Đắk Lắk "tiếp sức" bảo vệ và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng

Thứ Bảy, 06:01, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026 - 2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 5/6/2026, thay thế quy định trước đây với nhiều cơ chế hỗ trợ mới, hướng đến bảo vệ di sản một cách thực chất và bền vững hơn.

Nghị quyết HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI tập trung vào 5 nhóm nội dung chính gồm hỗ trợ truyền dạy, phục dựng không gian văn hóa cồng chiêng, hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ, chỉnh trang nhà dài và không gian cộng đồng gắn với du lịch, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để lưu giữ dữ liệu văn hóa. 

Theo nghị quyết, Đắk Lắk sẽ hỗ trợ tối đa 80.000 đồng/người/ngày tiền ăn và chi phí đi lại cho học viên tham gia các lớp truyền dạy cồng chiêng tại cộng đồng; hỗ trợ ngày công tối đa 300.000 đồng/người/ngày khi tham gia hoạt động phục dựng; 200.000 đồng/buổi đối với người tham gia kiểm kê, tư liệu hóa, diễn xướng phục vụ ghi âm, ghi hình.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tiếp sức cho văn hóa cồng chiêng giai đoạn mới.

Để duy trì hoạt động thường xuyên của các đội nghệ nhân, địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng/câu lạc bộ/năm, đồng thời bố trí kinh phí mua sắm cồng chiêng, trang phục và thiết bị âm thanh. Các câu lạc bộ được thụ hưởng chính sách phải có tối thiểu 10 thành viên và sinh hoạt định kỳ ít nhất 1 lần/tháng.

Gắn bảo tồn văn hóa cồng chiêng với phát triển du lịch cộng đồng, tỉnh Đắk Lắk dự kiến chọn ít nhất 1 buôn, làng tiêu biểu tại các xã, phường đã có quy hoạch để xây dựng không gian trải nghiệm cồng chiêng, góp phần tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết đây là nghị quyết thứ 6 của tỉnh Đắk Lắk liên quan đến không gian văn hóa cồng chiêng: "Nghị quyết lần này bảo vệ, nâng lên một bước mới, để thấy rằng các nghị quyết luôn có sự kế thừa với nhau. Qua đó khẳng định Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở trên địa bàn tỉnh".

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Sôi nổi các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản tại Đắk Lắk

VOV.VN - Hòa trong không khí hân hoan của mùa Phật đản năm 2026, những ngày này, tại nhiều chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra các hoạt động văn hóa, tâm linh và an sinh xã hội ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân và phật tử tham gia.

VOV.VN - Hòa trong không khí hân hoan của mùa Phật đản năm 2026, những ngày này, tại nhiều chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra các hoạt động văn hóa, tâm linh và an sinh xã hội ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân và phật tử tham gia.

Nguy cơ biến mất của các sắc phong ở phía Đông Đắk Lắk

VOV.VN - Trong gia tài di sản văn hóa của vùng đất Phú Yên xưa (nay là tỉnh Đắk Lắk), di sản Hán Nôm chiếm vị trí quan trọng. Đây là bằng chứng xác thực về quá trình hình thành cộng đồng và dòng tộc suốt hơn 400 năm qua.

VOV.VN - Trong gia tài di sản văn hóa của vùng đất Phú Yên xưa (nay là tỉnh Đắk Lắk), di sản Hán Nôm chiếm vị trí quan trọng. Đây là bằng chứng xác thực về quá trình hình thành cộng đồng và dòng tộc suốt hơn 400 năm qua.

Khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ tại Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 22/5, tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, phường Phan Thiết (Bình Thuận cũ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức lễ khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ.

VOV.VN - Ngày 22/5, tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, phường Phan Thiết (Bình Thuận cũ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức lễ khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ.

Trưng bày gần 150 ảnh, giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Gia Lai

VOV.VN - Sáng18/5, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm trưng bày ảnh với chủ đề “Gia Lai - Từ đại ngàn đến biển xanh”. Đây là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5).

VOV.VN - Sáng18/5, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm trưng bày ảnh với chủ đề "Gia Lai - Từ đại ngàn đến biển xanh". Đây là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5).

Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu tại Đắk Lắk đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt là các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bồi đắp lý tưởng sống và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

VOV.VN - Nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu tại Đắk Lắk đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt là các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bồi đắp lý tưởng sống và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

