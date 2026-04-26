Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại vùng biển Đồ Sơn (Hải Phòng)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đại diện phường Đồ Sơn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng và đông đảo nhân dân, du khách đã làm lễ dâng hương Quốc Tổ và các anh hùng dân tộc. Đại lễ giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tri ân, tưởng nhớ các Vua Hùng mà còn nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam phải sống xứng đáng với tổ tiên, biết giữ gìn non sông, biết thương yêu đồng bào, biết đoàn kết để đưa đất nước đi lên.

Đoàn rước trong Đại lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại khu di tích chùa tháp Tường Long (Đồ Sơn, Hải Phòng)

Bà Lò Thị Thư, dân tộc Thái ở tổ dân phố Chiềng Đi, phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La cảm thấy rất vui và xúc động khi được về dự đại lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại chùa tháp Tường Long (Hải Phòng). Theo bà Thư, ban tổ chức chuẩn bị cho đại lễ rất chu đáo, tạo điều kiện cho bà con, người dân được hướng về cội nguồn.

Về dự đại lễ giỗ Tổ, ông Nguyễn Văn Thái ở phố Lê Lợi (phường Gia Viên, TP Hải Phòng) cảm thấy tự hào về lịch sử dân tộc và thêm ghi nhớ, biết ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước, giữ nước; đồng thời mong muốn, đất nước thái bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng và các Anh hùng dân tộc (khu di tích Chùa tháp Tường Long, Hải Phòng)

Đền thờ các Anh hùng dân tộc Việt Nam – Quốc Tổ Vọng Từ, thuộc Khu di tích Chùa tháp Tường Long là nơi hội tụ giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh tiêu biểu. Tại đây, không gian thờ tự được tôn trí trang nghiêm, trong đó có thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ – hai vị thủy tổ trong truyền thuyết "con Rồng cháu Tiên", biểu tượng thiêng liêng của nguồn cội dân tộc Việt Nam và các anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước.

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Việt Nam có lịch sử lâu đời với sự đa dạng văn hóa từ miền núi, trung du đến đồng bằng và đặc biệt là ven biển, hải đảo; trong đó, văn hóa biển đóng vai trò then chốt ngay từ thời kỳ dựng nước Văn Lang. Truyền thuyết "50 con lên núi, 50 con xuống biển" thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào của cư dân trên mọi miền Tổ quốc.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng đọc chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng và các Anh hùng liệt sĩ trong Lễ giỗ Quốc Tổ.

GS. TS. Vũ Minh Giang cho rằng, việc tổ chức đại lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại vùng đất cửa biển Đồ Sơn, Hải Phòng không chỉ góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế biển mà còn đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân Hải Phòng cũng như các vùng lân cận.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn khẳng định, việc tổ chức Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Đền thờ các Anh hùng Dân tộc Việt Nam – Quốc Tổ Vọng Từ là dịp để giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – tâm linh tốt đẹp của dân tộc. Sự kiện cũng từng bước khẳng định Đồ Sơn không chỉ có du lịch biển mà đang nỗ lực trở thành không gian văn hóa – tâm linh đặc biệt, có chiều sâu lịch sử, giàu bản sắc, góp phần làm phong phú thêm diện mạo văn hóa của thành phố Hải Phòng.

Đền thờ Quốc Tổ - Vua Hùng và các Anh hùng dân tộc thuộc Khu di tích lịch sử Chùa tháp Tường Long, phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng)

"Từ xưa tới nay, chúng ta chỉ về núi để giỗ Tổ; theo đúng truyền thuyết thì 50 người con theo mẹ lên rừng, 50 người con theo cha xuống biển. Năm nay là năm đầu tiên chính thức tại Đồ Sơn cũng tổ chức nghi lễ giỗ Tổ, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách về dự. Chúng tôi mong muốn ngày càng nâng cao hoạt động này, hướng cho người dân hướng về tổ tiên, nhớ ơn tổ tiên", ông Phạm Hoàng Tuấn cho biết.