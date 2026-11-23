Với những bãi biển trải dài, những khu nghỉ dưỡng hiện đại, nhịp sống sôi động bên sông Hàn hay vẻ đẹp cổ kính của phố cổ Hội An… Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Các lực lượng tuần tra, đảm bảo ANTT trên bãi biển Mỹ Khê, TP Đà Nẵng

Không chỉ tại các điểm tham quan hay khu nghỉ dưỡng, cảm giác an toàn còn được cảm nhận từ những điều rất đỗi bình dị trong hành trình khám phá thành phố. Du khách thoải mái dạo bước trên những con phố, tự do trải nghiệm các dịch vụ mà không phải lo lắng về an ninh, trật tự. Sự an tâm và thân thiện ấy chính là một trong những điều tạo nên sức hấp dẫn riêng của Đà Nẵng.

Anh James Wilson, du khách Mỹ cảm nhận: "Tôi thực sự yêu Đà Nẵng. Đây là một thành phố rất đẹp và thân thiện. Tôi cảm thấy rất an toàn khi đi dạo trên các con phố, kể cả khi khám phá những địa điểm khác nhau. Các dịch vụ ở đây rất tốt, người dân địa phương vô cùng thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ. Đây chắc chắn là nơi tôi muốn quay trở lại".

Du khách cảm thấy thỏa mái khi đến Đà Nẵng

Cảm giác bình yên ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự phối hợp giữa chính quyền, ngành du lịch, lực lượng công an, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Từ đầu năm đến nay, khách lưu trú tại Đà Nẵng đạt hơn 17,08 triệu lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế hơn 8,3 triệu lượt; doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 62.000 tỷ đồng.

Đà Nẵng tạo sức hút điểm đến từ sự an toàn, thân thiện

Thành phố hiện có hơn 2.475 cơ sở lưu trú du lịch với trên 68.000 phòng, cùng 20 đường bay quốc tế thường kỳ kết nối nhiều thị trường du lịch lớn. Quy mô và tốc độ tăng trưởng này vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn du lịch.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, phát triển du lịch phải gắn chặt với bảo đảm an ninh, an toàn, lấy chất lượng trải nghiệm và sự hài lòng của du khách làm thước đo. “Phát triển du lịch phải gắn chặt với bảo đảm an ninh, an toàn, không đánh đổi an ninh, trật tự và quyền lợi của du khách để chạy theo tăng trưởng về số lượng. Chất lượng điểm đến phải được đánh giá cả ở mức độ an toàn, văn minh và sự hài lòng của du khách”.

Quan điểm này được cụ thể hóa từ chính những địa bàn du lịch trọng điểm. Tại Hội An, nơi có đô thị cổ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, mỗi ngày đón lượng lớn khách trong nước và quốc tế, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn càng trở nên cấp thiết.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Hội An hiện quản lý 464 cơ sở lưu trú, gồm 202 khách sạn, 206 cơ sở homestay, villa và 56 cơ sở lưu trú khác. Các hoạt động quản lý cư trú, người nước ngoài, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và trật tự đô thị được tăng cường. Giữ gìn an ninh, trật tự không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần có sự tham gia của cả cộng đồng, từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đến từng người dân.

Ông Võ Đăng Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An cho rằng, an ninh, an toàn chính là nền tảng để xây dựng thương hiệu điểm đến: “An ninh, an toàn không chỉ là yêu cầu đi cùng hoạt động du lịch, mà chính là nền tảng để xây dựng thương hiệu điểm đến. Trong đó, chính quyền cơ sở có vai trò trực tiếp tron g tổ chức thực hiện, điều phối các lực lượng, quản lý địa bàn và kết nối người dân, doanh nghiệp cùng tham gia giữ gìn môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện”.

Công an thành phố Đà Nẵng ra quân đảm bảo ANTT

Từ quản lý địa bàn, cơ sở lưu trú đến các hoạt động kinh doanh dịch vụ, công tác bảo đảm an ninh, trật tự còn có vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng công an. Đây là lực lượng nòng cốt trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là trộm cắp, cướp giật, lừa đảo tài sản và những hành vi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến du khách.

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra tại Trung tâm Thông tin chỉ huy đảm bảo an ninh trật tự DIFF 2026

Trong 5 năm qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn và đấu tranh với các loại tội phạm tại khu, điểm du lịch, các sự kiện đông người.

Đáng chú ý, trong Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện, đấu tranh với nhóm 5 đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào thực hiện 5 vụ trộm tại lễ hội. Đến Lễ hội Pháo hoa quốc tế năm 2026, không ghi nhận vụ việc vi phạm pháp luật về hình sự xảy ra tại sự kiện.

Thượng tá Lê Anh Quý, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho rằng, mỗi kết quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm đều góp phần trực tiếp bảo vệ hình ảnh và thương hiệu du lịch thành phố: “Mỗi vụ án được khám phá, mỗi tài sản của du khách được thu hồi, mỗi hành vi vi phạm được ngăn chặn kịp thời, không chỉ là kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn góp phần trực tiếp bảo vệ thương hiệu và môi trường du lịch của thành phố”.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng thành công nhờ công tác ANTT được đảm bảo, tạo cảm giác an toàn cho du khách

Du lịch Đà Nẵng càng phát triển, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự càng đặt ra cấp thiết. Cùng với tăng cường phối hợp liên ngành, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, thành phố hướng đến xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Bởi sức hấp dẫn của điểm đến không chỉ nằm ở cảnh đẹp hay những con số tăng trưởng, mà còn ở sự an tâm và hài lòng của mỗi du khách. Giữ bình yên cho từng con phố, bãi biển, điểm tham quan cũng chính là gìn giữ thương hiệu du lịch Đà Nẵng.