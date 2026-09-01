Đà Nẵng miễn phí vé tham quan các bảo tàng trong Ngày Quốc khánh 2/9

Trong ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều bảo tàng trên địa bàn TP Đà Nẵng mở cửa, miễn phí vé tham quan, gồm: Bảo tàng Đà Nẵng (số 42-44 Bạch Đằng); Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (số 78 Lê Duẩn, phường Hải Châu); Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2 (số 281 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch) và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (số 2 đường 2/9, phường Hải Châu). Việc mở cửa miễn phí tham quan các bảo tàng trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 góp phần tạo thêm điểm đến cho người dân, du khách và đưa các giá trị lịch sử, nghệ thuật, di sản đến gần hơn với công chúng.

Người dân, du khách tham quan Bảo tàng Đà Nẵng

Cũng trong ngày Lễ Quốc khánh 2/9, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, diễn ra chương trình biểu diễn “Vũ điệu Champa” giới thiệu những nét đặc sắc của nghệ thuật và văn hóa Champa. Chương trình này kết hợp với tham quan bảo tàng, giúp người dân, du khách có thêm trải nghiệm trực quan về văn hóa Champa.

Tại Bảo tàng Đà Nẵng đang diễn ra triển lãm mỹ thuật “Ký họa đô thị Đà Nẵng” nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9). Tại đây, trưng bày 69 tác phẩm của 20 họa sĩ TP Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Triển lãm nhằm lưu lại vẻ đẹp, diện mạo và nhịp sống của đô thị Đà Nẵng qua ngôn ngữ ký họa, tôn vinh những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố; đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật và quảng bá hình ảnh của TP Đà Nẵng đến đông đảo công chúng. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 15/9.

Du khách nước ngoài tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi luôn luôn tạo ra không gian trải nghiệm khám phá, luôn luôn đổi mới; đổi mới giải pháp trưng bày, tạo cho Bảo tàng Đà Nẵng một không gian vừa tham quan, vừa trải nghiệm, vừa khám phá, làm sao thu hút được người dân và du khách không chỉ đến một lần mà nhiều lần. Chúng tôi phân luồng để đón tiếp người dân tham quan một cách tốt nhất, để đảm bảo lộ trình tham quan thông suốt”.