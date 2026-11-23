Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, di sản và cộng đồng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam- 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, chương trình tái hiện hành trình hình thành, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt – Sức mạnh đại đoàn kết

Kết cấu chương trình gồm 5 chương: “Nguồn cội – Ươm mầm – Vươn khơi – Sức mạnh miền diệu kỳ – Tiếp nối”, dẫn dắt khán giả qua dòng chảy văn hóa từ cội nguồn dân tộc đến nhịp sống đương đại. Mở đầu là đại cảnh “Trăm miền di sản – Chung mái nhà Việt Nam”, tái hiện huyền thoại Lạc Long Quân – Âu Cơ, truyền thống dựng nước, giữ nước và sức mạnh cộng đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc

Các chương tiếp theo giới thiệu những sắc thái văn hóa đặc trưng của miền Trung và xứ Quảng, từ dấu ấn văn hóa Chăm, thương cảng Hội An, nghệ thuật tuồng, bài chòi đến văn hóa Cơ Tu và các lễ hội, làng nghề truyền thống, văn hóa biển.

Tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa đô thị cổ Hội An

Chương trình cũng đề cập sự trao truyền di sản giữa các thế hệ, tinh thần lao động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người dân Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Tiết mục mở màn Chương trình

Ở phần “Sức mạnh miền diệu kỳ” và “Tiếp nối”, hình ảnh Đà Nẵng năng động, hiện đại được thể hiện qua những tiết mục nghệ thuật trẻ trung, giàu màu sắc, kết nối âm nhạc, múa, vũ kịch và các hình thức trình diễn đương đại. Một số tiết mục được giới thiệu gồm “Đà Nẵng 24h”, “City Of The Light”, “Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau”, “Made in Việt Nam”, “Tinh hoa Việt Nam”.

Đại biểu tham dự Chương trình

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như NSND Thanh Hoa, NSƯT Quang Hào, Hoàng Bách, Phương Mỹ Chi, MONO, Tóc Tiên, cùng các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng, nhóm thiếu nhi, nhóm múa và vũ đoàn…

Nhiều tiết mục dàn dựng công phu

Điểm nhấn của sự kiện là sân khấu quy mô lớn tại Cung Thể thao Tiên Sơn, khoảng 7.000 khán giả đến xem chương trình. Sân khấu trung tâm hình tròn, gồm hai tầng biểu diễn, kết hợp hệ thống màn hình LED, ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh hiện đại, tạo không gian trình diễn đa chiều, tăng sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả.

Hàng ngàn khán giả dự xem và hòa mình cùng với những tiết mục đặc sắc

Thông qua chương trình, thành phố Đà Nẵng hướng đến lan tỏa nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và sự phát triển đất nước; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và Việt Nam giàu bản sắc, đoàn kết, năng động, hội nhập.

Tiết mục nghệ thuật tuồng do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng biểu diễn

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, Chương trình không chỉ tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt Nam mà còn gửi gắm một thông điệp: văn hóa tạo nên sự gần gũi, gắn kết, đại đoàn kết, tạo nên sức mạnh để văn hóa được gìn giữ, phát triển và lan tỏa. “Tôi mong muốn tinh thần ấy không chỉ dừng lại ở những ngày hội văn hóa hay chương trình biểu diễn mà tiếp tục được nuôi dưỡng, xây dựng bền vững trong cộng đồng. Bởi suy cho cùng, những thành công của phát triển văn hóa không chỉ nằm lại ở những công trình hay ý tưởng, hay những sự kiện lớn, mà phải được cảm nhận, gắn với chất lượng cuộc sống nhằm hướng tới nhân cách con người và sự gắn bó của cộng đồng”.