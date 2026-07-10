Đắk Lắk đẩy mạnh truyền dạy cồng chiêng trong cộng đồng
VOV.VN - Hôm nay (10/7), Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND xã Ea Phê khai mạc lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoang của dân tộc Ê Đê. Đây là lớp truyền dạy thứ ba được triển khai trong đợt này, góp phần đưa các chính sách bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng vào thực tiễn tại cơ sở.
Tham gia lớp học có 30 học viên là thanh thiếu niên và nghệ nhân người Ê Đê tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk. Trong 25 buổi học, các học viên được Nghệ sĩ ưu tú Y Phôn Ksơr và Nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân trực tiếp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, múa xoang và thực hành các bài chiêng truyền thống của người Ê Đê. Cùng với học lý thuyết, học viên sẽ được thực hành, đồng thời ghi chép, quay video, số hóa tư liệu phục vụ công tác bảo tồn di sản.
Em Y Li San Kbuôr, ở buôn Puăn, xã Ea Phê hào hứng: “Buôn của con có đội cồng chiêng, con rất thích, muốn học đánh chiêng để tham gia đội chiêng. Trước tới giờ chưa được học, hôm nay được học cảm thấy rất vui”.
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch UBND xã Ea Phê cho biết, thông qua lớp học sẽ tạo điều kiện để nghệ nhân truyền dạy kỹ năng thực hành cồng chiêng cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Xã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp dạy cồng chiêng cho bà con người Ê Đê cũng như người Bru-Vân Kiều và các dân tộc khác, phát huy được bản sắc văn hóa đặc trưng của từng dân tộc nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa của địa phương, triển khai theo Nghị quyết 80 của Trung ương.
Trước đó, ngày 7/7, ngành văn hóa khai giảng lớp truyền dạy trống đôi, cồng 3, chiêng 5 của dân tộc Ba Na tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh; ngày 8/7 khai giảng lớp truyền dạy trống đôi, cồng 3, chiêng 5 kết hợp múa xoang của dân tộc Chăm Hroi tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Núp, xã Phú Mỡ. Cùng với lớp tại Ea Phê, đợt này có 3 lớp, mỗi lớp 30 học viên và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8.
Theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, sau 3 lớp truyền dạy đầu tiên, ngành văn hóa sẽ tiếp tục mở thêm nhiều lớp từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai các chính sách mới về bảo tồn văn hoá cồng chiêng.
“Những lớp dạy này thực hiện theo Chương trình 1719 chuyển nguồn của năm 2025 sang, còn lại chương trình của năm 2026 thì sẽ có nhiều lớp tập huấn nữa, tập trung triển khai theo nội dung Chương trình hành động số 14 của tỉnh cũng như là Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh. Cũng mong muốn là các xã, phường thành lập các đội cồng chiêng theo quy định mới của Nghị định 215 của Chính phủ, khi đi vào hoạt động thì có được chính sách hỗ trợ rất tốt”, bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết.