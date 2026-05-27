Du khách đến Đà Nẵng tăng dịp Lễ hội pháo hoa: Siết chặt an toàn vệ sinh thực phẩm

Trước thềm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, tại chợ Cồn - một trong những khu chợ sầm uất của thành phố Đà Nẵng, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm được siết chặt. Các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn được lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ngẫu nhiên. Đây là biện pháp giúp kịp thời sàng lọc, ngăn chặn thực phẩm bẩn đến tay người tiêu dùng.

Chị Khuất Thị Hiền Quyên, tiểu thương ở chợ Cồn kinh doanh hàng ăn và các loại chả, khẳng định các sản phẩm chả bò, heo được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

“Bán ở chợ, ai cũng có giấy phép an toàn thực phẩm, hàng hóa phải có xuất xứ, nhãn mác, giá niêm yết, nhất là đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Dịp lễ hội pháo hoa dự kiến sản xuất hàng tăng gấp đôi để phục vụ khách khi đến chợ. Ban quản lý ở chợ Cồn thường xuyên đi kiểm tra về an toàn thực phẩm và test nhanh các mặt hàng”, chị Hiền Quyên cho biết.

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, Ban Quản lý chợ Hàn, thành phố Đà Nẵng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các quầy hàng, thường xuyên nhắc nhở mọi người bảo đảm vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng Ban Quản lý chợ Hàn khẳng định không để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu chợ. Ban Quản lý phân công lực lượng bảo vệ thường xuyên kiểm tra các hộ kinh doanh các ngành hàng thực phẩm ăn uống, hộ kinh doanh ngành hàng ẩm thực thường xuyên đeo bao tay, khẩu trang. Đơn vị phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng kiểm tra giám sát chặt chẽ, xử lý kiên quyết các trường hợp kinh doanh hàng lậu, hàng nhái không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra đột xuất một số nhà hàng kinh doanh ăn uống ở 2 phường An Hải, Sơn Trà. Đoàn kiểm tra tiến hành truy xuất nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, hạn sử dụng thực phẩm, kiểm tra quy trình chế biến bảo quản thực phẩm, kiểm tra giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Khánh Linh - Giám đốc nhà hàng Briliant (đường Hồ Nghinh, thành phố Đà Nẵng) cho biết vấn đề an toàn thực phẩm luôn được nhà hàng đặt lên hàng đầu. Dịp Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, nhà hàng luôn chú trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bởi vì đây là thời điểm lượng khách du lịch tăng cao. Tất cả các khâu từ đầu vào, nguyên vật liệu cho đến sơ chế, các quy trình chế biến và đầu ra đều kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhân viên ở đây đều có giấy khám sức khỏe theo đúng tiêu chuẩn và được tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra 1.200 trên tổng số gần 2.900 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn, xử phạt hành chính 19 cơ sở với số tiền hơn 130 triệu đồng.

Trong dịp lễ hội pháo hoa, Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng thành lập 3 đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, ăn uống, nhà hàng, khách sạn phục vụ ăn uống trên địa bàn. Các đơn vị chức năng thành lập các tổ công tác thường trực 24/24, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các nhà hàng, khách sạn, nhất là tại nơi lưu trú của các đội tham gia bắn pháo hoa, nơi có đông du khách.

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng - Trưởng phòng Giám sát và Truyền thông, Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết, Chi cục thành lập các đoàn kiểm tra trước trong và thời gian diễn ra lễ hội; tập trung kiểm tra các dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý trên các tuyến đường trọng điểm phục vụ du khách, không để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm. Các đoàn kiểm tra tiến hành xử lý nghiêm nếu xảy ra vi phạm.

UBND các xã phường cũng kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý, đặc biệt là chú trọng thức ăn đường phố để phục vụ người dân cũng như du khách.