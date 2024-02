Đặc sắc hoạt động vui chơi, tham quan ngày Tết ở Sài Gòn

Tết náo nức

Tọa lạc tại khu vực đắc địa ngay trung tâm Quận 1, Tết năm nào Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng chật ních du khách đến tham quan. Không gian thoáng đãng, di chuyển dễ dàng là điểm cộng khiến nơi đây được nhiều gia đình lựa chọn, đưa con nhỏ đến thỏa sức vui chơi, nhìn ngắm muông thú, thậm chí được tự tay cho chúng ăn, vuốt ve hay nô đùa với một số loài vật hiền lành, thân thiện. Năm nay, Thảo Cầm Viên thông tin rộng rãi giờ ăn của thú nuôi, để mọi người có thể tận mắt thấy được khả năng lặn ăn cá của chim cốc đế, chim cổ rắn; tài chụp bắt thức ăn của vượn hay quan sát rắn chúa của các loài rắn ăn mồi; xem dã nhân ăn kem đá… Khách đến Thảo Cầm Viên mùng 1 và mùng 4 Tết còn có thể thử sức kéo co với hổ.

Băng đăng ở Đầm Sen (ảnh: Ngọc Xuân)

Đàn bồ câu ở Đầm Sen rất thân thiện với con người (ảnh: Ngọc Xuân)

Để tăng thêm sức hấp dẫn, Tết năm nay, Thảo cầm Viên có nhiều điểm check-in mới, như bồn bao báp với đôi linh vật rồng cách điệu vui nhộn; không gian Tết 3 miền; vườn lan rừng với nhiều loài lan đẹp, quý hiếm; đường mai, rừng mai mang hương sắc Tết đặc trưng của miền Nam… Du khách mê sống ảo sẽ khó bỏ qua khu vườn bướm vừa được khánh thành, chiêm ngưỡng hàng ngàn cánh bướm xinh xắn; hay đến với cây cầu tình yêu - hồ sen để các đôi tình nhân lưu lại kỷ niệm đẹp trong dịp Tết Nguyên đán cũng là mùa Valentine.

Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết thêm: "Thảo Cầm Viên có chương trình phục vụ khách tham quan trải nghiệm việc chăm sóc các loài thú, cho thú ăn ở 11 điểm với nhiều loài như biểu diễn cho cọp, gấu ăn, thú ăn thịt, thú ăn cỏ, đem đến những trải nghiệm thực sự thích thú cho du khách nhân dịp Xuân Giáp Thìn".

Biển Tiên Đồng ở Suối Tiên vừa được nâng cấp 1 số hạng mục dưới nước phục vụ dịp Tết Nguyên đán (ảnh: Ngọc Xuân)

Vườm bướm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa mở cửa đã thu hút khách tham quan, nhất là các bé (ảnh: Ngọc Xuân)

Hướng đến “Du lịch xanh”, năm nay Suối Tiên mang diện mạo hoàn toàn mới theo tiêu chí này và dịp Tết Nguyên đán lại càng rộn rịp hơn. Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết Tết Giáp Thìn 2024, ở đây có nhiều mô hình, hoạt động và sản phẩm mới để phục vụ du khách. Khắp công viên được lắp đặt hơn 100 quạt khổng lồ hay còn gọi là quạt sải cánh nhằm mang lại không gian thoáng mát cho du khách; hệ thống ghế massage thư giãn cũng được bố trí trong toàn khu, để mọi người có thể nghỉ ngơi khi mệt mỏi.

Bà Trinh nói: "Đổi mới hầu như 90 %, chúng tôi làm mái che, có quạt làm mát toàn công viên, wifi miễn phí. Có những điểm thư giãn như massage chân, massage cá và hoạt động mới là mô hình du lịch nông nghiệp xanh Suối Tiên Farm. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng và phát triển nhiều giống cây mới của nước ngoài đưa về trồng; đưa vào khai thác Farm B rộng 5 hecta. Đây là mô hình trải nghiệm thu hoạch, hái trái và ăn trái ngay tại vườn, có một không hai tại Sài Gòn".

Biển Tiên Đồng – Ngọc Nữ tại Suối Tiên cũng vừa được cải tạo, nâng cấp, thay mới các cụm trò chơi dưới nước; đưa vào hoạt động trò chơi Khám phá khu nhà ma, Farm cừu, Vườn thú thân thiện… Dịp Tết này, tại Suối Tiên có nhiều hoạt động nghệ thuật như sân khấu nhạc nước DJ & EDM, biểu diễn guitar solo của nghệ sĩ nước ngoài, giao lưu âm nhạc các nước và nhảy hiện đại.

Nơi đây có cả ngàn loài bướm đủ màu rực rỡ trong không gian vườn hoa xinh xắn (ảnh: TT)

Tết sẻ chia

Tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, chương trình giảm giá đặc biệt sẽ hỗ trợ cho hơn 50.000 công nhân với mức chỉ bằng 1/3 ngày thường, hoặc trợ giá 50% cho người có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi.

Ở Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11), chủ đề năm nay là “Tết về với tuổi thơ” hướng đến đối tượng nhóm gia đình, thiếu nhi và thanh niên, không gian lấy bối cảnh chủ đạo làng quê Việt Nam ba miền, có chương trình văn hóa văn nghệ, show diễn cổ tích “Tết về với tuổi thơ”, hoạt náo Lân Sư Rồng - Phước Lộc Thọ lì xì…; chương trình bốc thăm trúng thưởng được tổ chức hàng ngày với nhiều giải thưởng giá trị.

Đặc biệt, Tết này những gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức tiêu biểu, đoàn viên nghiệp đoàn và công nhân sống ở các khu lưu trú, khu nhà trọ tại TP.HCM với khoảng 60.000 người sẽ cùng nhau vui chơi giải trí tại Đầm Sen, thưởng lãm các loại cây hoa, cá cảnh ngày Tết; tham gia các trò chơi, xem biểu diễn văn hóa văn nghệ... Đây là chương trình "Gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố" lần thứ 3 do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp Saigontourist tổ chức. Chương trình dành tặng vé trọn gói trị giá 550.000 đồng/vé cho hộ gia đình công nhân lao động từ ngày 3/2 đến 10/3 (tức 24 tháng Chạp đến 1 tháng 2 Âm lịch).

Các công nhân ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang tất bật trang trí tiểu cảnh linh vật Rồng (ảnh: Ngọc Xuân)

Ông Hoàng Văn Bá, Tổng Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen cho biết: "Năm nay, chúng tôi phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố chăm sóc cho hơn 21.000 hộ gia đình với một voucher trị giá 550.000, bao gồm suất ăn dành cho 4 người. Voucher này có thể sử dụng ở các địa điểm khác thuộc Công ty Phú Thọ như là Khu du lịch Vàm Sát, Cà phê Vườn Đá và các nhà hàng thuộc Công ty”.

Ông Huỳnh Kim Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 thông tin thêm: "Trong dịp Tết này, Quận 11 có phối hợp Đầm Sen tổ chức bắn pháo bông đón giao thừa. Đây là hoạt động truyền thống và mang nghĩa nhân văn sâu sắc để tạo không khí vui tươi cho nhân dân Quận 11 nói riêng và nhân dân thành phố nói chung. Riêng công nhân thì Ủy ban đã chỉ đạo cho LĐLĐ Quận 11 có chương trình đón Tết, đặc biệt là chăm lo cho những người không về quê mà ở lại trên địa bàn, giúp họ vui xuân".

Cầu tình yêu - điểm check-in mới ở Thảo Cầm Viên dự kiến sẽ thu hút nhiều bạn trẻ (ảnh: Ngọc Xuân)

Việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách đến tham quan, vui chơi giải trí ngày Tết cũng được các khu vui chơi quan tâm. Tại Thảo Cầm Viên, nhiều năm qua dịch vụ ăn uống, vé xe lửa, xe điện… không tăng giá dịp tết, đồng thời cải tiến cung cách phục vụ, chất lượng món ăn để đáp ứng nhu cầu vui chơi và thưởng thức ẩm thực trong những ngày đầu xuân. Còn tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, theo bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc, việc đảm bảo an toàn cho khách tham quan là công việc thường xuyên, được tăng cường nghiêm ngặt hơn vào dịp Tết.

Đối với nhiều người dân sinh sống ở TP.HCM, không khí ngày Tết ở có phần êm đềm và ít nhộn nhịp so với ngày thường. Tuy nhiên, Tết ở Sài Gòn vẫn ẩn chứa những điều đặc biệt và có rất nhiều điểm đến lý thú để khám phá. Những điểm tham quan dịp Tết không chỉ mang lại niềm vui mà còn là cơ hội để mọi người kết nối, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.