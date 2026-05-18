Triển lãm “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” tại bảo tàng Đà Nẵng

Đây là sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). Triển lãm gồm 5 chủ đề chính: Vũ trụ, Lịch sử loài người, Bộ não, Kỷ Nhân sinh và Trí tuệ nhân tạo (AI). Triển lãm được thiết các nội dung đi kèm hình ảnh, đồ họa, mô hình, hoạt hình, phim, podcast và các yếu tố tương tác công nghệ cao, giúp người xem dễ tiếp cận và tương tác. Nội dung triển lãm kết hợp giữa kiến thức phổ thông và những hiểu biết từ các nghiên cứu khoa học mới nhất tại Đức. Triển lãm hướng đến đông đảo công chúng, đồng thời cũng mang lại những góc nhìn chuyên sâu hơn cho những ai đặc biệt quan tâm đến khoa học.

Triển lãm “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” không chỉ mang đến cho công chúng những tri thức khoa học tiên tiến của nước Đức, mà còn mở ra một hành trình suy ngẫm sâu sắc về vị trí của con người trong vũ trụ rộng lớn; lịch sử tiến hóa của nhân loại; bộ não - nơi hình thành nhận thức và sáng tạo; những tác động của con người đối với hành tinh và tương lai của trí tuệ nhân tạo trong đời sống. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển lãm lần này càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần yêu khoa học, khuyến khích tư duy khám phá và kết nối tri thức quốc tế với cộng đồng địa phương.

Bà Thái Mai Lan, Viện trưởng Viện Goethe TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Nội dung cốt lõi của triển lãm được dẫn dắt bởi tinh thần tò mò và khát vọng khám phá. Triển lãm mời gọi chúng ta tìm hiểu tri thức và đặt ra những câu hỏi về cách chúng ta hiểu thế giới xung quanh mình. Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi được giới thiệu triển lãm này tại bảo tàng Đà Nẵng, một công trình văn hóa với sự gắn kết chặt chẽ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nơi đây phản ánh đầy đủ các chủ đề đa dạng mà Viện Goethe luôn coi trọng”.

Triển lãm khoa học Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” được khởi xướng năm 2021 tại Đức và tổ chức tại nhiều thành phố ở châu Âu và châu Á. Đà Nẵng là điểm triển lãm thứ hai tại Việt Nam sau Hà Nội. Triển lãm này kéo dài trong 1 tháng, từ 18/5 – 18/6.

