậu; đồng thời bảo đảm công tác an ninh trật tự trên sông Hàn trước, trong và sau khi diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026.

Theo đó, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng huy động tối đa phương tiện tàu, xuồng và ca nô cùng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ bố trí hợp lý các hoạt động trên sông Hàn; chủ động xử lý mọi tình huống đột xuất có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện và tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng bố trí nhân viên y tế trên các tàu, xuồng chốt chặn trên sông Hàn, sẵn sàng cấp cứu khi có yêu cầu. Đơn vị cũng phân công lực lượng chốt chặn ở hai đầu cầu Thuận Phước và cầu Rồng, bảo vệ an toàn cho du khách và phương tiện tham quan trên sông Hàn. Đồng thời phối hợp với các lực lượng Quân đội, Công an bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Như Nguyệt, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước...

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng huy động phương tiện, tàu thuyền tham gia

Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tăng cường lực lượng nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình diễn ra lễ hội: “Nhiệm vụ này đòi hỏi chúng tôi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Biên phòng với các lực lượng phối hợp hiệp đồng. Chúng tôi khẳng định rằng, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026 của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành, nhất là việc tổ chức lắp ghép hệ thống cầu phao trước khán đài VIP; tổ chức đánh giá thực lực của hệ thống trang bị tàu thuyền và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ để phục vụ nhiệm vụ này”.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra trong thời gian dài và chủ yếu vào cuối tuần. Do đó, bên cạnh việc bảo đảm an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã xây dựng phương án cụ thể nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an thành phố triển khai đợt cao điểm ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông từ ngày 15/4 đến 14/7: “Trong đợt này, chúng tôi huy động tối đa lực lượng, phương tiện; bố trí tại những tuyến, địa bàn trọng tâm, trọng điểm; tăng cường sự hiện diện của lực lượng Cảnh sát giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi xây dựng các phương án bố trí, tổ chức công tác chỉ huy điều khiển giao thông, kết hợp với hệ thống chỉ huy điều khiển giao thông qua Trung tâm tín hiệu đèn để điều tiết giao thông kịp thời, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân và du khách”.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 do Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì. Chiều 26/5 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác diễn tập bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ lễ hội.

Tại đây, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị công an rà soát kỹ từng phương án, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cho biết, Công an thành phố đã đề nghị Bộ Công an hỗ trợ 350 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong dịp này: “Công an thành phố mời các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn phối hợp với Công an thành phố bảo đảm an ninh trật tự, trong đó có Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố. Công an thành phố có kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể từng phần việc, giao trách nhiệm cho từng đơn vị. Chúng tôi cũng thành lập Trung tâm chỉ huy để điều hành toàn bộ hoạt động của các tổ công tác tại các vị trí, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ hội pháo hoa”.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026 khai mạc vào ngày 30/5 và kéo dài đến giữa tháng 7. Lễ hội năm nay có chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”, quy tụ 10 đội pháo hoa, trong đó có nhiều đội pháo hoa hàng đầu thế giới.

Những đêm tranh tài pháo hoa trên sông Hàn hứa hẹn sẽ làm rực sáng bầu trời Đà Nẵng, mang đến cho người dân và du khách đại tiệc âm thanh, ánh sáng mãn nhãn.