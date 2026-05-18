中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triển lãm “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” tại bảo tàng Đà Nẵng

Thứ Hai, 18:51, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 18/5, bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Viện Goethe, Hiệp hội Max Planck của Đức khai mạc triển lãm khoa học “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” (UMI). Triển lãm giới thiệu đến công chúng những nghiên cứu khoa học tiên tiến tại Đức và cùng khám phá những câu hỏi lớn của thời đại.

Đây là sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). Triển lãm gồm 5 chủ đề chính: Vũ trụ, Lịch sử loài người, Bộ não, Kỷ Nhân sinh và Trí tuệ nhân tạo (AI). Triển lãm được thiết các nội dung đi kèm hình ảnh, đồ họa, mô hình, hoạt hình, phim, podcast và các yếu tố tương tác công nghệ cao, giúp người xem dễ tiếp cận và tương tác. Nội dung triển lãm kết hợp giữa kiến thức phổ thông và những hiểu biết từ các nghiên cứu khoa học mới nhất tại Đức. Triển lãm hướng đến đông đảo công chúng, đồng thời cũng mang lại những góc nhìn chuyên sâu hơn cho những ai đặc biệt quan tâm đến khoa học.

trien lam vu tru - con nguoi - tri thong minh tai bao tang Da nang hinh anh 1
Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” không chỉ mang đến cho công chúng những tri thức khoa học tiên tiến của nước Đức, mà còn mở ra một hành trình suy ngẫm sâu sắc về vị trí của con người trong vũ trụ rộng lớn; lịch sử tiến hóa của nhân loại; bộ não - nơi hình thành nhận thức và sáng tạo; những tác động của con người đối với hành tinh và tương lai của trí tuệ nhân tạo trong đời sống. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển lãm lần này càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần yêu khoa học, khuyến khích tư duy khám phá và kết nối tri thức quốc tế với cộng đồng địa phương.

trien lam vu tru - con nguoi - tri thong minh tai bao tang Da nang hinh anh 2
Triển lãm “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” tại bảo tàng Đà Nẵng

Bà Thái Mai Lan, Viện trưởng Viện Goethe TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Nội dung cốt lõi của triển lãm được dẫn dắt bởi tinh thần tò mò và khát vọng khám phá. Triển lãm mời gọi chúng ta tìm hiểu tri thức và đặt ra những câu hỏi về cách chúng ta hiểu thế giới xung quanh mình. Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi được giới thiệu triển lãm này tại bảo tàng Đà Nẵng, một công trình văn hóa với sự gắn kết chặt chẽ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nơi đây phản ánh đầy đủ các chủ đề đa dạng mà Viện Goethe luôn coi trọng”.

trien lam vu tru - con nguoi - tri thong minh tai bao tang Da nang hinh anh 3
Triển lãm thu hút đông đảo giới trẻ đến tham quan

Triển lãm khoa học Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” được khởi xướng năm 2021 tại Đức và tổ chức tại nhiều thành phố ở châu Âu và châu Á. Đà Nẵng là điểm triển lãm thứ hai tại Việt Nam sau Hà Nội. Triển lãm này kéo dài trong 1 tháng, từ 18/5 – 18/6.

rat_dong_hoc_sinh_dung_ben_ngoai_bao_tang_cho_den_luot_vao_tham_quan.jpg

Nườm nượp người dân, du khách đến tham quan Bảo tàng Đà Nẵng mới

VOV.VN - Bảo tàng Đà Nẵng mới tại địa chỉ 42-44 đường Bạch Đằng và 31 đường Trần Phú vừa mở cửa đón khách tham quan từ ngày 01/4. Thời gian đầu, Bảo tàng mở cửa miễn phí nên lượng người dân và khách du lịch đến tham quan rất đông, có thời điểm Bảo tàng phải tạm dừng đón khách vì quá tải.

Đình Thiệu/VOV-Mền Trung
Tag: Đà Nẵng Bảo tàng Đà Nẵng Triển lãm Trí tuệ nhân tạo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng khánh thành bảo tàng hiện đại, điểm nhấn văn hóa bên bờ sông Hàn
Đà Nẵng khánh thành bảo tàng hiện đại, điểm nhấn văn hóa bên bờ sông Hàn

VOV.VN - Sáng nay (28/3), UBND thành phố Đà Nẵng khánh thành Bảo tàng vừa mới được cải tạo từ tòa thị chính cũ (Tòa Đốc lý) có tuổi đời 125 năm. Đây là bảo tàng hiện đại, ứng dụng nhiều công nghệ AI mới. Thành phố cũng khởi công xây dựng tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp.

Đà Nẵng khánh thành bảo tàng hiện đại, điểm nhấn văn hóa bên bờ sông Hàn

Đà Nẵng khánh thành bảo tàng hiện đại, điểm nhấn văn hóa bên bờ sông Hàn

VOV.VN - Sáng nay (28/3), UBND thành phố Đà Nẵng khánh thành Bảo tàng vừa mới được cải tạo từ tòa thị chính cũ (Tòa Đốc lý) có tuổi đời 125 năm. Đây là bảo tàng hiện đại, ứng dụng nhiều công nghệ AI mới. Thành phố cũng khởi công xây dựng tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp.

Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh
Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 18/5, tại Di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam và danh nhân Thân Nhân Trung (1419-1499)”.

Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh

Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 18/5, tại Di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam và danh nhân Thân Nhân Trung (1419-1499)”.

“Sắc Xẩm”- Khi di sản dân gian hòa nhịp cùng thời trang và hơi thở Gen Z
“Sắc Xẩm”- Khi di sản dân gian hòa nhịp cùng thời trang và hơi thở Gen Z

VOV.VN - Không gian nghệ thuật độc đáo của sự kiện “Sắc Xẩm” ra mắt công chúng tối 17/5/2026 tại Hà Nội, để lại ấn tượng mạnh mẽ, thể hiện một tư duy mới mẻ của thế hệ Gen Z trong tiếp cận và làm mới di sản văn hóa dân gian

“Sắc Xẩm”- Khi di sản dân gian hòa nhịp cùng thời trang và hơi thở Gen Z

“Sắc Xẩm”- Khi di sản dân gian hòa nhịp cùng thời trang và hơi thở Gen Z

VOV.VN - Không gian nghệ thuật độc đáo của sự kiện “Sắc Xẩm” ra mắt công chúng tối 17/5/2026 tại Hà Nội, để lại ấn tượng mạnh mẽ, thể hiện một tư duy mới mẻ của thế hệ Gen Z trong tiếp cận và làm mới di sản văn hóa dân gian

Lễ hội Áo dài Hải Phòng 2026 – “Di sản và kết nối”
Lễ hội Áo dài Hải Phòng 2026 – “Di sản và kết nối”

VOV.VN - Tối 17/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng khai mạc Lễ hội Áo dài năm 2026 với chủ đề “Phụ nữ Hải Phòng – Di sản và kết nối”, tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần hội nhập quốc tế.

Lễ hội Áo dài Hải Phòng 2026 – “Di sản và kết nối”

Lễ hội Áo dài Hải Phòng 2026 – “Di sản và kết nối”

VOV.VN - Tối 17/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng khai mạc Lễ hội Áo dài năm 2026 với chủ đề “Phụ nữ Hải Phòng – Di sản và kết nối”, tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần hội nhập quốc tế.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc