Đắk Lắk "tiếp sức" bảo vệ và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng

Nghị quyết HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI tập trung vào 5 nhóm nội dung chính gồm hỗ trợ truyền dạy, phục dựng không gian văn hóa cồng chiêng, hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ, chỉnh trang nhà dài và không gian cộng đồng gắn với du lịch, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để lưu giữ dữ liệu văn hóa.

Theo nghị quyết, Đắk Lắk sẽ hỗ trợ tối đa 80.000 đồng/người/ngày tiền ăn và chi phí đi lại cho học viên tham gia các lớp truyền dạy cồng chiêng tại cộng đồng; hỗ trợ ngày công tối đa 300.000 đồng/người/ngày khi tham gia hoạt động phục dựng; 200.000 đồng/buổi đối với người tham gia kiểm kê, tư liệu hóa, diễn xướng phục vụ ghi âm, ghi hình.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tiếp sức cho văn hóa cồng chiêng giai đoạn mới.

Để duy trì hoạt động thường xuyên của các đội nghệ nhân, địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng/câu lạc bộ/năm, đồng thời bố trí kinh phí mua sắm cồng chiêng, trang phục và thiết bị âm thanh. Các câu lạc bộ được thụ hưởng chính sách phải có tối thiểu 10 thành viên và sinh hoạt định kỳ ít nhất 1 lần/tháng.

Gắn bảo tồn văn hóa cồng chiêng với phát triển du lịch cộng đồng, tỉnh Đắk Lắk dự kiến chọn ít nhất 1 buôn, làng tiêu biểu tại các xã, phường đã có quy hoạch để xây dựng không gian trải nghiệm cồng chiêng, góp phần tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết đây là nghị quyết thứ 6 của tỉnh Đắk Lắk liên quan đến không gian văn hóa cồng chiêng: "Nghị quyết lần này bảo vệ, nâng lên một bước mới, để thấy rằng các nghị quyết luôn có sự kế thừa với nhau. Qua đó khẳng định Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở trên địa bàn tỉnh".